Svona átt þú að haga þér í launaviðtali

Stefán Árni Pálsson skrifar
Elmar er sérfræðingur í samningatækni.
Elmar Hallgrímsson sérfræðingur í samningatækni undirbjó keppendur í Viltu finna milljón fyrir launaviðtal í síðasta þætti. Flestöll höfðu ekki mikla reynslu af slíku viðtali.

Elmar fer ítarlega yfir það hvernig eigi að haga sér í slíku viðtali en meðal annars kemur fram að einstaklingur sem gengur inn í launaviðtal á aldrei að nefna neina launaupphæð.

Ekki sé gott að gefa öll spilin af hendi. Einnig skiptir miklu máli að mæta með sjálfstraust og hafa trú á sér.

Þú vilt skapa þá tilfinningu frá yfirmanni þínum að hann vilji halda í þig.

Elmar fer nánar út í lykilatriðin í launaviðtalinu í klippunni hér að neðan.

Þættirnir Viltu finna milljón eru aðgengilegir inni á Sýn+ en þar má til að mynda sjá alla keppendurna mæta í sitt eigið launaviðtal og hvernig þeim gekk.

Umsjónarmenn þáttanna halda einnig úti hlaðvarpinu Viltu finna milljón og mætti Gerður í Blush í síðasta þátt og fór yfir reksturinn og margt fleira. 

Viltu finna milljón?


