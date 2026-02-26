Mun aldrei flytja aftur heim

Allt árið er eins og eitt langt ævintýri, segir Alexandra Björgvinsdóttir lífskúnstner, Instagram skvísa og pílatespæja. Hún er þrjátíu ára gömul og býr í Sviss með sambýlismanni sínum Ívari Hannesi Péturssyni verkfræðingi. Hver dagur er ævintýri úti og hverja einustu helgi heimsækir hún nýjan stað.
Alexandra er með tæplega 9000 fylgjendur á Instagram þar sem hún veitir innsýn í glæsilegan ævintýraheim sinn sem einkennist af miklum glamúr og sum myndbanda hennar eru með hundriði þúsunda áhorfa. Hún ræddi við blaðamann um lífið og tilveruna úti.
Hvar býrð þú og hvað varð til þess að þú fluttir þangað?
Ég bý í Sviss. Það var í raun hvatvís ákvörðun. Okkur langaði burt og enduðum í þessu ótrúlega landi sem er alveg tryllt og ég elska það!
Hvað hefur þú búið þar lengi?
Í rúm fimm ár, við fluttum í ágúst 2020.
Hvað varð til þess að þú byrjaðir að ferðast og búa til samfélagsmiðlaefni?
Ég hef alltaf verið virk á samfélagsmiðlum, gert samstörf af og til, en fór að gera þetta af meiri krafti síðasta hálfa árið því ég var ekki að vinna.
Ég náði svo að landa svo nokkrum stórum samstörfum á árinu og það er meira í vinnslu!
Til dæmis fékk ég fjölmiðlapassa á sturlaðan viðburð í St. Moritz síðastliðna helgi en þessi viðburður er sá eini í heiminum af sínum toga með Michelin kokkum og öllu tilheyrandi.
Mig dreymdi um að ná að komast þangað einu sinni svo það var hálf ótrúlegt að standa þarna með fjölmiðlaarmband allt í einu, á flottasta skíðasvæði í heimi.
Hefurðu búið annars staðar erlendis?
Ég var eitt ár í Bretlandi. Annars bjó ég alltaf heima á Íslandi en var stöðugt að ferðast líka.
Hver er uppáhalds áfangastaðurinn þinn hingað til?
Ó, svo margir! Af einhverri ástæðu poppaði Sylt fyrst upp. Það er svolítið eins og Hamptons Þýskalands. Mjög falleg eyja þar sem ég hjólaði um og upplifði allt á mjög skemmtilegan hátt með vinkonu frá Zürich sem á hús þar.
Ég ferðast nánast hverja helgi og einhvern veginn næ ég alltaf að toppa mig, þótt ég haldi alltaf að það geti varla orðið betra! Svo ég ætla ekki að ofhugsa þessa spurningu neitt meira og halda mig við þetta.
Hvað er það fyndnasta eða steiktasta sem þú hefur lent í úti?
Covid-tímabilið var líklega það steiktasta sem ég hef lent í hér. Ég hélt að allt væri alvarlegt og það var mikið um reglur en svo uppgötvaði ég leyni rave-partý og leynisamkomur.
Þetta var algjörlega fullkomin blanda af ró og reglu, alvarleika og fjöri. Og ég féll í raun svolítið fyrir borginni strax útaf því!
Finnurðu einhvern tíma fyrir heimþrá?
Nei ég finn í raun aldrei fyrir heimþrá.
Hvað er framundan?
Bara að halda áfram að lifa lífinu til fulls.
Hvað hefur komið þér mest á óvart við lífið úti?
Hvað þú getur upplifað mikið meira hér en heima á Íslandi.
Ísland er mjög takmarkað en hér geturðu gert svo mikið, hitt alls konar nýtt fólk, verið meira utandyra, meiri fjölbreytni á vinnumarkaði og öll ferðalögin sem eru í boði. Hér er allt stútfullt af tækifærum!
Hvað er skemmtilegast við að búa erlendis?
Allt! Frjálsleikinn, upplifanirnar og fólkið.
En mest krefjandi?
Bara að vilja sjá fjölskylduna oftar.
Sérðu fyrir þér að búa alltaf úti eða kallar Ísland á þig?
Ég mun aldrei flytja aftur heim.
Hvað stendur upp úr frá lífinu úti hingað til?
Að allt árið sé eins og eitt langt ævintýri og það skiptir heldur engu máli hvaða árstíð það er.