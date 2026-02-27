„Það veit enginn af þessu, ég er að opna mig núna“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 27. febrúar 2026 12:06 Auðunn Blöndal ræðir við fimm tónlistarmenn og eina hljómsveit í fjórðu þáttaröð Tónlistarmannanna okkar. Fjórða þáttaröðin af Tónlistarmönnunum okkar verður frumsýnd á Sýn+ 12. apríl og er stikla úr þáttunum nú komin í loftið. Auðunn Blöndal ræðir þar við fimm tónlistarmenn og eina hljómsveit. Þrjá tónlistarmannanna reyndi hann að fá í fyrstu seríuna. Fyrsta þáttaröðin af Tónlistarmönnunum okkar kom út 2020, vakti mikla lukku og hlaut Edduverðlaun sem menningarþáttur þess árs. Síðan þá hafa tvær þáttaraðir bæst við og er sú fjórða nú handan við hornið. Í þetta skiptið ræðir Auðunn við Emilíönu Torrini, Friðrik Dór, Jóhönnu Guðrúnu, Pál Rosinkranz, Stefán Hilmarsson og meðlimi hljómsveitarinnar Mínusar. „Við erum alltaf í svona ár sirka að taka upp hverja seríu af tónlistarmönnunum, gefum gott andrými á milli. Það er gaman að þarna eru þrír einstaklingar sem ég reyndi að fá í fyrstu seríu og fékk loksins í fjórðu, Stebbi Hilmars, Emilíana Torrini og Páll Rosinkranz,“ segir Auðunn um þáttaröðina. Hann segir tökurnar hafa verið fjölbreyttar og hrikalega skemmtilegar. Hann ræðir jafnframt í fyrsta skipti við heila hljómsveit í seríunni, rokkbandið Mínus: „Það var gaman að rifja það upp, geggjað efni og dálítið öðruvísi, alvöru rokk og ról.“ Er þetta alltaf jafn gaman og þreytast menn ekkert á þessu? „Þetta er alltaf nýtt fólk, kannski ef þetta væri sama manneskjan. En mér finnst hrikalega gaman að kynnast svona hrikalega hæfileikaríku fólki og spyrja þau að öllu því sem mig langar að vita. Þetta er með skemmtilegri þáttum sem maður tekur upp," segir Auðunn. Þáttaröðin fer í loftið 12. apríl en þess utan er nóg um að vera hjá Auðuni. Hann og eiginkona hans, Rakel Þormarsdóttir, stefna á opnun veitingastaðarins Fossins í marsmánuði og svo er líka stutt í Páskabingó Blökastsins í beinni á Vísi. Vísir er í eigu Sýnar. 