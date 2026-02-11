Fótbolti

Heppnin með Bayern á leið í lang­þráð undan­úr­slit

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Luis Diaz og Harry Kane skoruðu mörk Bayern í seinni hálfleik eftir umdeilt atvik í fyrri hálfleik.
Bayern Munchen komst áfram í undanúrslit þýsku bikarkeppninnar í fyrsta sinn í sex ár með 2-0 sigri gegn RB Leipzig í átta liða úrslitum. Gestirnir frá Leipzig fara brjálaðir heim eftir að mark var tekið af þeim dómarinn missti af vítaspyrnu þegar staðan var markalaus.

Cristoph Baumgartner kom boltanum í netið eftir aðeins fjögurra mínútna leik en markið var dæmt af vegna rangstöðu.

Vítaspyrnu atvikið átti sér stað á 27. mínútu þegar Antonio Nusa féll við eftir viðskipti við varnarmanninn Josep Stanisic.

„Augljós vítaspyrna fyrir Leipzig“ er skrifað í umfjöllun Bild, en dómarinn dæmdi ekkert og VAR dómarinn skoðaði atvikið ekki. Þjálfari Leipzig var mjög ósáttur og fékk gult spjald fyrir sín mótmæli.

Manuel Grafe, dómarasérfræðingur Bild, tjáði sig líka um atvikið á samfélagsmiðlinum X. 

Bayern skoraði síðan tvö mörk með þriggja mínútna millibili á slæmum kafla hjá Leipzig um miðjan seinni hálfleik.

Harry Kane tók forystuna með marki úr vítaspyrnu á 64. mínútu og Luis Diaz tvöfaldaði forystuna á 67. mínútu. Fleiri mörk voru ekki skoruð og Bayern fer í undanúrslit í fyrsta sinn síðan tímabilið 2019/20.

Stefnan er sett á að vinna tvöfalt en Bayern er einnig á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar. 

Þýski boltinn

