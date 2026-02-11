Real Madrid lúffar fyrir UEFA í deilum um Ofurdeildina Ágúst Orri Arnarson skrifar 11. febrúar 2026 22:47 Florentino Perez og Alexander Ceferin, forsetar Real Madrid og UEFA. Harold Cunningham - UEFA/UEFA via Getty Images Spænska knattspyrnufélagið Real Madrid og evrópska knattspyrnusambandið UEFA hafa leyst lagalegar deilur sínar um Ofurdeildina, sem Real Madrid reyndi að setja á fót árið 2021, með samkomulagi. Deilurnar hafa staðið yfir síðan Evrópudómstóllinn dæmdi Real Madrid í hag árið 2023 og sagði UEFA hafa brotið gegn samkeppnislögum með viðbrögðum sínum við stofnun Ofurdeildarinnar. Síðast í október 2025 fór Real Madrid fram á 4,5 milljarða evra skaðabætur frá UEFA, en eftir viðræður síðustu mánaða kveður við annan tón. The Independent heldur því fram að Nasser Al Khelaifi, forseti PSG og formaður evrópsku félagasamtakanna, hafi verið áhrifamikill í því máli. Í sameiginlegri tilkynningu sem Real Madrid og UEFA sendu frá sér í dag, degi fyrir ársþing UEFA, segir að þau muni vinna saman í þágu evrópskrar félagsliðaknattspyrnu, virða heilindi leiksins og leggja áherslu á langtíma, sjálfbæra, uppbyggingu félaganna og bæta upplifun áhorfenda með aukinni tækninotkun. Þá muni þetta samkomulag, þegar það hefur verið innleitt að fullu, koma til með að leysa allar lagalegar deilur varðandi Ofurdeildina. A22, félagið sem hefur skipulagt Ofurdeildina með Real Madrid, sendi einnig frá sér sömu yfirlýsingu. Eina félagið eftir í baráttunni Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, AC Milan, Arsenal, Chelsea, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham voru stofnfélög Ofurdeildarinnar árið 2021. Flest þeirra félaga drógu ákvörðun sína hins vegar fljótlega til baka eftir gagnrýnin viðbrögð. Juventus hékk lengi inni en dró sig út árið 2024 og þá voru bara Barcelona og Real Madrid eftir. Barcelona ákvað síðan fyrir síðustu helgi að hætta við og Real Madrid stóð eitt eftir í baráttunni. Vandræðalegt fyrir Real Madrid og Florentino Perez Í umfjöllun The Athletic segir að þetta samkomulag líti klárlega út eins og stórsigur fyrir UEFA, og á sama tíma frekar vandræðaleg endalok fyrir Real Madrid og Ofurdeildina. Erfitt sé að sjá þetta samkomulag sem sigur fyrir Real Madrid, sem fyrir aðeins fáeinum mánuðum fór fram á milljarða skaðabætur. Félagið hafi tapað stríðinu. Forsetinn Florentino Perez er sagður standa í ströngu þessa dagana. Nýlega hafi verið kallað eftir afsögn hans eftir tap gegn Barcelona í spænska ofurbikarnum og brottrekstur þjálfarans Xabi Alonso. Þá hafi breytingar sem Perez kynnti á eignarhaldi félagsins ekki notið góðs hljómgrunns. Auk þess standi Real Madrid í lagalegum deilum vegna stækkunar Santiago Bernabeu leikvangsins. UEFA Ofurdeildin Spænski boltinn Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Enski boltinn Samningar sem tryggja 1,8 milljarð króna í íþróttastarf Sport „Ég skil ekki hvernig fólk getur skrifað svona“ Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Snoop Dogg sagður fá 61 milljón króna í laun á dag Sport Fleiri fréttir Orri fagnaði sætum bikarsigri í Baskalandi Liverpool fyrsta liðið til að sækja sigur gegn Sunderland Heppnin með Bayern á leið í langþráð undanúrslit Burnley sótti lygilegan sigur og Villa vann þökk sé sjálfsmarki Sverrir heimsótti óvinnandi vígi Viktor fór illa með færin en fagnaði sigri gegn Ísaki Sjö marka skellur hjá Blikum í Svíþjóð City kláraði Fulham fagmannlega í fyrri hálfleik Hörður Björgvin fiskaði rautt en féll úr leik í bikarnum „Þetta er allt annað dæmi“ Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Sjá meira