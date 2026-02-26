Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni

Að skrifa þessa pistla er stundum eins og að vera með harðlífi. Sama hvað ég rembist við að kreista fram hugmyndir koma þær ekki. Það verður því að teljast gráglettið, að fátt losar hraðar um ritstífluna en að þurfa að standa upp til að fara á klósettið.
Í Innherja á Vísi í vikunni mátti lesa aðsenda grein um meint mikilvægi skilvirkni.
„Tími er peningar,“ fullyrti höfundur og vísaði í Benjamin Franklin sem sagði þann „sem gæti unnið sér inn tíu skildinga á dag“ en kysi „að sitja á kránni í hálfan dag“ væri „í raun að kasta fimm skildingum beint út um gluggann.“
Miðlaði hann af visku stjórnunarfræðinga sögunnar sem fullyrtu að:
Kvað greinarhöfundur tímastjórnun lausn vandans og sagðist enga skemmtilegri þversögn hafa heyrt en fullyrðingar fólks um að það hefði ekki tíma fyrir tímastjórnun.
En er tímastjórnun sá heilagi kaleikur sem stjórnunarfræðingar vilja vera láta?
Oliver Burkeman, breskur blaðamaður, varði mörgum árum af lífi sínu í að leita leiða til að spara tíma.
Burkeman skrifaði pistla í dagblaðið Guardian þar sem hann miðlaði ráðum til lesenda um hvernig auka mætti afköst við hið daglega amstur, í vinnunni og frítímanum.
Hann kvaðst hafa verið eins og alkóhólisti sem fékk borgað fyrir að skrifa um vín, stöðugt á höttunum eftir næsta skammti af tímasparnaði.
„Þegar ég prófaði nýja aðferð leið mér eins og gullöld væri við það að hefjast í lífi mínu, full af ró, ótrufluðum afköstum og innihaldsríkri iðju,“ sagði Burkeman sem prófaði meðal annars að skipta deginum í 15 mínútna einingar, svara öllum tölvupóstum um leið og þeir bárust og að búta „to-do“ listann niður í mismunandi dálka.
En gullöldin kom aldrei að sögn Burkemans. Hann varð þvert á móti stressaðri með hverju ráðinu sem hann þáði.
Burkeman ákvað að snúa við blaðinu. Í metsölubók sinni, Fjögur þúsund vikur, varar hann við tímastjórnunarkerfum.
„Sá dagur mun aldrei koma að þér takist að ná tökum á hlutunum,“ segir Burkeman í bókinni.
Bendir hann á að okkur séu aðeins gefnar fjögur þúsund vikur á þessari jörðu, verðum við svo lánsöm að ná áttræðisaldri. Þá staðreynd segir hann ekki skilaboð um að við þurfum að skipuleggja tíma okkar betur heldur þvert á móti að við eigum að sleppa því að gera fleira.
„Að vera, eða ekki vera,“ segir í Hamlet. Samtíminn virðist hins vegar hverfast í auknum mæli um „að gera, eða ekki gera“.
Innan vébanda stjórnunarfræða er hinn stærsti syndaselur slæpinginn á kránni.
Frá sjónarhóli annarrar vísindagreinar horfir málið hins vegar öðruvísi við.
Um síðustu aldamót gerðu taugalæknar, sem skoðuðu myndir í heilaskanna, óvænta uppgötvun.
Löngum var talið að lítil virkni ætti sér stað í mannsheilanum þegar við gerum ekki neitt. Þegar myndirnar voru skoðaðar uppgötvaðist hins vegar svo kallaður „hlutlaus gír“ heilans (e. „default mode“).
Í ljós kom að þegar við látum af skipulögðum verkum og hugurinn fær að reika, á sér stað nauðsynleg úrvinnsla í heilanum. Ekki aðeins er þessi vinna mikilvæg fyrir andlega endurnýjun heldur leiðir hún gjarnan til óvæntra tenginga, nýrra hugmynda og lausna á vandamálum sem virtust óyfirstíganleg þar sem við þjösnuðumst áfram í fimmta gír við að finna pistlahugmynd, alveg í spreng því nýjasta tímastjórnunarkerfið kvað á um að við ættum að vinna í tuttugu og fimm mínútna skorpum sem ekki mætti rjúfa.
Stjórnunarfræðingar líta á tímann sem auðlind sem þarf að virkja. Oliver Burkeman segir tímann líf sem ber að lifa.
Hvort er tími þinn?
Sagt er að hláturinn lengi lífið. Skotinn Michael Mcfeat mun hins vegar hugsa sig tvisvar um áður en hann segir brandara aftur.
Samkvæmt samfélagsmiðlanotanda í Garðabæ þorir fólk varla lengur út af heimilum sínum í London vegna yfirgangs glæpalýðs og innflytjenda. Ég leit af Twitter og út um gluggann heima hjá mér þar sem ég bý í London. Allt virtist með kyrrum kjörum. En hvað var þetta? Gat verið að þarna færi maður sem murkaði lífið úr svani og lagði hann sér svo til munns?
Hinn 24. maí árið 1917 fæddist íslenskum foreldrum drengur. Á ljósmyndum blasir fegurð hans við; ómótstæðilegar bollukinnar; stór augu sem stara af varfærni eins og inn í óskrifaða framtíð; litlir fingur sem læsast um bangsa. Hefði barnið fæðst í dag deildu foreldrarnir eflaust myndunum á Facebook með blíðuhótum á borð við „gullmoli“ og uppskæru læk og heillaóskir.
Klukkan var að ganga ellefu. Eins og metnaðarfullum sjálfstætt starfandi blaðamanni er lagið sat ég enn á náttfötunum í sófanum heima hjá mér og horfði á það besta sem sjónvarpsútsendingar um hábjartan dag hafa upp á að bjóða.
Ég sat skömmustuleg við eldhúsborðið og skrollaði á Facebook yfir afgöngum af jólakonfekti – þar fór súkkulaði- og samfélagsmiðlabindindi janúarmánaðar fyrir bí – þegar mér svelgdist skyndilega á.
Ert þú sama manneskja í dag og þú varst í gær? Samkvæmt bandaríska félagssálfræðingnum Daniel Gilbert nálgumst við framtíðarútgáfuna af sjálfum okkur eins og börnin okkar.
Ég ætlaði að byrja árið á jákvæðu nótunum. Staðreyndin er hins vegar sú að það borgar mér enginn laun fyrir að breiða út gleði. Eitt er það sem ég þoli verr við janúar en veðrið og Vísa-reikninginn. Ég hef skömm á öllum dálksentímetrum dagblaðanna sem fara undir völvu ársins.
Þegar þetta er skrifað stend ég frammi fyrir félagslega flóknu úrlausnarefni.
Í fyrra fóru fram sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi. Við upphaf talningar blasti við að Íhaldsflokkurinn hafði beðið afhroð. Það aftraði þó ekki flokksjálkum frá því að halda öðru fram í kosningasjónvarpinu.
Ég var á leiðinni í göngutúr í vikunni og vantaði hlaðvarp til að hlusta á. Ég bað ChatGPT um meðmæli. Gervigreindarforritið var ekki lengi að grafa upp hlekki á fimm áhugaverð hlaðvörp um efni sem ég hafði tilgreint, birta um þau útdrátt og tilvitnanir í viðmælendur.
Árið 2015 greindi breski rithöfundurinn Matt Haig aðdáendum frá umfjöllunarefni næstu bókar sinnar á Twitter. Viðbrögðin urðu önnur en hann ætlaði.
„Allar konur breytast að endingu í móður sína – það er þeirra harmleikur,“ ritaði Oscar Wilde.
Djúpvitur kona gaf mér eftirfarandi heilræði í kjölfar þess að ég greindi henni frá tilvistarlegri áskorun sem ég stend frammi fyrir: „Þú átt ekki að vera að elta lítil typpi,“ sagði hún.