Milljarðamæringurinn Bill Gates hefur viðurkennt að hafa haldið framhjá fyrrverandi eiginkonu sinni með tveimur rússneskum konum, annars vegar briddsspilara og hins vegar kjarneðlisfræðingi. Bað hann starfsfólk sitt afsökunar á tengslum sínum við Jeffrey Epstein en tók þó fram að hann hefði ekki tekið þátt í neinu „ólöglegu“.
Gates hélt fjölmennan starfsmannafund Gates-sjóðsins (e. Gates Foundation) í gær, líkt og hann gerir tvisvar á ári, þar sem hann svaraði fjölbreyttum spurningum starfsmanna, meðal annars um gervigreind, Epstein-skjölin og annað.
„Ég gerði ekkert ólöglegt. Ég sá ekkert ólöglegt,“ sagði Gates á fundinum um samskipti sín við Epstein samkvæmt upptöku sem The Wall Street Journal er með undir höndunum.
Talsmaður Gates sagði við bandaríska miðilinn People að Bill hefði á fundinum „talað tæpitungulaust, svarað spurningum af mikilli nákvæmni og axlað ábyrgð á gjörðum sínum.“
Tengsl Bill Gates við Jeffrey Epstein hafa verið undir smásjá eftir útgáfu Epstein-skjalanna fyrir skömmu. Meðal skjala sem þar má finna er póstur sem Epstein virðist hafa skrifað 2013 en aldrei sent út.
Epstein sagði þar að Gates hefði haft mök við „rússneskar stúlkur“ og beðið um hjálp við útvega sér lyf vegna kynsjúkdóms svo það kæmist ekki upp um hann. Melinda Gates, fyrrverandi eiginkona Bill, sagði hann þurfa að svara fyrir bréfið og ásakanirnar sem væru settar fram þar.
Bill Gates sagðist fyrr í þessum mánuði sjá eftir hverri mínútu sem hann varði með Epstein. Hann hefði þó ekki notað Epstein til að hafa mök við konur né smitast af kynsjúkdómi. Nú hefur Gates hins vegar breytt frásögn sinni.
Á fundinum sagðist hann hafa haldið við „rússneskan briddsspilara sem hann kynntist á briddsviðburðum“ og „rússneskan kjarneðlisfræðing sem hann kynntist gegnum atvinnustarfsemi“. Þá hefur WSJ eftir Gates á fundinum að hann hefði ekki varið neinum tíma með „fórnarlömbunum, konunum kringum [Epstein]“.
Gates sagði vitandi það sem hann vissi nú gerði samveru þeirra „hundrað sinnum verri“ bæði vegna eldri glæpa Epstein og áframhaldandi glæpa auðjöfursins meðan þeir voru að kynnast.
Þá sagði Gates að tengsl hans við Epstein og nýlega afhjúpuð samskipti þeirra hafi varpað skugga yfir stofnun hans, störf þess og orðstír.
„Þetta er algjörlega öfugt við gildi sjóðsins og markmiða sjóðsins,“ sagði Gates jafnframt á fundinum.