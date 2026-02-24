Bandaríski leikarinn Robert Carradine er látinn, sem meðal annars er þekktur fyrir hlutverk sitt í þáttunum Lizzie McGuire, er látinn, 71 árs að aldri.
Aðstandendur Carradine staðfesta andlátið í samtali við Deadline og fleiri bandaríska fjölmiðla. „Í heimi sem oft kann að virka sem dimmur, þá var Bobby ávallt ljósviti fyrir alla í kringum hann,“ segir í yfirlýsingu fjölskyldu Carradine.
Robert Carradine birtist fyrst á kvikmyndatjaldinu árið 1972 þegar hann lék í mynd John Wayne, The Cowboys. Síðar átti hann eftir að leika í Ósvarsverðlaunamyndinni Coming Home með Jane Fonda og sömuleiðis mynd leikstjórans Martin Scorsese, Mean Streets.
Árið 2001 birtist hann svo sem Sam McGuire, faðir Lizzie McGuire, í samnefndum þáttum þar sem Hillary Duff fór með aðalhlutverk.
Hann sló þó í gegn árið 1984 þegar hann lék aðalnördinn Lewis Skolnick í Revenge of the Nerds.
Carradine hafði glímt við andleg veikindi um tuttugu ára skeið og staðfestir fjölskylda Carradine að hann hafi svipt sig lífi. Keith Carradine, eldri bróðir Robert, segist munu minnast bróður síns sem hæfileikaríkum, fyndnum og gáfuðum einstaklingi. Robert Carradine var yngsti sonur leikarans John Carradine og sömuleiðis bróðir leikarans David Carradine.
Robert Carradine lætur eftir sig þrjú börn og fjölda barnabarna.
Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Þau sem misst hafa ástvin í sjálfsvígi er bent á stuðning í Sorgarmiðstöð s. 551-4141, upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is og á Píeta símann s.552-2218.