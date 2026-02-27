Lífið

Subterranean kemur saman í fyrsta sinn í ára­tugi

Lovísa Arnardóttir skrifar
Hljómsveitina skipa þau Karl Kristján Davíðsson, eða Kalli Youze, Magnús Jónsson eða Gnúsi Yones, Ragna Kjartansdóttir eða Cell 7og Frew Elfineh Taha eða Black Fist.
Subterranean kemur saman á sviði í fyrsta sinn eftir áratugahlé á tónleikum Mobb Deep í KR-heimilinu þann 24. mars. Auk þeirra koma fram í upphitun Afkvæmi guðanna, Emmsjé Gauti, Saint Pete og Birnir. 

Hópurinn skipaði mikilvægan sess í íslenskri hipphoppsögu og hafði veruleg áhrif á mótun senunnar á sínum tíma.

Subterranean gaf út sína fyrstu plötu, Central Magnetizm, árið 1997 sem markaði skil í tónlistarsögu Íslands sem ein af fyrstu hiphoppútgáfum á Íslandi. Í kjölfar útgáfunnar kom lagið My style is phreaky út á safnplötunni Wide Angles sem gefin var út í London og dreift víðs vegar um heim. Listamenn á safnplötunni voru meðal annars De La Soul, Mos Def, Alice Russel, Grap Luva, Pharoeh Monch og J-Live.

Subterranean kemur fram ásamt fleirum í upphitunaratriði tónleikanna sem er í höndum samstarfsverkefnisins REW.

REW er skipað þeim Benna B-Ruff, Kjartani Trauner og Gísla Galdri og sjá þeir, ásamt fleirum, um upphitun á tónleikunum. Í tilkynningu segir að um sé að ræða samfellda sviðssyrpu þar sem hljóð og sjónræn upplifun mynda eina heild með gömlu og óséðu efni í bland við nýtt. Upphitunaratriðið á svo að leiða tónleikagesti inn í hljóðheim Mobb Deep.

Benni B-Ruff og Kjartan ásamt Gísla Galdri skipa REW. Aðsend

Listamennirnir sem koma fram í upphitunarsyrpu REW eru:

  • Emilía Hugrún
  • Daron Karl
  • Alexander Jarl
  • Class B
  • Afkvæmi Guðanna ft: Emmsjé Gauti
  • Saint Pete
  • Byrkir B
  • Birnir
  • Subterranean

Nafnið REW vísar til Rewind-takkans sem margir þekkja frá dögum kassettu- og VHS-tækja. Aðalhlutverk REW-takkans; að spóla til baka, fellur vel að samstarfsverkefni þeirra Benna B-Ruff og Kjartans Trauners en verkefnið gengur út á að vinna með hljóð- og myndheim frá gullárum „næntísins” og kafa ofan í fortíðina á sama tíma og leitast er við að búa til nýjar tengingar við nútímann. REW hefur verið í þróun í nokkur ár og hefur á þeim tíma hitað upp fyrir m.a. DJ Shadow, Talib Kweli og Pharcyde.

Miðasala fer fram á vef Stubb.

