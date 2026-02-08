Erlent

Af­gerandi sigur stjórnar­flokkanna í Japan

Lovísa Arnardóttir skrifar
Takaichi er fyrsti kvenkyns forsætisráðherra landsins.
Takaichi er fyrsti kvenkyns forsætisráðherra landsins. Vísir/EPA

Útlit er fyrir að stjórnarflokkar Japans, undir forystu Sanae Takaichi forsætisráðherra, hafi náð miklum meirihluta í neðri deild japanska þingsins.  Samkvæmt nýjustu tölum hefur samsteypustjórn Takaichi unnið 352 af 465 sætum þingsins og þar af hefur flokkur hennar unnið 316 sæti.

Í frétt BBC um kosningarnar segir að Takaichi, sem er fyrsti kvenforsætisráðherra landsins, hafi sóst eftir skýru umboði með því að boða til kosninga aðeins fjórum mánuðum eftir að hún tók við sem leiðtogi flokksins. Árangurinn sé allt annar en árangur forvera hennar tveggja. Í þeirra stjórn hafi flokkurinn misst þingmeirihluta sinn vegna bæði spillingarmála og hækkandi verðlags.

Flokkur hennar gæti tryggt sér allt að 366 af 465 sætum í neðri deild þingsins, samkvæmt spám japanska ríkissjónvarpsins. Í frétt BBC kemur einnig fram að Takaichi hafi fyrir kosningar lofað að segja af sér næði flokkurinn ekki meirihluta á þinginu.

Í fréttinni segir að Takaichi hafi talað um að herða á lögum um innflytjendur, að hún ætli að endurskoða reglur um erlent eignarhald á japönsku landi og taka á hvers kyns vangreiðslum á sköttum og sjúkratryggingum af hálfu erlendra ríkisborgara. Í landi þar sem aðeins um þrjú prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar hafa gagnrýnendur hennar sakað hana um að ala á ótta og sundrungu með slíku tali. 

Í frétt BBC segir að undanfarið hafi samskipti við Kína, stærsta viðskiptaland Japans, verið stirð og sérstaklega eftir að Takaichi gaf í skyn í nóvember síðastliðnum að Japan gæti gripið til hernaðaraðgerða ef Kína réðist inn í Taívan. Þar kemur einnig fram að Takaichi hafi reynt að vingast við Donald Trump, sem hefur opinberlega lýst yfir stuðningi við hana. Það sé óvenjulegt skref af hálfu Bandaríkjaforseta en að þau virðist bæði sammála um að Japan þurfi að verja meiri fjármunum í varnarmál.

Japan

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið