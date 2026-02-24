Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Stefán Árni Pálsson skrifar 24. febrúar 2026 11:44 Snorri og Kolbrún hafa komið sér vel fyrir í Nígeríu. Snorri Sigurðsson og Kolbrún Anna Örlygsdóttir bjuggu ásamt börnum sínum á Hvanneyri þegar þau ákváðu að taka sér ársleyfi fyrir 15 árum af því að Snorra langaði til Danmerkur í endurmenntun. Þar leið fjölskyldunni vel, Snorri endurmenntaði sig við Háskólann í Árósum, Kolbrún fékk vinnu og krakkarnir undu sér vel. Þegar árið var á enda vildi Snorri heim, en ekki Kolla. Þau héldu atkvæðagreiðslu við eldhúsborðið heima - sem Snorri tapaði. Sú örlagaríka atkvæðagreiðsla leiddi þau hjónin á braut ævintýra sem ekki sér fyrir endann á. Eitt leiddi af öðru, Snorri fór að vinna hjá dansk-sænska mjólkurfyrirtækinu Arla sem er með starfsemi víða um heim. Þegar honum bauðst starf hjá Arla í Kína var Kolla umsvifalaust til en Snorri var tvístígandi. „Maður þarf að stökkva á þetta - lífið getur verið búið á morgun,“ segir Kolbrún. En eftir heimsókn til danska tannlæknisins sem hélt einræðu yfir Snorra um sín töpuðu tækifæri í framandi löndum - ákvað hann að láta slag standa. Þau hjónin fluttu því til Kína í nokkur ár og eftir þá dvöl bauðst þeim að flytja til Nígeríu. Þar sem þau búa núna - og þangað heimsóttu Lóa Pind Aldísardóttir og Ívar Kristján Ívarsson tökumaður þau í haust fyrir lokaþáttinn af Hvar er best að búa? Þar starfar Snorri sem framkvæmdastjóri mjólkursviðs Arla í Nígeríu og er búinn að hanna og láta reisa fyrsta og eina stóra tæknivædda kúabú Vestur Afríku. Og líf þeirra í milljónaborginni Lagos er gjörólíkt lífi okkar sem búum á Íslandi - þau búa á manngerðri eyju í Lagos, þar sem eina leiðin inn og út er í gegnum vopnuð öryggishlið, og eru iðulega í lögreglufylgd þegar þau fara út fyrir eyjuna. Kúabúið sem Snorri hannaði er á óróasvæði í Norður-Nígeríu - og þar eru öryggisráðstafanir gríðarlegar. Hægt er að fá innsýn í ævintýralegt líf þessara kjörkuðu íslensku hjóna í lokaþætti af sjöundu þáttaröð Hvar er best að búa? sem er kominn inn á Sýn+ og fer seinna í línulega dagskrá. Í myndbandinu sem hér fylgir má sjá nokkur brot úr þættinum. Klippa: Búa umkringd öryggisvörðum Í þáttaröðinni heimsækir Lóa alls konar fólk, m.a. unga frumkvöðla sem ákváðu að setjast að nálægt alþjóðaflugvöllum til að auðvelda ferðalög milli heimsálfa, kjarnafjölskyldu úr Hafnarfirði sem hafnaði íslenska lánakerfinu og eiga nú skuldlaust hús í spænskri sveit og ungri konu sem stofnaði kökufyrirtæki í Köben. Framleiðandi og leikstjóri þáttanna er Lóa Pind Aldísardóttir, aðalmyndatökumaður er Ívar Kristján Ívarsson, klippingu annaðist Magnús Ingvar Bjarnason. Framleitt af Lóu Production fyrir Sýn. Hvar er best að búa? Danmörk Kína Nígería Mest lesið Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Lífið Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna Lífið Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lífið Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Lífið Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka Lífið Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Tíska og hönnun Farin frá Form Lífið Fleiri fréttir Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Íslensk Barbí og Ken: „Litaði bara hárið og fór í sprey-tan“ Vigdís og Gerald Häsler selja húsið Sjá meira