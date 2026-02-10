Sérhæfð móttaka Landspítala fær nafn Bryndísar Klöru Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 10. febrúar 2026 13:35 Heilbrigðisráðherra kynnti stofnun Bryndísarhliðar í dag. Vísri/Lýður Valberg Heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun um opnun sérhæfðrar ofbeldismóttöku innan Landspítala sem mun bera heitið Bryndísarhlíð en minningarsjóður Bryndísar Klöru er fjárhagslegur bakhjarl verkefnisins. Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Þar segir að fjárframlag sjóðsins fari í uppbyggingu á húsnæði mótttökunnar. Sjóðurinn hafi þegar safnað 120 milljónum til verkefnisins en stefni á að leggja alls til 200 milljónir króna auk vinnuframlags og innanstokksmuna sem sjóðurinn hyggst færa húsinu að gjöf. Með styrk frá minningarsjóði Bryndísar Klöru sé tryggt að uppbyggingu Bryndísarhlíðar megi ljúka á einu ári og eru framkvæmdir þegar hafnar. Segir ennfremur í tilkynningu að Landspítali veiti fjölþætta þjónustu til einstaklinga sem orðið hafa fyrir ofbeldi og áföllum en engin sérstök ofbeldismóttaka er fyrir börn. Vegna samlegðaráhrifa verða þau úrræði sem Landspítali býður þolendum ofbeldis, óháð tegund eða birtingarmynd þess, sameinuð í eina áfalla- og ofbeldismóttöku þar sem öll lykilþjónusta verður veitt undir sama þaki. Þar verður ofbeldismóttaka barna, heimilisofbeldisteymi Landspítala, áfallateymi fullorðinna og nýtt áfallateymi barna sem ekki er til í dag. Markmiðið sé að tryggja skjóta, samræmda og faglega heilbrigðisþjónustu án þess að börn og aðrir þolendur ofbeldis þurfi að fara á milli ólíkra staða eða kerfa. Bryndísarhlíð verður því þekkingar- og þjónustusetur (e. center of excellence). Samhliða þessu sé unnið að verkefni sem snúi að skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins. Það verkefni er komið vel af stað og mun forprófun skimunarinnar fara fram nú í mars. Markmiðið er að skimað verði með markvissum og reglubundnum hætti fyrir ofbeldi meðal barna í grunnskólum og að tryggt verði að börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi standi til boða viðeigandi þjónusta. Upplýsingar um aðgengi að Bryndísarhlíð, tilvísanir og verklag, verði kynnt nánar í aðdraganda opnunar. Heilbrigðismál Börn og uppeldi Landspítalinn Mest lesið Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Gabríel og Anton Boama réðust á tvær konur og Anton stakk pilt Innlent Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Innlent Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Fleiri fréttir Bein útsending: Færri börn undir þrettán ára á TikTok „Farið að líkjast vöruúrvalinu í sovéskri kjörbúð“ Sérhæfð móttaka Landspítala fær nafn Bryndísar Klöru Gabríel og Anton Boama réðust á tvær konur og Anton stakk pilt Búið að ákæra og jafnvel dæma í tengdum málum Hafi tekið barnsmóður sína hálstaki Fjöldahandtökur á Íslandi og prófessor varar við tengingu bóta við vísitölu Bein útsending: Einföldun Evrópuregluverks Eins árs rannsókn lauk með ellefu handtökum á Íslandi Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi Sjá meira