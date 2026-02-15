Innlent

Bein út­sending: Barist um for­mennsku í Framsóknar­flokknum

Samúel Karl Ólason skrifar
Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen.
vísir/Einar/Vilhelm

Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, nýjan varaformann og ritara í dag en þá lýkur 38. flokksþingi flokksins. Frambjóðendur munu í dag halda ræður og í kjölfarið verður haldin atkvæðagreiðsla á þinginu.

Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ávarpaði þingið í gær en yfirskrift þess er „Vinna - Vöxtur - Velferð“. Það vísar til grunngilda flokksins.

Ræður frambjóðenda hefjast um klukkan eitt. Í framboði til embættis formanns Framsóknarflokksins eru þær Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen.

Hægt er að horfa á ræður frambjóðenda og kosningu í embættin í spilaranum hér að neðan eða hér.

Dagskrá þingsins:

 Laugardagur 14.02

08:30 – Skráning og afhending þingganga

10:00 – Þingsetning

10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar

10:15 – Skýrsla ritara

10:30 – Mál lögð fyrir þingið

10:40 – Nefndastörf hefjast

12:30 – Hádegishlé

13:00 – Yfirlitsræða formanns

13:30 – Almennar umræður

16:00 – Nefndastörf

20:00 - Hátíðarkvöldverður

Sunnudagur 15.02

08:30 – Skráning og afhending þinggagna

09:00 – Nefndastörf

10:30 – Afgreiðsla mála

12:00 - Hádegishlé

13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda

14:30 – Afgreiðsla mála, framhald

17:00 – Þingslit

