„Sannkölluð rokk og ról goðsögn" fallin frá Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 23:00 Neil Sedaka er látinn, 86 ára að aldri. Getty/Sarah Stier Bandaríski söngvarinn og lagahöfundurinn Neil Sedaka er látinn, 86 ára að aldri. Söngvarinn öðlaðist heimsfrægð á sjöunda áratug síðustu aldar og átti marga slagara á toppi vinsældarlista á sínum tíma, meðal annars lög á borð við Oh! Carol, Breaking Up Is Hard To Do og Bad Blood. TMZ greinir frá andláti Sedaka, en hann er sagður hafa kennt sér meins í morgun og var fluttur með sjúkrabíl á sjúkrahús. „Fjölskylda okkar er í sárum vegna sviplegs andláts okkar ástkæra eiginmanns, föðurs og afa, Neil Sedaka. Sannkölluð rokk og ról goðsögn, sem var milljónum innblástur, en mikilvægast af öllu fyrir okkur sem vorum nógu heppin að þekkja hann, var hann stórkostleg manneskja sem verður sárlega saknað," er haft eftir fjölskyldu tónlistarmannsins í umfjöllun TMZ. Sedaka hlaut fimm tilnefningar til Grammy-verðlauna á ferlinum og var sæmdur þeim heiðri að fá stjörnu í sínu nafni á Hollywood Walk of Fame. Þá var hann meðal stofnenda hljómsveitarinnar The Tolkens á sjötta áratugnum. Honum hefur einnig brugðið fyrir á sjónvarpsskjánum í gegnum tíðina, en hann fór til að mynda með gestahlutverk í þáttunum King of Queens og The Carol Burnett Show, auk þess sem hann var gestadómari í annarri þáttaröð af American Idol. Neil Sedaka lætur eftir sig eiginkonuna Lebu Strassberg, sem er fædd 1962, og tvö börn.