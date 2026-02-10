Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 10. febrúar 2026 11:13 Mannlíf í miðborg Reykjavíkur. Vísir/Vilhelm Í lok árs 2025 voru íbúar á Íslandi orðnir 394.530 og vantar þannig rétt um 5.500 íbúa til að íbúafjöldi nái 400 þúsund samkvæmt nýjustu mannfjöldatölum Hagstofunnar. Íbúum fjölgaði um 1.370 á fjórða ársfjórðungi síðasta árs en erlendir ríkisborgarar eru 17,8% af heildarmannfjölda á Íslandi, eða 70.420. Hagstofan birtir ársfjórðungslega tölur um íbúafjölda á Íslandi og í morgun voru birtar tölur vegna fjórða og síðasta ásfjórðungs ársins 2025. Tölurnar sýna meðal annars að um tíu þúsund fleiri karlar en konur búa á Íslandi, eða 202.220 samanborið við 192.090 konur og 210 kynsegin. Langflestir búa á höfuðborgarsvæðinu eða ríflega 252 þúsund manns, en ríflega 142 þúsund eru búsettir á landsbyggðinni. Á sama tímabili í fyrra var heildaríbúafjöldi á Íslandi 389.450, og hefur landsmönnum þannig fjölgað um rúmlega fimm þúsund manns á milli ára. Grafið hér að neðan sýnir fjölda þeirra sem hafa fæðst og látist eftir ársfjórðungum frá árinu 2011. „Á fjórða ársfjórðungi 2025 fæddust 1.080 börn, en 690 einstaklingar létust. Á sama tíma fluttust 990 einstaklingar til landsins umfram brottflutta. Aðfluttir einstaklingar með íslenskt ríkisfang voru 200 umfram brottflutta en aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 790 fleiri en þeir sem fluttust frá landinu. Fleiri karlar en konur fluttust frá landinu,” segir meðal annars í tilkynningu um nýjustu mannfjöldatölur á vef Hagstofunnar Grafið hér neðst sýnir mannfjöldabreytingar á síðasta ársfjórðungi þar sem tekið er mið af fjölda fæðinga, andláta og búferlaflutningum eftir kyni. Mannfjöldi Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Innlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Innlent Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Innlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Fleiri fréttir Nálgumst 400 þúsund og um átján prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar Alda sópaði manninum út í vatnið eftir að ís féll úr jöklinum Færri krakkar á samfélagsmiðlum en fleiri vingast við gervigreind Hin 25 ára Silja Sóley oddviti Sósíalista í Reykjavík Tæp fjórtán prósent þjóðarinnar búsett erlendis Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Hættir í Samfylkingunni og gengur til liðs við nýjan flokk fyrir kosningar Skora á borgina að virða íbúalýðræði og koma í veg fyrir „þrálátar deilur“ Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Ók bifreið utan í þrjár aðrar á gatnamótum „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Tók hálftíma að þróa fullkomna eftirlíkingu af rödd Höllu Rektor Háskólans á Bifröst segir af sér Ný Ölfusárbrú farin að taka á sig mynd „Það er ekkert sem tekur við og enginn sem ber ábyrgð“ Drífa Snædal snýr aftur Goddur jarðsunginn Tifandi tímasprengja, oddviti í beinni og breytt Reynisfjara Handtekin fyrir að beita opinberan starfsmann ofbeldi „Þörfin er gríðarleg“ Gabríel á bak við lás og slá fram á föstudag Blíðan haft áhrif á gróður sem lætur þó ekki plata sig Reiknar með einu gosi í viðbót Flutti til Reykjavíkur í dag Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Saka stjórnendur Bifrastar um að hafa beitt nemendur þrýstingi Saka stjórnendur um að þrýsta á nemendur að styðja rektor Sjá meira