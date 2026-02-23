Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Eiður Þór Árnason skrifar 23. febrúar 2026 23:35 Hildur Gunnlaugsdóttir arkitekt nýtur tímans í New York með dóttur sinni en krossleggur á sama tíma fingur og vonar að þriðja fluginu verði ekki aflýst. Aðsend/samsett Hildur Gunnlaugsdóttir arkitekt er föst í New York ásamt fimmtán ára dóttur sinni eftir að Icelandair felldi niður flugferðir vegna veðurs. Hún hefur ófáum sinnum komið til stórborgarinnar en segir tímann núna vera einstakan. Mikið vetrarveður gengur nú yfir norðaustuhluta Bandaríkjanna og eru veðurviðvaranir í gildi fyrir um sextíu milljónir manna. Rafmagn hefur farið af stórum svæðum í New York og þar og á fleiri svæðum hafa yfirvöld sett á tímabundið ferðabann. Flugi mæðgnanna til Íslands með Icelandair hefur verið aflýst tvisvar og bindur Hildur vonir við að komast strax heim á morgun, þriðjudag. Dóttir hennar er ekki alveg jafn æst í að komast heim og kvartar ekki undan aukadögum í stórborginni og lengra fríi frá skóla. Mæðgurnar ákváðu að nýta vetrarfríið í skólanum til að eiga langa helgi saman í stóra eplinu og áttu þær upphaflega að koma heim á sunnudeginum. „Síðan var fluginu frestað þangað til í dag og síðan aftur þangað til á morgun. Vonandi fljúgum við heim á morgun,“ segir Hildur og hlær. Hún starfar sem arkitekt og tók nýlega við sem framkvæmdastjóri teiknistofunnar Asks Arkitekta. Ofan á allt saman gaf fartölvan hennar upp öndina í gærkvöldi. Hildur Gunnlaugsdóttir „Ég var að undirbúa stjórnarfund og þá gafst tölvan mín upp sem var svona heldur óheppilegt. Þetta er í lagi á meðan ég kemst á morgun en það væri verra ef ég væri föst eitthvað mikið lengur. Ég er í smá vondum málum, ég er bara með símann og ég er að rýna einhverjar teikningar í gegnum símann og senda tölvupósta og eitthvað. Það væri betra að geta verið með tölvuna.“ Gjörólík borg Þrátt fyrir þetta hafa mæðgurnar notið sín vel í fannferginu sem einkennir nú New York-borg. „Dóttir mín er að missa úr skóla og ég er að missa úr vinnu sem er kannski ekkert frábært en okkur finnst það svolítið mikið ævintýri að vera hérna í þessum ótrúlega mikla snjó.“ Engri bílaumferð hafi verið hleypt inn í miðborgina frá því í gærkvöldi. „Þetta er allt öðruvísi New York. Mér finnst þetta eiginlega bara svolítið gaman ef ég á að vera alveg heiðarleg. Engir bílar neins staðar, bara snjór og það heyrist voða lítið. Það er ekki svona mikill borgarniður eins og venjulega. Bara allt öðruvísi um að litast og smá stemning bara,“ segir Hildur. Hildur Gunnlaugsdóttir Fáir séu á ferli en víða megi sjá ferðamenn á vappi eða fólk að moka snjó. Þá séu þeir staðir sem séu opnir fyrir viðskiptavinum fullir af fólki. Hildur hefur farið nánast árlega til New York í um tíu ár og þekkir borgina því vel. Hún hefur aldrei kynnst öðru eins og segir borgina sjaldan hafa verið huggulegri. Njóta sín í blautum snjó Þegar fréttamaður sló á þráðinn var klukkan að verða tvö í New York og höfðu mæðgurnar nýtt tímann vel á þessum viðbótardegi þeirra í borginni. Kökur voru snæddar á ítölsku kaffihúsi og svo farið í almenningsgarðinn Bryant Park. „Við vorum þar í fyrradag eða eitthvað og það var svolítið gaman að sjá þetta allt öðruvísi, sjá öll trén í snjó og svona. Svo fórum við og fengum okkur bröns á svona diner og bara löbbuðum um borgina.“ Hildur Gunnlaugsdóttir Eftir það hafi þær reynt að þerra sig upp á hótelherbergi þar sem snjórinn sé frekar blautur. Hildur segir þær hafa verið heppnar með gistingu og átt auðvelt með að framlengja veru sína á hótelinu eftir að fluginu var frestað. Þegar hún hafi bókað aukanótt númer tvö hafi hún þó verið orðin nokkuð dýrari. Á sama tíma hafi hún séð á netinu að sumir hafi átt í meiri vandræðum með að fá gistingu. „Það var kona niðri í anddyri áðan, mjög óhress. Fólk er svona mispirrað.“ Hildur bindur vonir við að fá kostnaðinn við hótelgistinguna endurgreiddan enda hafi Icelandair tilkynnt þeim að auka gisti- og fæðiskostnaður verði bættur upp að vissu hámarki. Sumir engar upplýsingar fengið Hildur segir samskipti Icelandair í tengslum við flugferðirnar hafa verið hafa verið góð. Þar skipti mögulega máli að Hildur sé bæði með app flugfélagsins í símanum og með símanúmerið sitt skráð. Hún hafi því fengið reglulegar tilkynningar frá Icelandair en heyrt að annað fólk hafi séð mun minna. „Það var ein kona sem var að tala við mig á Instagram sem er líka hérna með dóttur sína og hún hafði engar upplýsingar fengið. Hún sá þetta bara hjá mér að þessu hefði verið frestað.“ Hildur Gunnlaugsdóttir Þá hafi íslensku pari sem dvelur á sama hóteli ekki heldur borist neinar upplýsingar frá Icelandair. „Hann var að hringja í Icelandair og var númer 15 í röðinni. Þannig að þetta er greinilega svolítið mismunandi.“ Hildur hafi fengið boð í símann um að þiggja sæti með flugi næsta dag sem hún hafi samþykkt. „En til dæmis þetta íslenska par sem var hérna, hún var með appið og hún kíkti inn á það og þá var bara flugið horfið hjá henni. Þannig ég veit ekki alveg hvað veldur því að þetta er mismunandi.“ Á meðan Hildur þarf að hugsa um stjórnarfund og tölvupósta nýtur dóttir hennar þess í botn að eiga meiri tíma úti með móður sinni. „Henni finnst þetta bara geggjað. Að fá aukadaga í New York, henni finnst það mjög gaman. Og hún nýtur þess alveg að fá frí í skólanum og svona."