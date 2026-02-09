Drífa Snædal, talskona Stígamóta, ætlar að ganga aftur til liðs við Vinstrihreyfinguna – grænt framboð (VG). Hún yfirgaf flokkinn með áberandi hætti árið 2017 vegna óánægju með þá fyrirhugað ríkisstjórnarsamstarf Vinstri grænna og Sjálfstæðisflokksins.
Drífa hafði þá verið skráð í flokkinn í átján ár og lengi verið áberandi. Var hún til að mynda framkvæmdastjóri VG um tíma og einnig varaþingmaður flokksins.
Drífa greinir frá endurkomunni á Facebook-síðu sinni og segist með þessu vilja styðja Auði Alfífu Ketilsdóttur sem gefur kost á sér í annað sæti í forvali Vinstri grænna í Reykjavík fyrir komandi borgarstjórnarkosningar.
„Jæja, þar kom að því að ég ákvað að skrá mig aftur í VG og það af góðu tilefni. Það verður dásamlegt að búa í borg þar sem Fífa er minn fulltrúi við stjórnvölinn,“ skrifar Drífa en ekki náðist í hana við vinnslu fréttarinnar.
Þegar Drífa kvaddi flokkinn árið 2017 kvaðst hún vera bæði döpur og reið yfir því að VG ætti í formlegum stjórnarmyndunarviðræðum við Sjálfstæðisflokkinn. Þá líkti hún mögulegri ríkisstjórn Vinstri grænna, Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins við ofbeldissamband. Flokkarnir þrír áttu síðar eftir að hefja ríkisstjórnarsamstarf sitt og halda því áfram eftir þingkosningarnar 2021.
„Við munum ekki breyta Sjálfstæðisflokknum. Innviðir hans eru spilltir og fullir kvenfyrirlitningar og að halda að við breytum honum er meðvirkni í hæsta máta,“ skrifaði Drífa í skilaboðum til flokksmanna í nóvember 2017.
„Við og við vellur gröfturinn upp í formi frændhygli, innherjaviðskipta, skattaskjóla, auðvaldsdekurs, útlendingarandúðar eða skjaldborgar um ofbeldismenn. Þá verður VG í þeirri stöðu að verja samstarfsflokkinn og mörkin munu sífellt færast til í samstarfinu líkt og í ofbeldissambandi. Þetta verður eins og að éta skít í heilt kjörtímabil, ef stjórnin endist svo lengi. Með ákvörðuninni um stjórnarviðræður setti flokkinn niður, trúverðugleikinn laskaðist verulega og vinstrið á Íslandi mun eiga erfitt uppdráttar næstu árin og áratugina.“
Henni þætti ómögulegt að taka þátt í þeirri vegferð sem flokkurinn stefndi í.
„Ég get ekki kyngt því að við berum ábyrgð á því að koma Sjálfstæðisflokknum til valda eða séum til í að opna þann möguleika. Bara alls ekki,“ sagði Drífa.
Fréttin er í vinnslu.