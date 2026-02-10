Það hefur ekki verið neitt gefið eftir á æfingum hjá norska félaginu Brann, undir stjórn Freys Alexanderssonar, miðað við mynd sem félagið birti af íslenska landsliðsmanninum Jóni Degi Þorsteinssyni með stærðarinnar glóðurauga og samansaumaðan skurð.
Jón Dagur gekk í raðir Brann á láni frá þýska félaginu Hertha Berlin út tímabilið fyrir um viku síðan en Brann er að undirbúa sig af krafti fyrir átökin í norsku úrvalsdeildinni sem og einvígi gegn ítalska liðinu Bologna í umspili fyrir sextán liða úrslit Evrópudeildarinnar.
Fyrstu dagarnir virðast hafa verið viðburðaríkir en Brann hélt til Spánar í dag þar sem við taka æfingabúðir á Estepona og á mynd sem var tekin í flugstöðinni í Bergen má sjá Jón Dag og liðsfélaga hans Thore Pedersen með áverka.
Þannig er mál með vexti að þeir skullu saman á æfingu með liðinu á dögunum en þó svo að það stórsjái á þeim eru þeir þó báðir klárir í að æfa í æfingarferðinni með liði sínu.