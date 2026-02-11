Fótbolti

At­vinnu­laus Jóhann kallaður í lands­liðið

Sindri Sverrisson skrifar
Jóhann Berg Guðmundsson hefur spilað 101 A-landsleik.
Getty/Marc Atkins

Jóhann Berg Guðmundsson, sem nýverið fékk samningi sínum rift við Al-Dhafra í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, hefur verið kallaður inn í íslenska landsliðið.

Jóhann rauf loks hundrað landsleikja múrinn í nóvember síðastliðnum og hefur nú leikið 101 A-landsleik.

Óhætt er því að segja að hann bæti gríðarlega mikilli reynslu við nýjasta landsliðshópinn sem mætir Mexíkó í vináttulandsleik ytra aðfaranótt 26. febrúar.

Jóhann kemur í staðinn fyrir Aron Elís Þrándarson sem dró sig úr upphaflega hópnum. Áður hafði Hallgrímur Mar Steingrímsson verið kallaður inn fyrir Aron Sigurðarson.

Í hópnum er vissulega Gylfi Þór Sigurðsson, félagi Jóhanns til margra ára úr landsliðinu, en aðrir í hópnum hafa mun minni reynslu og átta þeirra enga reynslu af A-landsleikjum.

Leikurinn við Mexíkó er ekki í opinberum FIFA-landsleikjaglugga og þess vegna eru langflestir leikmenn íslenska hópsins leikmenn úr Bestu deildinni. Aðeins Kolbeinn Þórðarson, sem spilar í sænsku úrvalsdeildinni, er á mála hjá liði utan Íslands.

Ísland spilar svo vináttulandsleiki við HM-lið Kanada og Haítí í lok mars og þá mun Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari geta valið þá leikmenn sem hann kýs.

Landslið karla í fótbolta

