Jóhanna Vigdís greindist með MS Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 28. febrúar 2026 11:59 Jóhanna Vigdís Arnardóttir, Hansa, greindist með MS árið 2023 en er hvergi af baki dottin. Vísir/Vilhelm Jóhanna Vigdís Arnardóttir leikkona og söngkona með meiru greindist með MS-sjúkdóminn árið 2023 og segist ekki eiga afturkvæmt á sviðið. Hún segir sjúkdóminn af þeirri gerð sem læðist aftan að manni. Hún er með skertan mátt í hægri hlið líkamans og haltrar en segist heppin og einblína á það jákvæða. Hún ræddi greininguna og ýmislegt fleira í Bakaríinu á Bylgjunni í morgun. Hún sagðist þar vera með þá gerð MS-sjúkdómsins sem uppgötvast ekki „fyrr en skaði er skeður". Hún sé máttlítil á hægri hlið líkamans og geti því ekki tekið hvaða hlutverk sem er. „Maður fær fyrst sjokk og er bara í tráma í smátíma. Þegar maður fær svona fréttir þá er bara tvennt í stöðunni. Það er annað hvort að halda áfram eða gefast upp. Það er bara þetta tvennt. Hafandi sagt það koma alveg tímar þar sem maður er við það að gefast upp," segir hún. Leikur Pollýönnuleikinn Hún segist ekki hafa sagt mörgum frá greiningunni nema sínum nánustu en að það sé léttir að ræða það, enda hafi vinir og vandamenn þurft að bera það af sér að hún sé dauðvona. „Ég get alveg talið mig heppna. Ég get alveg farið í Pollýönnuleikinn og sagt: Ég get þetta þó og ég get þetta þó. Því að það er miklu meira pródúktíft heldur en að vera fókuseruð á það sem maður getur ekki," segir Hansa. Jóhanna Vigdís er með það sem kallast primary progressive multiple sclerosis sem veldur hægfara hrörnun á getu í stað kasta. Henni hafi ekki versnað fyrirfinnanlega frá greiningunni í ágúst 2023. „Það sem virkar fyrir mig er að ég hreyfi mig rosalega mikið. Ég finn hvað maður þarf að gera það. Ég syndi og syndi og teygi og allt þetta," segir hún. Tískuinnblástur frá Agli Ólafs Hún gengur stundum með staf en það segist hún hafa sótti til Egils Ólafssonar leikara með meiru. „Ég sá Egil Ólafs um daginn með ægilega flottan staf sem var svona míkrófónn. Mér fannst hann svo æðislega töff að ég varð að fá mér svona. Þannig að ég lét handgera fyrir mig staf á Ítalíu, þetta er svartur stafur með hauskúpu. Ógeðslega flottur," segir hún. Jóhanna Vigdís er hvergi af baki dottin þrátt fyrir veikindin og situr nú í stjórn Leikfélags Reykjavíkur.