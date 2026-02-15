Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum Samúel Karl Ólason skrifar 15. febrúar 2026 12:31 Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen. vísir/Einar/Vilhelm Framsóknarmenn velja sér nýjan formann, nýjan varaformann og ritara í dag en þá lýkur 38. flokksþingi flokksins. Frambjóðendur munu í dag halda ræður og í kjölfarið verður haldin atkvæðagreiðsla á þinginu. Sigurður Ingi Jóhannsson, fráfarandi formaður, ávarpaði þingið í gær en yfirskrift þess er „Vinna - Vöxtur - Velferð“. Það vísar til grunngilda flokksins. Ræður frambjóðenda hefjast um klukkan eitt. Í framboði til embættis formanns Framsóknarflokksins eru þær Lilja D. Alfreðsdóttir og Ingibjörg Ísaksen. Sjá einnig: Framsóknarmenn takast hart á að tjaldabaki Hægt er að horfa á ræður frambjóðenda og kosningu í embættin í spilaranum hér að neðan eða hér. Dagskrá þingsins: Laugardagur 14.02 08:30 – Skráning og afhending þingganga10:00 – Þingsetning10:10 – Kosning þingforseta, þingritara, kjörbréfanefndar, kjörstjórnar, samræmingarnefndar og dagskrárnefndar10:15 – Skýrsla ritara10:30 – Mál lögð fyrir þingið10:40 – Nefndastörf hefjast12:30 – Hádegishlé13:00 – Yfirlitsræða formanns13:30 – Almennar umræður16:00 – Nefndastörf20:00 - Hátíðarkvöldverður Sunnudagur 15.02 08:30 – Skráning og afhending þinggagna09:00 – Nefndastörf10:30 – Afgreiðsla mála12:00 - Hádegishlé13:00 – Kosningar: Formaður, varaformaður, ritari, laganefnd, siðanefnd, skoðunarmenn reikninga og löggiltan endurskoðenda14:30 – Afgreiðsla mála, framhald17:00 – Þingslit Framsóknarflokkurinn Flokksþing Framsóknar 2026 Mest lesið Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Erlent Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Erlent „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Innlent „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Innlent „Við erum áratugum of sein“ Innlent Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Innlent Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Innlent Ný samræmd próf lögð fyrir Innlent Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Innlent Kjartan er kominn heim til Íslands Innlent Fleiri fréttir „Erfitt fyrir formann að taka við sitjandi utan þings“ Bein útsending: Barist um formennsku í Framsóknarflokknum „Við erum áratugum of sein“ „Margt jákvætt að gerast en allir á tánum“ Mikil spenna fyrir formannskjör Framsóknarflokksins „Ég er heppin að hafa ekki brotnað“ Öryggi, heilbrigðismál, Evrópa og efnahagur á Sprengisandi Tölvuárás á Grund: Afrituðu gögn um tugi þúsunda manns Rósin segir sig úr fulltrúaráði Samfylkingarinnar Ný samræmd próf lögð fyrir Framsókn þurfi að þora að svara rangfærslum og hálfsannleik popúlista „Hrækjandi drullu eins og maður sé að steypa án grímu“ Kjartan er kominn heim til Íslands Aldrei fleiri útskrifast frá Bifröst Gagnrýnir hversu seint og illa endurreisn Grindavíkur gengur Íslendingar stemmningsfólk sem taki öllum gleðidögum fagnandi Bein útsending: Sigurður Ingi ávarpar Framsóknarmenn í síðasta sinn sem formaður Segir einkaðila ekki hafa fengið svör í marga mánuði Ánægja með bæjarstjórann en Sjálfstæðismenn með mest fylgi Uppnám á bráðamóttökunni og seinagangur í Grindavík Fluttur á sjúkrahús eftir líkamsárás í Grafarvogi WhatsApp-skilaboð Auðuns til konunnar ekki metin gild Safnstjórinn segir þessa flugvél merkasta gripinn Herþotur frá Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi á Íslandi Tveir handteknir fyrir stórfellda líkamsárás og vörslu fíkniefna Landfylling í Skerjafirði: Óttast að borgin vaði af stað Loðnutorfur á hraðferð með suðurströndinni „Þá er Ísland kannski næsti biti“ Algjör samstaða sé um að hækka bætur Kanna samninga við Klíníkina vegna „hamfaraástands“ Sjá meira