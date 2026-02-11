Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 22:11 Luis Diaz og Harry Kane skoruðu mörk Bayern í seinni hálfleik eftir umdeilt atvik í fyrri hálfleik. Stefan Matzke - sampics/Getty Images Bayern Munchen komst áfram í undanúrslit þýsku bikarkeppninnar í fyrsta sinn í sex ár með 2-0 sigri gegn RB Leipzig í átta liða úrslitum. Gestirnir frá Leipzig fara brjálaðir heim eftir að mark var tekið af þeim dómarinn missti af vítaspyrnu þegar staðan var markalaus. Cristoph Baumgartner kom boltanum í netið eftir aðeins fjögurra mínútna leik en markið var dæmt af vegna rangstöðu. Vítaspyrnu atvikið átti sér stað á 27. mínútu þegar Antonio Nusa féll við eftir viðskipti við varnarmanninn Josep Stanisic. „Augljós vítaspyrna fyrir Leipzig“ er skrifað í umfjöllun Bild, en dómarinn dæmdi ekkert og VAR dómarinn skoðaði atvikið ekki. Þjálfari Leipzig var mjög ósáttur og fékk gult spjald fyrir sín mótmæli. Manuel Grafe, dómarasérfræðingur Bild, tjáði sig líka um atvikið á samfélagsmiðlinum X. #FCBRBL klarer Elfer für RBL! Klares Beinstellen darf Ref auch selbst sehen, aber innerhalb der VAR ! #Varwas ?! Linker Fuß steht schon an der Linie & der Kontakt ist definitiv auf fast Kniehöhe und damit mindestens 20-30 cm weiter & über der Strafraumlinie, die zum Strafraum… pic.twitter.com/msn24qXA7f— Manuel Gräfe (@graefe_manuel) February 11, 2026 Bayern skoraði síðan tvö mörk með þriggja mínútna millibili á slæmum kafla hjá Leipzig um miðjan seinni hálfleik. Harry Kane tók forystuna með marki úr vítaspyrnu á 64. mínútu og Luis Diaz tvöfaldaði forystuna á 67. mínútu. Fleiri mörk voru ekki skoruð og Bayern fer í undanúrslit í fyrsta sinn síðan tímabilið 2019/20. Stefnan er sett á að vinna tvöfalt en Bayern er einnig á toppi þýsku úrvalsdeildarinnar. Þýski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Enski boltinn Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Sjá meira