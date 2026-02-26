Missti tökin og hengdur á loft í beinni Samúel Karl Ólason skrifar 26. febrúar 2026 22:36 Níels Thibaud Girerd, aðalleikari sýningarinnar, tók stjórn á beinni útsendingu í fréttum Sýnar í kvöld. Leikfélag Akureyrar frumsýndi í kvöld Birting, klassíska stórsýningu úr smiðju Voltaire. Níels Thibaud Girerd, aðalleikari sýningarinnar, lofaði flugeldasýningu þegar Tómas Arnar Þorláksson sótti meðlimi leikfélagsins heim fyrir frumsýninguna í kvöld, þar sem hann endaði á því að vera hengdur upp í beinni útsendingu. Þá missti Tómas einnig tök á hljóðnemanum þar sem Níels tók völdin og stýrði útsendingunni. Sinfóníuhljómsveit Norðurlands tekur þátt í sýningunni og flytur tólf ný lög eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Bergur Þór Ingólfsson, leikstýrir. Leikfélag Akureyrar Leikhús Mest lesið Mun aldrei flytja aftur heim Lífið Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Lífið Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar Lífið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Lífið Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin Lífið Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Lífið Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Tónlist Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Lífið Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Lífið Fleiri fréttir Missti tökin og hengdur á loft í beinni Mun aldrei flytja aftur heim Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar 10cc spilar á Íslandi í sumar Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Sjá meira