Sér­hæfð mót­taka Land­spítala fær nafn Bryn­dísar Klöru

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Heilbrigðisráðherra kynnti stofnun Bryndísarhliðar í dag.
Heilbrigðisráðherra hefur tekið ákvörðun um opnun sérhæfðrar ofbeldismóttöku innan Landspítala sem mun bera heitið Bryndísarhlíð en minningarsjóður Bryndísar Klöru er fjárhagslegur bakhjarl verkefnisins.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Þar segir að fjárframlag sjóðsins fari í uppbyggingu á húsnæði mótttökunnar. Sjóðurinn hafi þegar safnað 120 milljónum til verkefnisins en stefni á að leggja alls til 200 milljónir króna auk vinnuframlags og innanstokksmuna sem sjóðurinn hyggst færa húsinu að gjöf. Með styrk frá minningarsjóði Bryndísar Klöru sé tryggt að uppbyggingu Bryndísarhlíðar megi ljúka á einu ári og eru framkvæmdir þegar hafnar.

Segir ennfremur í tilkynningu að Landspítali veiti fjölþætta þjónustu til einstaklinga sem orðið hafa fyrir ofbeldi og áföllum en engin sérstök ofbeldismóttaka er fyrir börn. Vegna samlegðaráhrifa verða þau úrræði sem Landspítali býður þolendum ofbeldis, óháð tegund eða birtingarmynd þess, sameinuð í eina áfalla- og ofbeldismóttöku þar sem öll lykilþjónusta verður veitt undir sama þaki. Þar verður ofbeldismóttaka barna, heimilisofbeldisteymi Landspítala, áfallateymi fullorðinna og nýtt áfallateymi barna sem ekki er til í dag.

Markmiðið sé að tryggja skjóta, samræmda og faglega heilbrigðisþjónustu án þess að börn og aðrir þolendur ofbeldis þurfi að fara á milli ólíkra staða eða kerfa. Bryndísarhlíð verður því þekkingar- og þjónustusetur (e. center of excellence).

Samhliða þessu sé unnið að verkefni sem snúi að skimun fyrir ofbeldi í grunnskólum landsins. Það verkefni er komið vel af stað og mun forprófun skimunarinnar fara fram nú í mars. Markmiðið er að skimað verði með markvissum og reglubundnum hætti fyrir ofbeldi meðal barna í grunnskólum og að tryggt verði að börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi standi til boða viðeigandi þjónusta. Upplýsingar um aðgengi að Bryndísarhlíð, tilvísanir og verklag, verði kynnt nánar í aðdraganda opnunar.

