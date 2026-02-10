Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Leeds
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
West Ham
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
þriðjudagur 10. febrúar 2026
1 °C
Reykjavík
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Hús og heimili
Skoðun
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Leeds
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
West Ham
Manchester Utd
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni
Sport
Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur
Sport
Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“
Sport
Bannað að hafa hjálm sem sýnir látin fórnarlömb Rússa
Sport
Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum
Sport
Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál
Körfubolti
Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu
Sport
Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“
Handbolti
„Ég svaf ekki mikið í nótt“
Sport
Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM
Handbolti
Fleiri fréttir
West Ham - Man. Utd. | Vinnst fimmti sigurinn í röð?
Chelsea - Leeds | Rúllar Rosenior-lestin áfram?
Ræddu mögulegan arftaka Pep
Langerfiðasta leiktíð Slot: „Leikmennirnir finna vonbrigðin“
„Hann er kominn í rétta stöðu“
„Vildi ekki ljúka tímabilinu svona“
Hárið ekki notað í neina ræðu
Getur þjálfað Hollywood-liðið ævilangt
„Tottenham er í fallbaráttu“
„Eins og hann sé að grátbiðja um að verða seldur“
Arnar með „óbragð í munni“ eftir skort á heilbrigðri skynsemi
Sjáðu bombu Szoboszlai og allt dramað í lokin
„Ég vissi að Carrick gæti orðið frábær stjóri“
Nýi leikmaður Liverpool meiddist alvarlega
„Enn og aftur dæmir dómarinn ekki okkur í vil“
„Við urðum að vinna, annars væri titilbaráttan búin“
Manchester City kom til baka eftir stórskostlegt mark Szoboszlai
Sarr tryggði sigur gegn Mávunum
Sjáðu fjórða sigur United, þrennu Palmer og tvennu Gyökeres
Mætast undir allt öðrum kringumstæðum en áður
Farinn að leita að rakara og vill fá tíma 10. febrúar
Brentford upp að hlið Liverpool eftir endurkomusigur á Newcastle
Mikel Arteta segir að níu stiga forysta Arsenal þýði „ekkert“
Hamrarnir sóttu sigur, Everton sneri leiknum en Villa missti niður forystu
Skytturnar með níu stiga forskot á toppnum
Palmer með þrennu í fyrri hálfleik gegn Úlfunum
Fær fjögurra leikja bann og missir af Lundúnaslagnum
United fagnaði fjórða sigrinum í röð
Sjáðu mörkin sem Sean Dyche fannst alveg skelfileg
Biður Liverpool að slaka á reglunum
Sjá meira
Mest lesið
Sturla sturlaður af sorg og viðurkenndi framhjáhald í beinni
Sport
Tárin flæddu þegar Leerdam tróð upp í gagnrýnendur
Sport
Vonn tjáir sig eftir atvikið óhugnanlega: „Sé ekki eftir neinu“
Sport
Bannað að hafa hjálm sem sýnir látin fórnarlömb Rússa
Sport
Medalíur að skemmast á Vetrarólympíuleikunum
Sport
Fjórum hent úr húsi eftir hópslagsmál
Körfubolti
Forsetinn telur íþróttafólkið best til þess fallið að meta eigin stöðu
Sport
Fer frá föður sínum í faðm Guðjóns Vals: „Þetta er risastórt“
Handbolti
„Ég svaf ekki mikið í nótt“
Sport
Sjáðu liðin sem Strákarnir okkar geta ekki mætt í riðlakeppni HM
Handbolti
Í beinni
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Chelsea
Leeds
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
West Ham
Manchester Utd
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
Kosningar 2026
Stjórnmál
Epstein-skjölin
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Fréttir af flugi
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Vetrarólympíuleikar 2026
Fótbolti
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Besta karla
Besta kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Menning
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Ísland í dag
Tónlist
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Áskorun
Samhengið með Sif
Leikjavísir
Kynlíf
Samstarf
Tíska og hönnun
Útkall
Hús og heimili
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Sveitarstjórnarkosningar 2026
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar