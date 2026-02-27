Subterranean kemur saman í fyrsta sinn í áratugi Lovísa Arnardóttir skrifar 27. febrúar 2026 10:03 Hljómsveitina skipa þau Karl Kristján Davíðsson, eða Kalli Youze, Magnús Jónsson eða Gnúsi Yones, Ragna Kjartansdóttir eða Cell 7og Frew Elfineh Taha eða Black Fist. Aðsend Subterranean kemur saman á sviði í fyrsta sinn eftir áratugahlé á tónleikum Mobb Deep í KR-heimilinu þann 24. mars. Auk þeirra koma fram í upphitun Afkvæmi guðanna, Emmsjé Gauti, Saint Pete og Birnir. Hópurinn skipaði mikilvægan sess í íslenskri hipphoppsögu og hafði veruleg áhrif á mótun senunnar á sínum tíma. Subterranean gaf út sína fyrstu plötu, Central Magnetizm, árið 1997 sem markaði skil í tónlistarsögu Íslands sem ein af fyrstu hiphoppútgáfum á Íslandi. Í kjölfar útgáfunnar kom lagið My style is phreaky út á safnplötunni Wide Angles sem gefin var út í London og dreift víðs vegar um heim. Listamenn á safnplötunni voru meðal annars De La Soul, Mos Def, Alice Russel, Grap Luva, Pharoeh Monch og J-Live. Subterranean kemur fram ásamt fleirum í upphitunaratriði tónleikanna sem er í höndum samstarfsverkefnisins REW. REW er skipað þeim Benna B-Ruff, Kjartani Trauner og Gísla Galdri og sjá þeir, ásamt fleirum, um upphitun á tónleikunum. Í tilkynningu segir að um sé að ræða samfellda sviðssyrpu þar sem hljóð og sjónræn upplifun mynda eina heild með gömlu og óséðu efni í bland við nýtt. Upphitunaratriðið á svo að leiða tónleikagesti inn í hljóðheim Mobb Deep. Benni B-Ruff og Kjartan ásamt Gísla Galdri skipa REW. Aðsend Listamennirnir sem koma fram í upphitunarsyrpu REW eru: Emilía Hugrún Daron Karl Alexander Jarl Class B Afkvæmi Guðanna ft: Emmsjé Gauti Saint Pete Byrkir B Birnir Subterranean Nafnið REW vísar til Rewind-takkans sem margir þekkja frá dögum kassettu- og VHS-tækja. Aðalhlutverk REW-takkans; að spóla til baka, fellur vel að samstarfsverkefni þeirra Benna B-Ruff og Kjartans Trauners en verkefnið gengur út á að vinna með hljóð- og myndheim frá gullárum „næntísins” og kafa ofan í fortíðina á sama tíma og leitast er við að búa til nýjar tengingar við nútímann. REW hefur verið í þróun í nokkur ár og hefur á þeim tíma hitað upp fyrir m.a. DJ Shadow, Talib Kweli og Pharcyde. Miðasala fer fram á vef Stubb. Tónleikar á Íslandi Reykjavík Tónlist Mest lesið „Sorglegt að sjá svona flottan feril“ á þessum stað Menning Mun aldrei flytja aftur heim Lífið Lagið minnti á sig í sambandsslitunum Tónlist Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Lífið Jólakortið barst fimm árum of seint Lífið Missti tökin og hengdur á loft í beinni Lífið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið Farðinn sem endurvekur þig Lífið samstarf Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin Lífið Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Lífið Fleiri fréttir Jólakortið barst fimm árum of seint Missti tökin og hengdur á loft í beinni Mun aldrei flytja aftur heim Fimm sparnaðarráð fasteignasala: „Líklega besta tímakaup fólks“ Segir Glover hafa blekkt sig, kyrkt og kastað út Á batavegi fimmtán svæfingum og sex aðgerðum síðar 10cc spilar á Íslandi í sumar Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Sjá meira