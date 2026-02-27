Jólakortið barst fimm árum of seint Lovísa Arnardóttir skrifar 27. febrúar 2026 09:32 Stimpillinn á bréfinu sýnir að bréfið var sent á Selfossi árið 2021. Aðsend Ingibjörg Ólafsdóttir hélt að eitthvað hefði komið fyrir frænku sína þegar hún fékk óvænt bréf frá henni í vikunni. Þær frænkur eigi yfirleitt aðeins í bréfaskrifum í gegnum jólakort. „Ég þekkti bara skriftina og var svo hissa þegar ég sá þetta,“ segir Ingibjörg í samtali við fréttastofu. Hún hafi strax óttast að eitthvað hefði komið fyrir en svo þegar hún skoðaði bréfið nánar kom í ljós að um var að ræða gamalt jólakort sem var aðeins að berast henni núna. Kortið var sent 10.12.2021 og barst henni í gær, 25.02.2026. 1904 dögum eða fimm árum og tveimur mánuðum síðar. Ingibjörg hafði samband við frænku sína í gegnum Facebook sem fannst þetta afar fyndið og sendi góða kveðju til baka. Bréfið sem var sent árið 2021 og barst í vikunni. Ingibjörg Ólafsdóttir Þó svo að þær frænkur hlæi að þessu í dag segir Ingibjörg að sem betur fer hafi bréfið ekki verið með mikilvægari upplýsingum. Það væri afar slæmt ef mikilvægar upplýsingar hefðu tafist svo lengi. „Þetta er auðvitað mjög óvanalegt,“ segir Ingibjörg, afar glöð þó að fá jólakortið loksins til sín. Breytingar á póstþjónustu Í fréttum um póstþjónustu á þessum tíma kemur til dæmis fram í frétt frá Morgunblaðinu í nóvember 2021 að Pósturinn væri að fimmfalda afköst sín með nýrri flokkunarvél, Magna. Þá sagði að framundan væru stórir dagar í netverslun og jólum og að áætlanir gerðu ráð fyrir 50 prósenta fjölgun á innlendum og erlendum jólasendingum. þá var greint frá því í frétt í apríl árið 2022 að bréfum yrði aðeins dreift tvisvar í viku í stað þess að gera það annan hvern dag. Með þessu var Pósturinn er með þessu að bregðast við „verulegri fækkun bréfasendinga“. Afar fátítt Guðrún Óla Jónsdóttir upplýsingafulltrúi Póstsins segir svona mál sem betur fer afar fátíð. „Þar sem jólakort eru yfirleitt send sem almenn bréf eru þau ekki rekjanleg, þ.e. við getum ekki rakið ferlið frá því að órekjanlegt bréf er sett í póst og þar til það er afhent. Þess vegna er því miður engin leið fyrir okkur að komast til botns í þessu tiltekna máli,“ segir Guðrún. Jól Pósturinn Mest lesið „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Menning Mun aldrei flytja aftur heim Lífið Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Tónlist Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Lífið Jólakortið barst fimm árum of seint Lífið Missti tökin og hengdur á loft í beinni Lífið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið Farðinn sem endurvekur þig Lífið samstarf Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin Lífið Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Lífið Fleiri fréttir Jólakortið barst fimm árum of seint Missti tökin og hengdur á loft í beinni Mun aldrei flytja aftur heim Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar 10cc spilar á Íslandi í sumar Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Sjá meira