Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu barst þó nokkur fjöldi tillkynninga um innbrot í dag. Þrír voru vistaðir í fangaklefa vegna stuldurs.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir verkefnum í vesturhluta höfuðborgarinnar og á Seltjarnarnesi, var tilkynnt um yfirstandandi innbrot í verslun. Hluti af þýfinu fannst nálægt vettvangi og síðar fannst meintur þjófur en hann er grunaður í öðrum þjófnaðarmálum.
Lögreglan réðist í húsleit á heimili hans og þar fannst ætlað þýfi. Hann var vistaður í fangaklefa í þágu málsins. Þetta kemur fram í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.
Lögreglumenn á lögreglustöð 3, sem staðsett er á Dalvegi, sinntu útkalli vegna þjófnaðar úr verslun. Tveir voru handteknir og vistaðir í fangaklefa í þágu rannsóknar málsins. Þeir eru jafnframt grunaðir um vörslu fíkniefna og brot á lögum um útlendinga.
Í dagbók lögreglu er einnig greint frá þremur tilkynningum um þjófnað úr matvöruverslun, einni um þjófnað úr verslun og einni um innbrot á vinnusvæði.
Klukkan fimm síðdegis hafði lögregla sinnt alls 212 málum og voru þrír vistaðir í fangageymslu.