Svana Helen Björnsdóttir hefur verið ráðin forstjóri Reykjalundar. Hún hefur gegnt starfi forstjóra tímabundið frá því í lok nóvember síðasta árs, þegar fyrrum forstjóri sagði starfi sínu lausu. Svana Helen var áður formaður stjórnar Reykjalundar.
Í tilkynningu segir að Svana Helen sé með doktorsgráðu í kerfisverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík og starfi jafnframt sem aðjúnkt við skólann.
„Hún er bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi, situr í stjórn SORPU bs. og er varaformaður SL lífeyrissjóðs. Reykjalundur er óhagnaðardrifið einkahlutafélag í eigu SÍBS og fagnar 80 ára afmæli á þessu ári. Á starfssögu Reykjalundar hafa tæplega 50.000 einstaklingar notið þjónustu endurhæfingarinnar.
Samhliða ráðningu Svönu Helenar hefur Sólveig Hildur Björnsdóttir verið kjörin formaður stjórnar Reykjalundar. Sólveig hefur setið í stjórn SÍBS, eiganda Reykjalundar, frá árinu 2014,“ segir í tilkynningunni.
Haft er eftir Svönu Helen að Reykjalundur hafi í meira en áttatíu ár verið burðarás í íslenskri endurhæfingu og byggt upp einstaka þekkingu sem á rætur í öflugu starfsfólki og miklum mannauði. „Reynslan sýnir að árangur endurhæfingar sjúklinga byggir fyrst og fremst á samstilltu átaki þverfaglegra teyma þar sem fagmennska, virðing og samvinna ráða för. Sú þverfaglega endurhæfing sem veitt er á Reykjalundi hefur skilað raunverulegum bata og lífsvon hjá fjölda einstaklinga og á þeim trausta grunni verður áfram byggt.
Þekking starfsfólksins og velferð sjúklinga er og verður ávallt leiðarljós í vegferðinni fram á við. Fram undan eru margvíslegar framkvæmdir til að bæta húsnæði og aðstöðu. Einnig liggja fyrir metnaðarfull áform um áframhaldandi uppbyggingu. Framtíð Reykjalundar er björt,” segir Svana Helen.
Þá segir Sólveig Hildur að Reykjalundur standi á tímamótum. „Rekstrarhallinn er mun meiri en áætlanir gerðu ráð fyrir og við stöndum jafnframt frammi fyrir húsnæðisvanda sem brýnt er að leysa. Svana Helen hefur gegnt starfi forstjóra síðustu tvo mánuði, samhliða því að leiða stjórnina, og þekkir því reksturinn afar vel. Það skipti sköpum að fá leiðtoga sem gæti tekist á við áskoranirnar án tafar og mat stjórnar var að ráðning hennar væri ábyrgasta skrefið til að tryggja samfellu í rekstri og skýra, faglega forystu.
Starfsfólkið á Reykjalundi og sú sérhæfða fagþekking sem í því býr er undirstaða þeirrar öflugu endurhæfingarþjónustu sem hér er veitt. Svana Helen er sterkur og reynslumikill leiðtogi með víðtæka þekkingu sem mun nýtast sérstaklega vel í því mikilvæga verkefni að styðja þetta öfluga fagfólk og byggja starfsemina enn frekar upp á þessum umbreytingatíma.
Sérhæfð endurhæfing, eins og sú sem veitt er á Reykjalundi, er ein hagkvæmasta heilbrigðisþjónustan sem völ er á og gefur einstaklingum raunhæft tækifæri til að taka virkan þátt í samfélaginu á ný eftir áföll eða veikindi. SÍBS og Reykjalundur vinna náið saman að því að styrkja stoðir starfseminnar á Reykjalundi til framtíðar og eiga í góðu og uppbyggilegu samtali við stjórnvöld um næstu skref.“
