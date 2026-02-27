Lífið

Jóla­kortið barst fimm árum of seint

Lovísa Arnardóttir skrifar
Stimpillinn á bréfinu sýnir að bréfið var sent á Selfossi árið 2021.
Stimpillinn á bréfinu sýnir að bréfið var sent á Selfossi árið 2021. Aðsend

Ingibjörg Ólafsdóttir hélt að eitthvað hefði komið fyrir frænku sína þegar hún fékk óvænt bréf frá henni í vikunni. Þær frænkur eigi yfirleitt aðeins í bréfaskrifum í gegnum jólakort.

„Ég þekkti bara skriftina og var svo hissa þegar ég sá þetta,“ segir Ingibjörg í samtali við fréttastofu. Hún hafi strax óttast að eitthvað hefði komið fyrir en svo þegar hún skoðaði bréfið nánar kom í ljós að um var að ræða gamalt jólakort sem var aðeins að berast henni núna.

Kortið var sent 10.12.2021 og barst henni í gær, 25.02.2026. 1904 dögum eða fimm árum og tveimur mánuðum síðar.

Ingibjörg hafði samband við frænku sína í gegnum Facebook sem fannst þetta afar fyndið og sendi góða kveðju til baka.

Bréfið sem var sent árið 2021 og barst í vikunni. Ingibjörg Ólafsdóttir

Þó svo að þær frænkur hlæi að þessu í dag segir Ingibjörg að sem betur fer hafi bréfið ekki verið með mikilvægari upplýsingum. Það væri afar slæmt ef mikilvægar upplýsingar hefðu tafist svo lengi.

„Þetta er auðvitað mjög óvanalegt,“ segir Ingibjörg, afar glöð þó að fá jólakortið loksins til sín.

Breytingar á póstþjónustu

Í fréttum um póstþjónustu á þessum tíma kemur til dæmis fram í frétt frá Morgunblaðinu í nóvember 2021 að Pósturinn væri að fimmfalda afköst sín með nýrri flokkunarvél, Magna. Þá sagði að framundan væru stórir dagar í netverslun og jólum og að áætlanir gerðu ráð fyrir 50 prósenta fjölgun á innlendum og erlendum jólasendingum.

þá var greint frá því í frétt í apríl árið 2022 að bréfum yrði aðeins dreift tvisvar í viku í stað þess að gera það annan hvern dag. Með þessu var Pósturinn er með þessu að bregðast við „verulegri fækkun bréfasendinga“.

Afar fátítt

Guðrún Óla Jónsdóttir upplýsingafulltrúi Póstsins segir svona mál sem betur fer afar fátíð.

„Þar sem jólakort eru yfirleitt send sem almenn bréf eru þau ekki rekjanleg, þ.e. við getum ekki rakið ferlið frá því að órekjanlegt bréf er sett í póst og þar til það er afhent. Þess vegna er því miður engin leið fyrir okkur að komast til botns í þessu tiltekna máli,“ segir Guðrún.

Jól Pósturinn


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.