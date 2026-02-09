Fjórir handteknir í tengslum við líkamsárásir Hólmfríður Gísladóttir skrifar 9. febrúar 2026 06:25 Nóttin var tíðindalítil á höfuðborgarsvæðinu. Vísir/Ívar Fannar Fjórir voru handteknir í tengslum við tvær líkamsárásir í gærkvöldi eða nótt, þar af tveir í miðborginni. Hinir tveir voru handteknir í póstnúmerinu 110, í tengslum við líkamsárás og húsbrot. Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar, sem virðist annars hafa verið tíðindalítil. Tilkynnt var um innbrot í húsnæði í póstnúmerinu 112 og grunsamlegar mannaferðir í Garðabæ. Þrír voru stöðvaðir í umferðinni vegna aksturs undir áhrifum, þar af einn sem reyndist vera með fíkniefni á sér. Lögreglumál Mest lesið Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Erlent Féll í Jökulsárlón Innlent Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Nemendur vilji ekki vera í skólanum á meðan rektor er við stjórnvölinn Innlent Kosningavaktin 2026: Landsmenn kjósa sér sveitarstjórnir Innlent Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Innlent Fleiri fréttir „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Stærsti skjálftinn 3,4 Fara í aðgerðir fáist ekki svör Handtekinn vegna stunguárásarinnar Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Skjálftahrina við Eldey Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Féll í Jökulsárlón Dæmi um leikskóla þar sem enginn starfsmaður talar íslensku Vill lægri skatta á matvöruverð og leitað að stungumanni Leita enn að geranda í stungumáli Epstein-skjölin, verðbólgan og bréf leikskólastjóra Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur „Við þurfum að horfast í augu við þessa fortíð“ Orri oddviti Sjálfstæðismanna í Hafnarfirði Birgir Örn óviss en Ísak Leon handviss Þór leiðir aftur á Seltjarnarnesi María Ellen kjörin oddviti Viðreisnar í Kópavogi Orri áfram oddviti Framsóknar í Kópavogi Jónas Már kjörinn oddviti Samfylkingarinnar í Kópavogi Þorvaldur og Halldór með Einari og Magneu í Framsókn Einn handtekinn fyrir þjófnað í Skeifunni „Þetta er náttúrulega bara rotið og galið“ Nafn piltsins sem lést í slysi á Miklubraut Hjólar í borgina: Hafi engan áhuga á atkvæðum hjólreiðafólks Sigmundur í skotlínunni vegna ummæla um Svíþjóð Sjá meira