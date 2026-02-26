Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. febrúar 2026 14:01 Crispin Glover hafnar ásökunum breskrar fyrirsætur sem segir hann hafa narrað hana til Los Angeles undir fölsku yfirskyni og síðan reynt að stjórnast með hana áður en hann henti henni á götuna. Getty Hollywood-leikarinn Crispin Glover hefur verið sakaður um líkamsárás, andlegt ofbeldi, ólögmætan útburð og málshöfðun að ófyrirsynju af breskri fyrirsætu. Glover hafnar ásökununum, segir konuna hafa brotist inn til hans og ráðist á hann þannig hann hringdi á lögregluna og óskaði eftir nálgunarbanni á hendur konunni. Fjölmiðlar vestanhafs greina frá stefnunni sem er lögð fram í Kaliforníuríki. Ásakanir konunnar, sem nýtur nafnleysis sem Jane Doe, byggjast á því sem er lýst sem „óhugnanlegri röð atvika þar sem Jane Doe var í grunninn haldið fanginni og notuð af Herra Glover fyrir kynlíf og ókeypis vinnu undir fölsku yfirskini“. Talsmaður Glover hafnaði ásökununum og sagði þær tilhæfulausar í yfirlýsingu til götumiðilsins TMZ. Glover er 61 árs gamall og þekktastur fyrir að leika undarlega menn, helstu hlutverk hans eru George McFly í fyrstu tveimur Back to the Future-myndunum, mjói maðurinn í Charlie's Angels (2000), Grendel í Beowulf (2007) og hjartagosinn í Alice in Wonderland (2010). Þá kom hann til Íslands árið 2011 með leiksýningu sína. Hafi átt að þjóna honum sem „kynlífsþræll“ Konunni er lýst sem fyrirsætu frá Bretlandseyjum í stefnunni og segist hún hafa kynnst Glover á samfélagsmiðlum árið 2015. Leikarinn hafi reynt „undarlega“ við hana og sent henni skilaboð þar sem hann bað hana um að flytja til Los Angeles. Þá heldur hún því fram að þau hafi fyrst kynnst í persónu átta árum síðar í Dresden í Þýskalandi þar sem hún segir hann hafa „sýnt nokkra hluti úr nasistaminjasafni sínu“. Konan segir Glover hafa markvisst tælt hana með „loforðum um nýtt líf þar sem hún gæti byrjað upp á nýtt og öðlast feril í skemmtanabransanum gegnum viðskiptasamband við hann“. Jafnframt heldur konan því fram að Glover hafi lofað henni heimili og vinnu ef hún flytti til Los Angeles til að vinna sem aðstoðarkona hans árið 2024. Crispin Glover hefur leikið í tugum kvikmynda.Getty Þegar hún kom til Los Angeles hafi hún „fundið sig í óhugnanlegum aðstæðum þar sem herra Glover vildi stjórna allri hegðun hennar og fylgjast með ferðum hennar og þjóna honum sem kærasta/kynlífsþræll“. Hún hafi þurft að treysta algjörlega á loforð Glover um pening og heimili. Hún heldur því síðan fram að í mars 2024 hafi hún yfirgefið heimili þeirra til að fara í mosku og þá hafi Glover læst hana úti. Þegar hún sneri aftur hafi hann beðið hana um að finna sér nýjan íverustað „án aðvörunar eða fyrirvara“. Hún hafi í kjölfarið reynt að komast inn á heimilið til að endurheimta eigur sínar og ketti. Glover hafi þá „ráðist á hana, gripið um háls hennar og kyrkt hana með haustaki sem skildi eftir sig sár og ör á hálsi hennar“. Þá sakar konan Glover um að skrá „falska lögregluskýrslu“ gegn henni þar sem hún er sögð boðflenna sem hafi brotist inn á heimilið. Hann hafi sótt um nálgunarbann gegn henni og þannig valdið orðstír hennar „varanlegum skaða“. Þrátt fyrir það hafi hann haldið áfram að hafa samband við hana og „áreitt“ til að falast eftir kynlífi. Konan hafi ekki verið íbúi heldur boðflenna Talsmaður Glover sendi frá sér yfirlýsingu eftir að kæran varð opinber og hafnaði ásökunum konunnar algjörlega. „Raunveruleikinn er sá að 2. mars 2024 var herra Glover fórnarlamb tilhæfulausrar líkamsárásar Jane Doe á heimili hans í Los Angeles. Herra Glover hringdi í lögreluna sem komu á vettvang, rannsökuðu málið og handtóku hana,“ segir í yfirlýsingunni. „Þessar staðreyndir eru skrásettar í lögregluskjölum og í nálgunarbanninu sem Herra Glover höfðaði gegn Jane Doe á þeim tíma,“ segir jafnframt í tilkynningunni. Konan heldur því á móti fram að nálgunarbannið hafi verið „illkvittið“ og „sviksamlegt“ og það verið fellt niður. „Herra Glover hyggst verja sjálfan sig kröftuglega og leita allra lausna við það. Hann er öruggur um að dómsmeðferðin muni afhjúpa stefnuna sem gildislausan tilbúning,“ segir að lokum í tilkynningunni. Bandaríkin Kynbundið ofbeldi Hollywood Bíó og sjónvarp Mest lesið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Lífið Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar Lífið Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin Lífið Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Tónlist Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Lífið Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Lífið Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Lífið Dóttir Short fannst látin Lífið Eva Rún og Jón Kalman tilnefnd til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs Menning Fleiri fréttir Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar 10cc spilar á Íslandi í sumar Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Sjá meira