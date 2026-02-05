Þegar hafa tvær konur lýst yfir áhuga á formennsku í Framsóknarflokknum. Lilja Alfreðsdóttir, varaformaður Framsóknar og fyrrverandi ráðherra, falast eftir formannsstólnum líkt og Ingibjörg Ísaksen, þingmaður flokksins. Samkvæmt heimildum Vísis gengur mikið á að tjaldabaki.
Vísir hefur rætt við flokksmenn sem vilja ekki koma fram undir nafni en fullyrt er að óheiðarleiki og ógnarstjórnartilburðir séu nú viðhafðir að tjaldabaki og þá af hálfu stuðningsmanna Lilju. Hún er sögð njóta stuðnings manna á borð við Þórólf Gíslason kaupfélagsstjóra Skagfirðinga og Davíðs Oddssonar ritstjóra Morgunblaðsins.
Sagt er að stuðningsmennirnir hafi smalað í sæti í félaginu í Reykjavík sem verður til þess að félagsmenn, þeirra á meðal stjórnarfólk í Samtökum ungra Framsóknarmanna, komast ekki að til að kjósa. Að sögn heimildarmanns er unnið að því að fylla sæti á sama hátt í öðrum félögum Framsóknarflokksins.
Það er ef til vill til marks um einskonar ógn að fólk sem Vísir hefur heyrt í vill alls ekki tjá sig undir nafni. Talið er að hreinsanir verði eftir formannskjörið. Flokksþingið, þar sem örlög Lilju og Ingibjargar ráðast, byrjar 14. febrúar en formannskosning er sunnudaginn 15. febrúar.
Vakin er athygli blaðamanns á því að önnur dagsetning sé öllu mikilvægari, sem er 7. febrúar en þá er síðasti séns að skila inn kjörbréfum. Það eru þau gögn sem félögin skila inn til skrifstofunnar.
Fullyrt er í eyru blaðamanns að hringt sé í formenn aðildarfélaga, sem útnefna kjörmenn, að þeir skuli ekki hafa áhyggjur af því hvernig fólk komi í félagið, þeir þurfi bara að hafa áhyggjur af því að koma þeim á kjörstað.
Afar flóknar reglur eru til grundvallar því hverjir fá kjörbréf, sveitarstjórnarmenn og þingmenn eru til að mynda sjálfkjörnir en talið er að um þúsund manns muni eiga sæti á flokksþinginu.
Hvorki náðist í Lilju né Ingibjörgu við vinnslu fréttarinnar.