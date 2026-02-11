Innlent

Réðust í hús­leit í leit að þýfi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Lögreglan réðst í húsleit.
Lögreglan réðst í húsleit. Vísir/Ívar Fannar

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst þó nokkur fjöldi tillkynninga um innbrot í dag. Þrír voru vistaðir í fangaklefa vegna stuldurs.

Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir verkefnum í vesturhluta höfuðborgarinnar og á Seltjarnarnesi, var tilkynnt um yfirstandandi innbrot í verslun. Hluti af þýfinu fannst nálægt vettvangi og síðar fannst meintur þjófur en hann er grunaður í öðrum þjófnaðarmálum. 

Lögreglan réðist í húsleit á heimili hans og þar fannst ætlað þýfi. Hann var vistaður í fangaklefa í þágu málsins. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglumenn á lögreglustöð 3, sem staðsett er á Dalvegi, sinntu útkalli vegna þjófnaðar úr verslun. Tveir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Þeir eru jafnframt grunaðir um vörslu fíkniefna og brot á lögum um útlendinga.

Í dagbók lögreglu er einnig greint frá þremur tilkynningum um þjófnað úr matvöruverslun, einni um þjófnað úr verslun og einni um innbrot á vinnusvæði.

Klukkan fimm síðdegis hafði lögregla sinnt alls 212 málum og voru þrír vistaðir í fangageymslu.

Lögreglumál Reykjavík

