Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði ummæli Sir Jim Ratcliffe um að innflytjendur hefðu „numið land“ í landinu vera „móðgandi og röng“ og krafðist þess að meðeigandi Manchester United bæðist afsökunar.
Ratcliffe var harðlega gagnrýndur á miðvikudag eftir viðtal við Sky News þar sem hinn 73 ára gamli kvartaði yfir áhrifum gríðarlegs fjölda innflytjenda sem kæmu til landsins.
Ummælin leiddu til ávítunar frá Starmer og vöktu reiði meðal fjölda stuðningsmannahópa United.
Forsætisráðherrann birti færslu á X: „Móðgandi og rangt. Bretland er stolt, umburðarlynt og fjölbreytt land. Jim Ratcliffe ætti að biðjast afsökunar.“
Offensive and wrong.Britain is a proud, tolerant and diverse country.Jim Ratcliffe should apologise.https://t.co/7mSnVV33oo— Keir Starmer (@Keir_Starmer) February 11, 2026
Fyrr um daginn sagði Ratcliffe við Sky News: „Það er ekki hægt að reka hagkerfi með níu milljónir manna á bótum og gríðarlegan fjölda innflytjenda sem koma inn.“
„Ég meina, Bretland hefur verið numið. Þetta kostar of mikla peninga. Bretland hefur verið numið af innflytjendum, er það ekki?“
Viðtalið var umsvifalaust fordæmt af stuðningsmannaklúbbi múslíma hjá Manchester United (MUMSC) fyrir að innihalda „orðalag sem oft er notað í málflutningi öfgahægrimanna.“
Í yfirlýsingu frá MUMSC sagði: „Manchester United er alþjóðlegt félag byggt á fjölbreytileika – á leikmönnum, starfsfólki og stuðningsmönnum af öllum uppruna, trú og þjóðerni. Styrkur félagsins okkar, og landsins okkar, liggur í þeim fjölbreytileika. Við stöndum með öllum samfélögum sem hafna kynþáttafordómum, gyðingahatri, íslamsfóbíu og hatri í öllum sínum myndum, og við köllum eftir forystu sem sameinar frekar en sundrar.“
🚨 MUMSC statement regarding recent comments by Sir Jim Ratcliffe.Read below. pic.twitter.com/mIgxPdKzWB— MUMSC (@mum_sc) February 11, 2026
Stuðningsmannasamtök Manchester United sögðu: „Ummæli frá yfirstjórn félagsins ættu að auðvelda þátttöku allra, ekki gera hana erfiðari.“
Samtökin Kick It Out, sem berjast gegn mismunun, sögðu í yfirlýsingu að það væri „ekkert pláss“ fyrir skoðanir Ratcliffe í enskum fótbolta.
„Ummæli Sir Jim Ratcliffe eru svívirðileg og mjög sundrandi á tímum þegar fótbolti gerir svo mikið til að sameina samfélög,“ sagði í yfirlýsingunni.
„Svona orðalag og forysta á engan stað í enskum fótbolta og við teljum að flestir stuðningsmenn séu sammála.“