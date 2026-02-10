Hundaeigendur hafa áhyggjur af dularfullum fiskúrgangi sem hefur verið fargað á útivistarsvæði í nágrenni við Sólheimakot í Mosfellsbæ, þar sem alls kyns sjávarfang, svo sem makríll og krabbar, hefur fundist í hrúgum. Einn hundur varð verulega veikur eftir að hafa komist í úldinn fisk á svæðinu.
Hundaeigandanum Sigríði Oddnýju Hrólfsdóttur brá í brún þegar hún tók hundinn út í göngutúr í nágrenni við Sólheimakot við Nesjavallaleið í Mosfellsbæ í gær.
Þar blöstu við hrúgur af sjávarfangi á víð og dreif um svæðið, sem einhver virðist hafa skilið eftir í óleyfi.
„Þetta eru bara hrúgur hingað og þangað,“ segir hún í samtali við Vísi. „Makríll sem búið var að kasta inn á milli trjáa og út í sinuna. Þetta er á mjög dreifðu svæði.
Þetta eru krabbar, það er fiskur í saltpækli, það eru hauslausir makrílar. Það er einhvers konar síldarafurð þarna líka. Og svo er búið að hræra þetta saman í alls konar graut.“
Sigríður segir að úrgangurinn hafi virst fremur ferskur og lýsir hún áhyggjum af því að sjáfangið kunni að reynast hundum baneitrað enda sé svæðið við Sólheimakot vel sótt af hundaeigendum og ekki síst Hundaræktarfélagi Íslands.
„Hundar þola salt svo illa,“ segir hún. Blessunarlega hafi hennar tík ekki komist í úrganginn, en ljóst var að fuglar væru farnir að kroppa í fiskhræin.
„Það sem er líka hættulegt er að það fara allir hrafnar í þetta, það fara tófur í þetta, það fara smáfuglar í þetta, og þetta er náttúrulega bara viðbjóður. Það kæmi ekkert á óvart að þessi dýr væru að detta niður dauð hingað og þangað.“
Þá lýsir Sóley einnig áhyggjum af því að mengun af úrganginum kunni að smitast í vatnsbólið í nágrenninu.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem dularfullur fiskúrgangur birtist skyndilega á útivistarsvæðinu.
Í nóvember 2025 lenti Lísa María Karlsdóttir einmitt í því að hundur hennar veiktist eftir að hafa komist í hrúgur af fiski sem einhver virtist hafa skilið eftir við Nesjavallaleið.
Fram að því hafi Lísa sótt svæðið að meðaltali fimm sinnum í viku, að eigin sögn, en hætti að fara eftir þetta.
„Hún bara ældi og ældi,“ segir Lísa í samtali við Vísi. Hundurinn hafi auk þess orðið bólginn og maginn mjög útblásinn.
Hún segist hafa tilkynnt málið til MAST og Mosfellsbæjar og fengið þau svör frá bæjarfélaginu að málið yrði kannað.
„Þetta hlýtur að vera frá einhverri útgerð eða einhverjum sem er að róa eða eitthvað,“ segir Lísa. „Mér finnst bara ekkert allt í lagi að fyrirtæki hendi einhverju svona út í náttúruna. Og af hverju þarna?“