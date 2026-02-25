Lífið

Dóttir Short fannst látin

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Feðginin Martin Short og Katherine Elizabet Short á Óskarnum árið 2011.
Feðginin Martin Short og Katherine Elizabet Short á Óskarnum árið 2011. Getty

Katherine Short, ættleidd dóttir leikaranna Martins Short og Nancyar Dolman, er látin, 42 ára að aldri. Katherine var félagsráðgjafi og elsta barn þeirra hjóna.

„Það er með mikilli sorg sem við staðfestum andlát Katherine Hartley Short,“ sagði talsmaður Martins Short í tilkynningu. 

„Short-fjölskyldan er eyðilögð eftir þennan missi og óskar eftir næði á þessum tíma. Katherine var elskuð af öllum og verður minnst fyrir ljósið og gleðina sem hún kom með inn í heiminn.“

Götumiðillinn TMZ greindi fyrst frá andláti Short en hún fannst látin á heimili sínu í Hollywood Hills í Los Angeles á mánudagskvöld. Los Angeles Times hefur eftir lögreglunni á svæðinu að Katherine hafi stytt sér aldur.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Ættleidd ásamt bræðrum sínum

Foreldrar Katherine, Martin Short og Nancy Dolman, kynntust árið 1972 þegar þau unnu saman við myndina Godspell (1973) og giftu sig árið 1980. Í kjölfarið ættleiddu þau börn sín þrjú Katherine, Henry og Oliver. 

Katherine hélt sig fjarri sviðsljósinu en mætti stundum með föður sínum á viðburði á rauða dreglinum.

Martin Short, Nancy Dolman og systkinin Katherine Elizabeth og Oliver Patrick.Getty

Katherine var með BA-græður í sálfræði og kynjafræði frá New York University og meistaragráðu í félagsráðgjöf frá University of Southern California. Hún vann sem klínískur félagsráðgjafi og hjá góðgerðarstofuninni Bring Change 2 Mind sem einblíndi á að valdefla ungt fólk til að byggja samtengd skólasamfélög þar sem „umræða um geðheilbrigðismál er velkomin og laus við skömm“. 

Nancy Dolman, móðir Katherine, lést 58 ára úr krabbameini í eggjastokkum árið 2010 og sagði ekkillinn Short í viðtali við Guardian að árin sem fylgdu hefðu verið erfið. 

Meryl Streep og Martin Short eru líklega meðal hæfileikaríkustu leikara í Hollywood.Michael Buckner/Variety/Getty Images

Martin á farsælan gamanferil að baki og hefur síðustu árið leikið í morðgátuþáttunum Only Murders in the Building við góðan orðstír. Hann endurnýjaði þar kynni sín við leikkonuna Meryl Streep og hafa þau verið að stinga saman nefjum upp á síðkastið.

Undanfarið hefur Martin verið að túra um Bandaríkin með Steve Martin, vini sínum til áratuga og mótleikara úr morðgátuþáttunum, með uppistandsseríuna The Best of Steve Martin and Martin Short. Áttu þeir að koma fram í Milwaukee og Minneapolis um helgina en því hefur nú verið frestað.

