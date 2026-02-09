„Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 9. febrúar 2026 22:20 Ari Edwald lýsir Borgarlínunni við járnbrautarslys. Sýn Ari Edwald, oddviti Miðflokksins fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar, segist vilja endurskoða Borgarlínuna frá grunni. Eins konar tálsýn hafi verið búin til um verkefnið sem hann líkir við járnbrautarslys. Í morgun var greint frá því að Ari Edwald sé nýr oddviti Miðflokksins fyrir sveitarstjórnarkosningarnar sem fara fram í maí. Ari, sem var lengi meðlimur í Sjálfstæðisflokknum, flutti í dag til Reykjavíkur eftir að hafa búið síðustu ár í Portúgal og Garðabæ. „Ég er náttúrulega fæddur og uppalinn Reykvíkingur og hef búið hér lunga minnar ævi, um fimmtíu ár. Það er nú að verða þrettán ár eða svo síðan ég fór að vera í nágrannasveitarfélögunum og flutti í Garðabæinn um 2012,“ segir Ari sem ræddi málin í kvöldfréttum Sýnar. „Þannig að þetta eru töluverðar breytingar fyrir mig en mér finnst það bara skemmtilegt. Ég sagði nú við einhvern í dag sem spurði hvort það væri mikið rask að selja íbúð og kaupa sér húsnæði og koma heim frá Portúgal og ég sagði að ég væri nú varla maður í þau verkefni sem eru fram undan hjá borginni ef ég gæti ekki leyst svoleiðis smáræði.“ Tálsýn Ari segist ekki hrifinn af Borgarlínunni og talar fyrir því að endurskoða skipulagið frá grunni. „Það er eitt að greiða fyrir almenningssamgöngum eins og þau tala fyrir stjórnendur sveitarfélaganna en það krefst þess ekki að það séu teknar í burtu akgreinarnar og bílastæðin og þú sjáir ekki til sólar,“ segir hann. Sérakreingar fyrir strætisvagna séu ásættanlegar en orðræðan hingað til hafi verið eins konar tálsýn. „Því allt eru þetta strætóar þótt það sé farið að kalla þetta hágæða almenningssamgöngur og jafnvel talað um brautarpalla þótt við séum bara með venjulega strætóa með gúmmíhjólum. Það sem mér finnst skapa einhverja tálsýn. Sjáum hér fyrir utan,“ segir hann. Ari vísar þar í nýbirta tillögu að deiliskipulagi Borgarlínu um Suðurlandsbraut sem var auglýst í lok janúar. „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir. Ég viðurkenni að það er of seint að hlusta á Sigmund Davíð varðandi það að það eigi ekki að troða Landspítalanum niður á Hringbraut, það er erfitt að taka það til baka. En hér má enn afstýra miklum mistökum.“ Reynslan styrki hann Ari var mikið til umfjöllunar þegar hann sagði af sér sem framkvæmdastjóri Ísey útflutnings eftir að Vítalía Lazareva sakaði hann um kynferðisofbeldi. Rannsóknin á málinu var felld niður sumarið 2023. Hann segir málið elta sig að einhverju leyti en vonar þó ekki. „Eins og þú réttilega nefnir þá var ég ásakaður en ég var ranglega áskaður og ég gerði það eina sem ég gat gert í þeirri stöðu sem var að kæra málið til yfirvalda til að það fengi formlega meðferð,“ segir hann. „Það tók langan tíma og var erfiður tími en lokaniðurstaða kom í málið og það var 2023. Það eru að verða þrjú ár síðan það var þannig að ég á rétt á því að skilja það mál eftir í fortíðinni, það er að baki." Aðspurður hvort það sé eitthvað í því máli sem hann sjái eftir segist hann gjarnan hafa ekki viljað tengjast málinu yfirhöfuð. „Það segir sig sjálft en maður breytir ekki fortíðinni og allt er þetta lífsreynsla þegar uppi er staðið og ég held að það styrki mig að þekkja lífið betur en ég gerði áður." Borgarlína Miðflokkurinn Reykjavík Sveitarstjórnarkosningar 2026