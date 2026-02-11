Fótbolti

Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Florentino Perez og Alexander Ceferin, forsetar Real Madrid og UEFA.
Florentino Perez og Alexander Ceferin, forsetar Real Madrid og UEFA. Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images

Spænska knattspyrnufélagið Real Madrid og evrópska knattspyrnusambandið UEFA hafa leyst lagalegar deilur sínar um Ofurdeildina, sem Real Madrid reyndi að setja á fót árið 2021, með samkomulagi.

Deilurnar hafa staðið yfir síðan Evrópudómstóllinn dæmdi Real Madrid í hag árið 2023 og sagði UEFA hafa brotið gegn samkeppnislögum með viðbrögðum sínum við stofnun Ofurdeildarinnar.

Síðast í október 2025 fór Real Madrid fram á 4,5 milljarða evra skaðabætur frá UEFA, en eftir viðræður síðustu mánaða kveður við annan tón. The Independent heldur því fram að Nasser Al Khelaifi, forseti PSG og formaður evrópsku félagasamtakanna, hafi verið áhrifamikill í því máli.

Í sameiginlegri tilkynningu sem Real Madrid og UEFA sendu frá sér í dag, degi fyrir ársþing UEFA, segir að þau muni vinna saman í þágu evrópskrar félagsliðaknattspyrnu, virða heilindi leiksins og leggja áherslu á langtíma, sjálfbæra, uppbyggingu félaganna og bæta upplifun áhorfenda með aukinni tækninotkun.

Þá muni þetta samkomulag, þegar það hefur verið innleitt að fullu, koma til með að leysa allar lagalegar deilur varðandi Ofurdeildina.

A22, félagið sem hefur skipulagt Ofurdeildina með Real Madrid, sendi einnig frá sér sömu yfirlýsingu.

Eina félagið eftir í baráttunni

Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham voru stofnfélög Ofurdeildarinnar árið 2021.

Flest þeirra félaga drógu ákvörðun sína hins vegar fljótlega til baka eftir gagnrýnin viðbrögð. Juventus hékk lengi inni en dró sig út árið 2024 og þá voru bara Barcelona og Real Madrid eftir. 

Barcelona ákvað síðan fyrir síðustu helgi að hætta við og Real Madrid stóð eitt eftir í baráttunni.

Vandræðalegt fyrir Real Madrid og Florentino Perez

Í umfjöllun The Athletic segir að þetta samkomulag líti klárlega út eins og stórsigur fyrir UEFA, og á sama tíma frekar vandræðaleg endalok fyrir Real Madrid og Ofurdeildina.

Erfitt sé að sjá þetta samkomulag sem sigur fyrir Real Madrid, sem fyrir aðeins fáeinum mánuðum fór fram á milljarða skaðabætur. Félagið hafi tapað stríðinu.

Forsetinn Florentino Perez er sagður standa í ströngu þessa dagana.

Nýlega hafi verið kallað eftir afsögn hans eftir tap gegn Barcelona í spænska ofurbikarnum og brottrekstur þjálfarans Xabi Alonso.

Þá hafi breytingar sem Perez kynnti á eignarhaldi félagsins ekki notið góðs hljómgrunns. Auk þess standi Real Madrid í lagalegum deilum vegna stækkunar Santiago Bernabeu leikvangsins.

UEFA Ofurdeildin Spænski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið