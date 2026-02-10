Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Aron Guðmundsson skrifar 10. febrúar 2026 21:56 Tómas Bent fagnar mikilvægu marki sínu í kvöld Vísir/Getty Tómas Bent Magnússon var hetja skoska úrvalsdeildarliðsins Hearts í kvöld er hann skoraði dramatískt sigurmark undir lok leiks í Edinborgarslagnum gegn erkifjendum liðsins í Hibernian. Hearts vermir toppsæti skosku deildarinnar. Það er mikill rígur á milli félaganna tveggja og ætla má að Tómas Bent sé nú með marki sínu í kvöld að marka sér varanlegan sess í hugum og hjörtum stuðningsmanna Hearts. Það virtist allt ætla stefna í markalaust jafntefli í leik liðanna í kvöld sem hefði reynst Hearts dýrkeypt í toppbaráttu skosku úrvalsdeildarinnar en þegar komið var fram á 88.mínútu skoraði Tómas Bent það sem átti eftir að reynast sigurmarki. Skot hans rétt fyrir utan markteig Hibernian, eftir stoðsendingu frá Harry Milne, söng í netinu og tryggði Hearts dramatískan sigur sem sér til þess að liðið er nú með sex stiga forskot á toppi skosku úrvalsdeildarinnar. Rangers vermir annað sætið og á leik til góða á Hearts og þá er Celtic ekki langt á eftir þessum liðum og á tvo leiki til góða á Hearts. Skoski boltinn Mest lesið Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni Sport Engin klipping því Manchester United gerði jafntefli Enski boltinn Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur Sport Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“ Sport Bannað að hafa hjálm sem sýnir látin fórnarlömb Rússa Sport Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum Sport Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál Körfubolti Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“ Handbolti Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu Sport „Ég svaf ekki mikið í nótt“ Sport Fleiri fréttir Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edinborgarslagnum Tottenham í tómu tjóni: Aðeins þremur stigum frá fallsæti Chelsea glutraði niður góðri forystu gegn Leeds United West Ham - Man. Utd. | Vinnst fimmti sigurinn í röð? Stórsér á Jóni Degi eftir fyrstu dagana í Brann Ræddu mögulegan arftaka Pep Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“ „Hann er kominn í rétta stöðu“ „Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“ Hárið ekki notað í neina ræðu Sagðir hafa gefið Ronaldo loforð Tómas kom inn á og AGF sneri leiknum sér í vil Freyja með þrennu er Víkingur valtaði yfir Fram Orri hlýtur mikið lof og skákar Mbappé Jóhann Berg án félags: „Spenntur fyrir næstu áskorun“ Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt Vill verða Bond illmenni Hallgrímur bætist við landsliðshópinn Góðar fréttir af Alberti Kristján krækti í einn besta leikmann Bestu deildarinnar Hópurinn gegn Mexíkó: Gylfi snýr aftur í landsliðið „Tottenham er í fallbaráttu“ „Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“ „Ég elska að skora mörk“ Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin „Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“ Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega Real Madrid fylgir Barcelona eftir eins og skugginn Öll stúkan söng um Orra eftir markið hans Sjá meira