Hamilton ætlar ekki að bruna Bjarki Sigurðsson skrifar 8. febrúar 2026 13:55 Lewis Hamilton og Kim Kardashian eru sögð nýjasta ofurparið. Getty/Jamie McCarthy Sjónvarpsstjarnan og athafnakonan Kim Kardashian og kappaksturskappinn Lewis Hamilton ætla ekki að flýta sér um of meðan þau feta sín fyrstu skref í sambandi sínu. Parið er sagt passa vel saman. Hin bandaríska Kardashian og Bretinn Hamilton hafa verið vinir til margra ára, en nýverið fóru þau að stinga saman nefjum. Í síðustu viku skelltu þau sér saman til Parísar, borgar ástarinnar, og fóru þau saman í paranudd ásamt því að kíkja út að borða á japanskan veitingastað. Heimildamaður Page Six segir parið passa mjög vel saman, þau séu á svipaðri bylgjulengd hvað varðar mörg mál. Hamilton sé mjög almennilegur við hana og að hún sé yfir sig hrifin. Þau ætla þó að taka hlutunum rólega, enda á Kardashian fjögur börn með fyrrverandi eiginmanni sínum, Kanye West. Bæði eiga það sameiginlegt að hafa verið í ofurparssambandi áður. Sem fyrr segir var Kardashian með tónlistarmanninum West en Hamilton var með söngkonunni Nicole Scherzinger úr The Pussycat Dolls í átta ár. Hamilton, Scherzinger, Kardashian og West árið 2014, löngu áður en Hamilton og Kardashian fóru að stinga saman nefjum.Getty/David M. Benett