Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna

Tónlistarmaðurinn Magnús Kjartan Eyjólfsson aðalsöngvari Stuðlabandsins mun ekki stýra brekkusöngnum í Eyjum í ár líkt og undanfarin ár. Hann segist ekki hafa fundið fyrir neistanum sem til þarf á síðasta ári og því hafa ákveðið að kalla þetta gott í Eyjum, þó hann sé alls ekki hættur í tónlistinni.
Magnús Kjartan greinir frá þessu í færslu á samfélagsmiðlum. Hann hefur stýrt söngnum síðan árið 2021 líkt og honum einum er lagið en hann hefur um árabil verið eftirsóttur trúbador og skemmt landsmönnum um land allt með hljómsveit sinni Stuðlabandinu. Magnús greindist með hvítblæði árið 2024 en Vísir greindi frá því í fyrra að hann væri í sjúkdómshléi.
„Ég vil byrja á því að þakka öllum vinum mínum á facebook fyrir að hafa gefið sér tíma til að senda mér línu á afmælisdaginn minn á laugardaginn, mér þykir virkilega vænt um það. Á öllum slíkum tímamótum í lífi hvers manns er gott að líta yfir farinn veg og meta hvaða áhrif það mun hafa á framtíðina, hvar ástríða manns liggur og hvað vill maður gera í lífinu,“ skrifar Magnús á Facebook.
Hann segir að sín ástríða hafi langi verið í tónlist. Hann hafi verið svo heppinn að ná langt á því sviði og náð flestum af þeim markmiðum sem hann hafi sett sér í geiranum og gott betur en það.
„Það eru ekki allir sem hafa farið af stað með drauma um að spila á stærstu sviðum landsins og náð þeim og fengið svo nokkur bónusverkefni uppí hendurnar. En allir verða að þekkja sinn vitjunartíma og vita hvenær er kominn tími á að eitthvað annað taki við.“
Magnús rifjar upp að fyrir nokkrum árum hafi hann fengið vægast sagt krefjandi og stórt verkefni við ansi undarlegar aðstæður, það hafi verið að stjórna brekkjusöng á Þjóðhátíð Vestmannaeyja. Vísar Magnús þar til þess þegar hann tók við af Ingó Veðurguð í brekkusöngnum, rúmum mánuði fyrir þjóðhátíð á sínum tíma 2021.
„Ákvað ég að leggja minn feril að veði og slá til enda sjálfsagt draumagigg fyrir hvern þann sem hefur lifibrauð sitt af því að spila á gítar og syngja. Hef ég sinnt þessu verkefni af metnaði og stolti lagt mig allan fram við að gera þetta vel og náði það sjálfsagt hámarki árið 2024 þegar ég náði að stjórna brekkusöngnum í miðri krabbameinsmeðferð,“ skrifar Magnús.
„Í undirbúningi síðasta brekkusöngs fann ég hins vegar ekki fyrir þessum neista sem á að einkenna verkefni af slíkri stærðargráðu og fannst meiri kvöð en ánægja að klára verkefnið. Tilfynningin segir mér því að láta staðar numið í bili og leggja verkefnið í hendur einhverra sem finna ennþá neistann og langar að gera þetta af heilum hug. Ég sagði einhvertíman að ef ég hefði ekki ánægju af þessu lengur þá myndi ég hætta og ég ætla að standa við það.“
Magnús segist að sjálfsögðu vilja þakka Eyjamönnum, þjóðhátíðargestum og öllum velunnurum fyrir samfylgdina. Hann þakkar jafnframt fjölskyldu sinni og Stuðlabandinu fyrir endalausa þolinmæði og skilyrðislausan stuðning í gegnum allt saman.
„Og þá sérstaklega henni Sigríði minni, án þess hefði þetta aldrei gengið upp. Ég er þó alls ekki hættur í tónlistinni, þar á ég nóg eftir. Takk fyrir mig.“
