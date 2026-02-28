Karl Bretakonungur setti Höllu Tómasdóttur forseta í nokkuð óþægilega stöðu þegar hún heimsótti Buckingham-höll í nóvember síðastliðnum. Ákveðið hafði verið að engin gjafaskipti færu fram en „Kalli“ eins og hún kallaði hann kom henni á óvart með rauðri gjafaöskju en Halla kom tómhent til Bretlands.
Hún segir frá því í Bakaríinu í morgun að henni hafi þótt þetta frekar pínlegt en að hún hafi ekki dáið ráðalaus og fundið gjöf handa konunginum við heimkomuna sem af þakkarbréfi og ummælum starfsfólks hallarinnar að dæma vakti mikla gleði.
„Það var ákveðið fyrir fram að það yrðu ekki gjafaskipti. Það er alltaf ákveðið fyrir fram. Svo gerist það þegar ég er að kveðja og þá er hann með rauðan kassa fyrir mig. Og ég er ekki með neitt, mjög vandræðalegt,“ segir hún.
Í kassanum var árituð mynd af konunginum og Kamillu drottningu en í heimsóknum sem þessum tíðkast að skiptast á slíkum myndum. Halla segir myndina nú prýða flygilinn á Bessastöðum.
„Ég varð að vera svolítið sniðug. Ég varð að finna einhverja gjöf þegar ég kom heim. Ég komst að því að það var til aðventudagatal með einni flugu fyrir hvern dag í desember. Þetta sendi ég honum og ég fékk svo fallegt þakkarbréf með auðvitað boði um að koma einu sinni enn og renna fyrir laxi á Íslandi. Eigum við ekki að sjá hvort við fáum Kalla í heimsókn,“ segir hún.
„Það kom fram í fallegu þakkarbréfi að þessa gjöf kunni hann vel að meta. Og það fylgdi með frá starfsfólkinu að líklega höfðu þau ekki oft séð gjöf sem gladdi þennan mann svo mikið,“