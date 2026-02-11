Atvinnulaus Jóhann kallaður í landsliðið Sindri Sverrisson skrifar 11. febrúar 2026 13:38 Jóhann Berg Guðmundsson hefur spilað 101 A-landsleik. Getty/Marc Atkins Jóhann Berg Guðmundsson, sem nýverið fékk samningi sínum rift við Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðið. Jóhann rauf loks hundrað landsleikja múrinn í nóvember síðastliðnum og hefur nú leikið 101 A-landsleik. Óhætt er því að segja að hann bæti gríðarlega mikilli reynslu við nýjasta landsliðshópinn sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra aðfaranótt 26. febrúar. Jóhann kemur í staðinn fyrir Aron Elís Þrándarson sem dró sig úr upphaflega hópnum. Áður hafði Hallgrímur Mar Steingrímsson verið kallaður inn fyrir Aron Sigurðarson. Í hópnum er vissulega Gylfi Þór Sigurðsson, félagi Jóhanns til margra ára úr landsliðinu, en aðrir í hópnum hafa mun minni reynslu og átta þeirra enga reynslu af A-landsleikjum. Leikurinn við Mexíkó er ekki í opinberum FIFA-landsleikjaglugga og þess vegna eru langflestir leikmenn íslenska hópsins leikmenn úr Bestu deildinni. Aðeins Kolbeinn Þórðarson, sem spilar í sænsku úrvalsdeildinni, er á mála hjá liði utan Íslands. Ísland spilar svo vináttulandsleiki við HM-lið Kanada og Haítí í lok mars og þá mun Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari geta valið þá leikmenn sem hann kýs. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Fyrrverandi kærasta Sturlu tjáir sig: „Sárt að þurfa að standa í þessu“ Sport Goðsögnin les Sturlu pistilinn eftir opinberun um framhjáhald Sport Sturla biðst afsökunar: „Ekki alveg ég sjálfur þessa dagana og hugsa ekki skýrt“ Sport Faðir Vonn tjáir sig og vill ekki sjá dóttur sína keppa aftur Sport Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Silfurhafi um viðbrögð Trumps: „Ekki gaman að vera hluti af þessu“ Sport Keyrði margoft á bíl körfuboltakonunnar Körfubolti Frank rekinn frá Tottenham Enski boltinn Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Fótbolti Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Fótbolti Fleiri fréttir Íslenska deildin byrjar langsíðust Hætti við að panta flug til London og samdi í staðinn til 2028 Frank rekinn frá Tottenham Mætt í fyrsta sinn til Evrópu og klár í erfiða áskorun með Blikum í dag Sjáðu ótrúlega dauðafærið sem Palmer klúðraði og öll mörkin úr enska Mögulegur framtíðarstjóri Manchester United missir starfið Finnst ólukkan elta Liverpool Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ Sjá meira