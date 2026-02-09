Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Kjartan Kjartansson skrifar 9. febrúar 2026 13:28 Johann Forssell, innflytjendamálaráðherra Svíþjóðar, segir tillögurnar um ríkisborgararétt sögulegar. Vísir/EPA Minnihlutastjórn Ulfs Kristersson ásamt Svíþjóðardemókrötum kynntu tillögur um að gera erlendum ríkisborgurum erfiðara fyrir að fá sænskan ríkisborgararétt í dag. Þeir þurfa meðal annars að hafa lifað „heiðvirðu lífi“. Nái tillögurnar fram að ganga þurfa umsækjendur um sænskan ríkisborgararétt að hafa búið í landinu í átta ár í stað fimm áður. Þeir þurfa einnig að standast sérstakt próf, geta sýnt fram á að þeir geti framfleytt sér sjálfir og að þeir lifi „heiðvirðum lífsstíl“, að því er kemur fram í frétt sænska ríkisútvarpsins. Johan Forssell, innflytjendamálaráðherra, segir breytingarnar sögulegar. Þær eigi að taka gildi á þjóðhátíðardag Svía, 6. júní. „Það ætti að vera endapunkturinn á aðlögunarferli að verða ríkisborgari sem byggist verulega á manns eigin framlagi og vinnu,“ sagði Forssell í morgun. Á ríkisborgaraprófinu er lagt til að þekking á sænsku samfélagi og tungumáli verði könnuð. Ráðherrar vildu ekki segja hvers lags spurningar yrðu lagðar fyrir umsækjendur en prófið yrði í anda þeirra sem bandaríska og dönsk stjórnvöld setja sem skilyrði fyrir ríkisborgararétti. Talsmaður Svíþjóðardemókrata segir að auknar kröfur um heiðvirðan lífsstíl séu að finna í tillögunum. Þær séu umtalsvert strangari en þær sem áður hafa komið til tals. Herða löggjöfina undir þrýstingi frá fjarhægriflokkum Stjórnvöld í mörgum Evrópuríkjum bregðast nú við uppgangi fjarhægriflokka með því að herða aðgerðir í innflytjendamálum. Spænska ríkisstjórnin ákvað þó að fara þveröfuga leið á dögunum þegar hún kynnti áform sem gætu veitt allt að hálfri milljón manna sem dvelja ólöglega í landinu tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi. Svíþjóðardemókratar, sem eru yst á hægri jaðri sænskra stjórnmála, eiga ekki formlegt sæti í ríkisstjórn heldur verja minnihlutastjórn falli samkvæmt samkomulagi sem gert var eftir síðustu kosningar og er kennt við Tidö-kastala þar sem leiðtogar fjögurra flokka handsöluðu það. Svíþjóð Innflytjendamál Ríkisborgararéttur Mest lesið Flutti til Reykjavíkur í dag Innlent Ari Edwald leiðir Miðflokkinn í borginni Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Þetta eru launin sem frambjóðendur geta vænst með kjöri í vor Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Réttað yfir manni sem er grunaður um að nauðga barni og konu sinni Innlent Málið mögulega fyrir dómstóla: „Ekkert eðlilegt við það að fá símtal frá stjórnendum“ Innlent Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Erlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Þorsteinn fær áheyrn Hæstaréttar Innlent Fleiri fréttir Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjá meira