Lífið

Missti tökin og hengdur á loft í beinni

Samúel Karl Ólason skrifar
Níels Thibaud Girerd, aðalleikari sýningarinnar, tók stjórn á beinni útsendingu í fréttum Sýnar í kvöld.
Níels Thibaud Girerd, aðalleikari sýningarinnar, tók stjórn á beinni útsendingu í fréttum Sýnar í kvöld.

Leikfélag Akureyrar frumsýndi í kvöld Birting, klassíska stórsýningu úr smiðju Voltaire. Níels Thibaud Girerd, aðalleikari sýningarinnar, lofaði flugeldasýningu þegar Tómas Arnar Þorláksson sótti meðlimi leikfélagsins heim fyrir frumsýninguna í kvöld, þar sem hann endaði á því að vera hengdur upp í beinni útsendingu.

Þá missti Tómas einnig tök á hljóðnemanum þar sem Níels tók völdin og stýrði útsendingunni.

Sinfóníuhljómsveit Norðurlands tekur þátt í sýningunni og flytur tólf ný lög eftir Þorvald Bjarna Þorvaldsson. Bergur Þór Ingólfsson, leikstýrir.

Leikfélag Akureyrar Leikhús


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.