10cc spilar á Íslandi í sumar Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 26. febrúar 2026 11:54 Tónlistarmennirnir Rick Fenn, Keith Hayman, Graham Gouldman, Andy Park and Paul Burgess skipa 10cc. Hér eru þeir í Chicaco í september síðastliðnum. Getty Images/Barry Brecheisen Enska poppbandið 10cc treður upp í Eldborgarsal Hörpu þann 23. júní næstkomandi. Sveitin er frægust fyrir slagara á borð við I'm Not in Love, Dreadlock Holiday og The Things We Do For Love. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Tónleik ehf. sem kemur að tónleikum sveitarinnar hér á landi. Þar er sveitinni lýst sem einni þeirra áhrifamestu í poppinu. „Graham Gouldman og frábært tónleikaband hans stíga á svið í Eldborgarsal Hörpu. Sveitin hefur áratugum saman skipað sér sess meðal merkustu nafna poppsins og tónlist hennar heldur áfram að höfða til nýrra kynslóða." Meðal helstu laga sveitarinnar má nefna I'm Not In Love, Dreadlock Holiday, Rubber Bullets, Good Morning Judge, Donna, Wall Street Shuffle og The Things We Do For Love sem hafa gengið í gegnum endurnýjun lífdaga í kvikmyndum og þáttum á borð við Guardians of the Galaxy, After Life, Bridget Jones, Snatch og The Social Network. „Endurnýjaðar vinsældir sveitarinnar hafa þýtt uppselda tónleika víða um heim, þar á meðal í hinu goðsagnakennda Royal Albert Hall í London fyrr á árinu. Þar steig Kevin Godley óvænt á svið og söng í fyrsta sinn lagið "Cry" með sveitinni á tónleikum," segir í tilkynningunni. Godley var einn af stofnendum sveitarinnar árið 1972. Graham Gouldman, stofnandi, bassaleikari, gítarleikari og söngvari, hefur stýrt 10cc frá upphafi en núverandi skipan byggir á traustum grunni úr sögu sveitarinnar. Gítarleikarinn Rick Fenn hefur verið hluti af 10cc-fjölskyldunni síðan á áttunda áratugnum, en Keith Hayman, Iain Hornal og Ben Stone fullkomna hópinn.