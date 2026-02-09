Innlent

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Nóttin var tíðindalítil á höfuðborgarsvæðinu.
Fjórir voru handteknir í tengslum við tvær líkamsárásir í gærkvöldi eða nótt, þar af tveir í miðborginni. Hinir tveir voru handteknir í póstnúmerinu 110, í tengslum við líkamsárás og húsbrot.

Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar, sem virðist annars hafa verið tíðindalítil.

Tilkynnt var um innbrot í húsnæði í póstnúmerinu 112 og grunsamlegar mannaferðir í Garðabæ. 

Þrír voru stöðvaðir í umferðinni vegna aksturs undir áhrifum, þar af einn sem reyndist vera með fíkniefni á sér.

