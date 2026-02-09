Erlent

Vilja herða skil­yrði fyrir sænskum ríkis­borgararétti

Johann Forssell, innflytjendamálaráðherra Svíþjóðar, segir tillögurnar um ríkisborgararétt sögulegar.
Minnihlutastjórn Ulfs Kristersson ásamt Svíþjóðardemókrötum kynntu tillögur um að gera erlendum ríkisborgurum erfiðara fyrir að fá sænskan ríkisborgararétt í dag. Þeir þurfa meðal annars að hafa lifað „heiðvirðu lífi“.

Nái tillögurnar fram að ganga þurfa umsækjendur um sænskan ríkisborgararétt að hafa búið í landinu í átta ár í stað fimm áður. Þeir þurfa einnig að standast sérstakt próf, geta sýnt fram á að þeir geti framfleytt sér sjálfir og að þeir lifi „heiðvirðum lífsstíl“, að því er kemur fram í frétt sænska ríkisútvarpsins.

Johan Forssell, innflytjendamálaráðherra, segir breytingarnar sögulegar. Þær eigi að taka gildi á þjóðhátíðardag Svía, 6. júní.

„Það ætti að vera endapunkturinn á aðlögunarferli að verða ríkisborgari sem byggist verulega á manns eigin framlagi og vinnu,“ sagði Forssell í morgun.

Á ríkisborgaraprófinu er lagt til að þekking á sænsku samfélagi og tungumáli verði könnuð. Ráðherrar vildu ekki segja hvers lags spurningar yrðu lagðar fyrir umsækjendur en prófið yrði í anda þeirra sem bandaríska og dönsk stjórnvöld setja sem skilyrði fyrir ríkisborgararétti.

Talsmaður Svíþjóðardemókrata segir að auknar kröfur um heiðvirðan lífsstíl séu að finna í tillögunum. Þær séu umtalsvert strangari en þær sem áður hafa komið til tals.

Herða löggjöfina undir þrýstingi frá fjarhægriflokkum

Stjórnvöld í mörgum Evrópuríkjum bregðast nú við uppgangi fjarhægriflokka með því að herða aðgerðir í innflytjendamálum. Spænska ríkisstjórnin ákvað þó að fara þveröfuga leið á dögunum þegar hún kynnti áform sem gætu veitt allt að hálfri milljón manna sem dvelja ólöglega í landinu tímabundið dvalar- og atvinnuleyfi.

Svíþjóðardemókratar, sem eru yst á hægri jaðri sænskra stjórnmála, eiga ekki formlegt sæti í ríkisstjórn heldur verja minnihlutastjórn falli samkvæmt samkomulagi sem gert var eftir síðustu kosningar og er kennt við Tidö-kastala þar sem leiðtogar fjögurra flokka handsöluðu það.

