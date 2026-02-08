Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Lovísa Arnardóttir skrifar 8. febrúar 2026 23:05 Takaichi er fyrsti kvenkyns forsætisráðherra landsins. Vísir/EPA Útlit er fyrir að stjórnarflokkar Japans, undir forystu Sanae Takaichi forsætisráðherra, hafi náð miklum meirihluta í neðri deild japanska þingsins. Samkvæmt nýjustu tölum hefur samsteypustjórn Takaichi unnið 352 af 465 sætum þingsins og þar af hefur flokkur hennar unnið 316 sæti. Í frétt BBC um kosningarnar segir að Takaichi, sem er fyrsti kvenforsætisráðherra landsins, hafi sóst eftir skýru umboði með því að boða til kosninga aðeins fjórum mánuðum eftir að hún tók við sem leiðtogi flokksins. Árangurinn sé allt annar en árangur forvera hennar tveggja. Í þeirra stjórn hafi flokkurinn misst þingmeirihluta sinn vegna bæði spillingarmála og hækkandi verðlags. Flokkur hennar gæti tryggt sér allt að 366 af 465 sætum í neðri deild þingsins, samkvæmt spám japanska ríkissjónvarpsins. Í frétt BBC kemur einnig fram að Takaichi hafi fyrir kosningar lofað að segja af sér næði flokkurinn ekki meirihluta á þinginu. Í fréttinni segir að Takaichi hafi talað um að herða á lögum um innflytjendur, að hún ætli að endurskoða reglur um erlent eignarhald á japönsku landi og taka á hvers kyns vangreiðslum á sköttum og sjúkratryggingum af hálfu erlendra ríkisborgara. Í landi þar sem aðeins um þrjú prósent íbúa eru erlendir ríkisborgarar hafa gagnrýnendur hennar sakað hana um að ala á ótta og sundrungu með slíku tali. Í frétt BBC segir að undanfarið hafi samskipti við Kína, stærsta viðskiptaland Japans, verið stirð og sérstaklega eftir að Takaichi gaf í skyn í nóvember síðastliðnum að Japan gæti gripið til hernaðaraðgerða ef Kína réðist inn í Taívan. Þar kemur einnig fram að Takaichi hafi reynt að vingast við Donald Trump, sem hefur opinberlega lýst yfir stuðningi við hana. Það sé óvenjulegt skref af hálfu Bandaríkjaforseta en að þau virðist bæði sammála um að Japan þurfi að verja meiri fjármunum í varnarmál. Japan Mest lesið Féll í Jökulsárlón Innlent Þrír í haldi vegna stunguárásar: Gabríel Douane einn grunaðra Innlent Uppfylltu öll skilyrði nema aldurstakmarkið Innlent Segja fórnarlamb í Bakkakotsmálinu skilið eftir Innlent Maður stunginn í miðbæ Reykjavíkur Innlent Í kapphlaupi við tímann: Fær ekki lyf sem gæti breytt og lengt líf hennar Innlent Fara í aðgerðir fáist ekki svör Innlent „Stuðlabergið er bara komið út í sjó“ Innlent Handtekinn vegna stunguárásarinnar Innlent Lyfjafræðingar afar ósáttir við fyrirhugaða lagabreytingu og boða aðgerðir ef ekki rætist úr Innlent Fleiri fréttir Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Rússar í vandræðum með netið í Úkraínu Umferðin í klessu vegna mikillar snjókomu í Danmörku Hátt settur leyniþjónustumaður skotinn og særður í Moskvu Fór í flugtak af akbraut og hafnaði úti á grasi Bandaríkjamenn og Rússar taka upp formleg samskipti á ný Hvetur til allsherjarverkfalls ef Trump reynir að stela þingkosningunum Grunaður um grófa spillingu í kjölfar birtingar Epstein-skjala Segir 55 þúsund hermenn fallna en margra sé saknað Vara við uppgangi Íslamska ríkisins Sjónvarpskona biður mannræningja um sönnun þess að móðir hennar lifi enn Demókratar unnu orrustu í kjördæmastríðinu Vildi ekki hitta miðvinstriþingmenn í heimsókn til Washington Sendi Trump tóninn vegna Taívan Sjá meira