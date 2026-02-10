Innlent

Nálgumst 400 þúsund og um á­tján prósent í­búa eru er­lendir ríkis­borgarar

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Mannlíf í miðborg Reykjavíkur. 
Vísir/Vilhelm

Í lok árs 2025 voru íbúar á Íslandi orðnir 394.530 og vantar þannig rétt um 5.500 íbúa til að íbúafjöldi nái 400 þúsund samkvæmt nýjustu mannfjöldatölum Hagstofunnar. Íbúum fjölgaði um 1.370 á fjórða ársfjórðungi síðasta árs en erlendir ríkisborgarar eru 17,8% af heildarmannfjölda á Íslandi, eða 70.420.

Hagstofan birtir ársfjórðungslega tölur um íbúafjölda á Íslandi og í morgun voru birtar tölur vegna fjórða og síðasta ásfjórðungs ársins 2025. Tölurnar sýna meðal annars að um tíu þúsund fleiri karlar en konur búa á Íslandi, eða 202.220 samanborið við 192.090 konur og 210 kynsegin. Langflestir búa á höfuðborgarsvæðinu eða ríflega 252 þúsund manns, en ríflega 142 þúsund eru búsettir á landsbyggðinni.

Á sama tímabili í fyrra var heildaríbúafjöldi á Íslandi 389.450, og hefur landsmönnum þannig fjölgað um rúmlega fimm þúsund manns á milli ára.

Grafið hér að neðan sýnir fjölda þeirra sem hafa fæðst og látist eftir ársfjórðungum frá árinu 2011.

„Á fjórða ársfjórðungi 2025 fæddust 1.080 börn, en 690 einstaklingar létust. Á sama tíma fluttust 990 einstaklingar til landsins umfram brottflutta. Aðfluttir einstaklingar með íslenskt ríkisfang voru 200 umfram brottflutta en aðfluttir erlendir ríkisborgarar voru 790 fleiri en þeir sem fluttust frá landinu. Fleiri karlar en konur fluttust frá landinu,” segir meðal annars í tilkynningu um nýjustu mannfjöldatölur á vef Hagstofunnar

Grafið hér neðst sýnir mannfjöldabreytingar á síðasta ársfjórðungi þar sem tekið er mið af fjölda fæðinga, andláta og búferlaflutningum eftir kyni.

Mannfjöldi

