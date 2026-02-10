Fótbolti

Tómas hetjan á dramatískan hátt í Edin­borgarslagnum

Aron Guðmundsson skrifar
Tómas Bent fagnar mikilvægu marki sínu í kvöld
Tómas Bent Magnússon var hetja skoska úrvalsdeildarliðsins Hearts í kvöld er hann skoraði dramatískt sigurmark undir lok leiks í Edinborgarslagnum gegn erkifjendum liðsins í Hibernian. Hearts vermir toppsæti skosku deildarinnar. 

Það er mikill rígur á milli félaganna tveggja og ætla má að Tómas Bent sé nú með marki sínu í kvöld að marka sér varanlegan sess í hugum og hjörtum stuðningsmanna Hearts. 

Það virtist allt ætla stefna í markalaust jafntefli í leik liðanna í kvöld sem hefði reynst Hearts dýrkeypt í toppbaráttu skosku úrvalsdeildarinnar en þegar komið var fram á 88.mínútu skoraði Tómas Bent það sem átti eftir að reynast sigurmarki.

Skot hans rétt fyrir utan markteig Hibernian, eftir stoðsendingu frá Harry Milne, söng í netinu og tryggði Hearts dramatískan sigur sem sér til þess að liðið er nú með sex stiga forskot á toppi skosku úrvalsdeildarinnar.

Rangers vermir annað sætið og á leik til góða á Hearts og þá er Celtic ekki langt á eftir þessum liðum og á tvo leiki til góða á Hearts.

