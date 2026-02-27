Kristinn Hrafnsson, ritstjóri Wikileaks, birti mynd á Facebook af Kim Jong Un, leiðtoga Norður-Kóreu í höfuðborginni Pyongyang og segir sjást „glöggt“ að Kim-stjórnin hafi „skammlaust stolið íslenskri byggingarlist í heilu lagi“. Umræður hafa spunnist um líkindi milli norður-kóresku bygginganna við Valsreitinn og Borgartúnið.
„Lengi hefur mig grunað að Norður-Kóra stundaði stórfelldar njósnir á Íslandi með það að markmiði að stela íslensku hugviti. Svo kemur skýr sönnun þess með þessari mynd þar sem erlendir miðlar eru aðallega að spekúlera í dótturinni Kim Ju-ae sem talin er líklegur arftaki,“ skrifaði Kristinn í færslu sem hann birti fyrr í dag.
„Hins vegar sést glöggt á umhverfinu að Kim stjórnin hefur skammlaust stolið íslenskri byggingarlist í heilu lagi. Áður en langt um líður verður enginn munur á Reykjavík og Pyongyang,“ skrifar hann jafnframt.
„Ætli þeir hafi líka hakkað sig inn í tölvukerfi byggingar- og skipulagsfulltrúa borgarinnar og vinni nú að því að endurgera allt skipulag, verkferla og viðmót hjá því opinbera batteríi?“ skrifar hann svo í ummælum við færsluna.
Færslan hefur vakið töluverð viðbrögð, mörg hundruð manns brugðist við henni og tugir skrifað ummæli við hana. Margir taka undir grínið og þykjast vissir um að myndin sé tekin á Íslandi en ekki Norður-Kóreu.
„Er þetta við Borgartúnið?“ spyr stærðfræðingurinn Ingólfur Gíslason og fjöllistakonan Margrét Erla Maack svarar: „Sama og ég ætlaði að skrifa! Þarna í Bríetartúninu!“
Rithöfundurinn Andri Snær Magnason, sem gaf út síðustu jól nóvelluna Jötunstein sem fjallar á mjög gagnrýnin hátt um íslenskan byggingariðnað og húsnæðisuppbyggingu síðustu ára, leggur líka orð í belg: „Norður-Kó - pavogur!“
„Valsreiturinn... í Pyongyang,“ bætir Friðrik Brekkan við en fær svar frá Einari Guðjónssyni, eiganda Kaffifélagsins á Skólavörðustíg: „Ekki nógu þétt m.v. Reykjavík þarna í Pyongyang. Samfylkingarmódelið ekki þarna enn.“
Leikstjórinn Guðný Halldórsdóttir bendir á Norður-Kórea hafi tekið við af Austur-Þýskalandi: „Gat verið að nýji íslenski arkítektúrinn kæmi frá N. Kóreu. Lengi kom hann frá Austur-Þýskalandi, en allt asbest víst uppurið.“
„Ef ég væri ekki frakkanum mínum hefði ég haldið að þeir hefðu stolið honum líka,“ segir Guðmundur Brynjólfsson, djákni og bókmenntafræðingur.