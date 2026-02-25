Lífið

Ástin sögð kviknuð hjá sátta­semjurum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Ástráður og Bára á fundi með stéttarfélaginu Einingu-Iðju.
Ástin er sögð kviknuð hjá tveimur starfsmönnum skrifstofu ríkissáttasemjara, Ástráði Haraldssyni, sjálfum ríkissáttasemjara, og Báru Hildi Jóhannsdóttur sáttasemjara.

Smartland greinir frá ástinni og segir parað hafa sést saman á ýmsum viðburðum síðustu misseri. Þau hafi farið saman á jólatónleika Fríkirkjunnar og mætt í leikfimi saman í World Class í Laugum.

Ástráður er lögfræðingur og starfaði sem lögmaður í á þriðja áratug áður en hann tók við embætti héraðsdómara í janúar árið 2018. Hann starfaði í hlutastarfi sem aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara frá árinu 2019 og var skipaður ríkissáttasemjari 2023. 

Bára Hildur er hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir og var deildarstjóri mönnunar- og starfsumhverfisdeildar á mannauðssviði Landspítala áður en hún varð sáttasemjari.

Ástin og lífið

