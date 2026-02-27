Lífið

„Valsreiturinn... í Pyongyang“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Fjölmargir taka undir orð Kristins Hrafnssonar um líkindi milli norður-kóreskrar byggingarlistar og íslenskrar.
Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, birti mynd á Facebook af Kim Jong Un, leiðtoga Norður-Kóreu í höfuðborginni Pyongyang og segir sjást „glöggt“ að Kim-stjórnin hafi „skammlaust stolið íslenskri byggingarlist í heilu lagi“. Umræður hafa spunnist um líkindi milli norður-kóresku bygginganna við Valsreitinn og Borgartúnið.

„Lengi hefur mig grunað að Norður-Kóra stundaði stórfelldar njósnir á Íslandi með það að markmiði að stela íslensku hugviti. Svo kemur skýr sönnun þess með þessari mynd þar sem erlendir miðlar eru aðallega að spekúlera í dótturinni Kim Ju-ae sem talin er líklegur arftaki,“ skrifaði Kristinn í færslu sem hann birti fyrr í dag.

Kim Jong Un með dóttur sinni, Kim Ju Ae, á Saeppyol-stræti í Pyongyang.EPA

„Hins vegar sést glöggt á umhverfinu að Kim stjórnin hefur skammlaust stolið íslenskri byggingarlist í heilu lagi. Áður en langt um líður verður enginn munur á Reykjavík og Pyongyang,“ skrifar hann jafnframt.

„Ætli þeir hafi líka hakkað sig inn í tölvukerfi byggingar- og skipulagsfulltrúa borgarinnar og vinni nú að því að endurgera allt skipulag, verkferla og viðmót hjá því opinbera batteríi?“ skrifar hann svo í ummælum við færsluna.

„Norður-Kó - pavogur“

Færslan hefur vakið töluverð viðbrögð, mörg hundruð manns brugðist við henni og tugir skrifað ummæli við hana. Margir taka undir grínið og þykjast vissir um að myndin sé tekin á Íslandi en ekki Norður-Kóreu.

„Er þetta við Borgartúnið?“ spyr stærðfræðingurinn Ingólfur Gíslason og fjöllistakonan Margrét Erla Maack svarar: „Sama og ég ætlaði að skrifa! Þarna í Bríetartúninu!“

Rithöfundurinn Andri Snær Magnason, sem gaf út síðustu jól nóvelluna Jötunstein sem fjallar á mjög gagnrýnin hátt um íslenskan byggingariðnað og húsnæðisuppbyggingu síðustu ára, leggur líka orð í belg: „Norður-Kó - pavogur!“

„Valsreiturinn... í Pyongyang,“ bætir Friðrik Brekkan við en fær svar frá Einari Guðjónssyni, eiganda Kaffifélagsins á Skólavörðustíg: „Ekki nógu þétt m.v. Reykjavík þarna í Pyongyang. Samfylkingarmódelið ekki þarna enn.“

Leikstjórinn Guðný Halldórsdóttir bendir á Norður-Kórea hafi tekið við af Austur-Þýskalandi: „Gat verið að nýji íslenski arkítektúrinn kæmi frá N. Kóreu. Lengi kom hann frá Austur-Þýskalandi, en allt asbest víst uppurið.“

„Ef ég væri ekki frakkanum mínum hefði ég haldið að þeir hefðu stolið honum líka,“ segir Guðmundur Brynjólfsson, djákni og bókmenntafræðingur.

