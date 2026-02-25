Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Magnús Jochum Pálsson skrifar 25. febrúar 2026 14:58 Ástráður og Bára á fundi með stéttarfélaginu Einingu-Iðju. Ástin er sögð kviknuð hjá tveimur starfsmönnum skrifstofu ríkissáttasemjara, Ástráði Haraldssyni, sjálfum ríkissáttasemjara, og Báru Hildi Jóhannsdóttur sáttasemjara. Smartland greinir frá ástinni og segir parað hafa sést saman á ýmsum viðburðum síðustu misseri. Þau hafi farið saman á jólatónleika Fríkirkjunnar og mætt í leikfimi saman í World Class í Laugum. Ástráður er lögfræðingur og starfaði sem lögmaður í á þriðja áratug áður en hann tók við embætti héraðsdómara í janúar árið 2018. Hann starfaði í hlutastarfi sem aðstoðarsáttasemjari við embætti ríkissáttasemjara frá árinu 2019 og var skipaður ríkissáttasemjari 2023. Bára Hildur er hjúkrunarfræðingur og ljósmóðir og var deildarstjóri mönnunar- og starfsumhverfisdeildar á mannauðssviði Landspítala áður en hún varð sáttasemjari. Ástin og lífið Tengdar fréttir Gerðu úttekt á skrifstofu Ríkissáttasemjara Félags- og húsnæðismálaráðuneytið hefur fengið óháðan aðila til að gera úttekt á starfsumhverfi embættis Ríkissáttasemjara. Niðurstaðan var sú að mikil starfsánægja og góður starfsandi væri hjá embættinu. 27. júní 2025 11:23 Mest lesið Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Tónlist Dóttir Short fannst látin Lífið Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Lífið Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Lífið Best klæddu pör sögunnar Tíska og hönnun Svona átt þú að haga þér í launaviðtali Lífið Reimleikar í húsinu eða röskun í heilanum? Gagnrýni KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Lífið Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Lífið Síðasti þáttur Nágranna í loftið á Sýn og aðdáandi syrgir Bíó og sjónvarp Fleiri fréttir Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Sjá meira