Keath Ósk er að norðan, af filippseyskum ættum og gefur út tónlist undir nafninu Yaelokre. Nafnið hljómar ekki kunnuglega í eyrum margra en þó er um að ræða einn vinsælasta íslenska tónlistarmanninn á Spotify með þrjár milljónir mánaðarlegra hlustenda og stóran alþjóðlegan fylgjendahóp sem mætir á tónleika.
Til að setja vinsældirnar í samhengi er hægt að líta til mánarlegra hlustendatala á Spotify. Þar er Yaelokre í góðum hópi því einu íslensku tónlistarmennirnir sem eru með hærri mánaðarhlustun en hán eru Laufey, Kaleo, Of Monsters and Men og Ólafur Arnalds.
Vinsælasta lag Yaelokre, „Harpy Hare,“ er sömuleiðis með rúmlega 191 milljón spilanna, meira en vinsælustu lög Ólafs Arnalds, Sigur Rósar og Bjarkar. (Þau tvö síðarnefndu náðu hápunkti vinsælda sinna áður en Spotify varð jafnstórt og nú).
Þrátt fyrir vinsældirnar hefur Yaelokre fengið litla sem enga umfjöllun í íslenskum fjölmiðlum, er lítt þekkt í tónlistarbransanum og hefur ekki náð inn á vinsældarlista útvarpsstöðva. Þá hefur fréttastofa Vísi ekki náð í skottið á Keath Ósk þrátt fyrir nokkrar tilraunir. En hver er þessi Keath Ósk?
Það litla sem er vitað um feril og persónu Keath er að finna á Wikipedia-síðu Yaelokre sem rekur nokkuð ítarlega útgáfusöguna og upphaf ferilsins. Persónulegar upplýsingar eru þar af skornari skammti og byggja á viðtölum við Keath við erlend tónlistartímarit og skrif á samfélagsmiðlum.
Keath Ósk notar kynhlutlaus fornöfn og í viðtali við filippseyska flugtímaritið Mabuhay á hán filippseyska móður og íslenskan föður. Listamannsnafnið Yaelokre er orðaleikur með uppáhaldslit Keath, okkurgulan (e. yellow ochre).
Tónlist Yaelokre má helst lýsa sem þjóðlagatónlist en einnig hefur hún verið kennd við OPM (Original Phillipino Music) sem er yfirheiti yfir alla filippseyska popptónlist. Yaelokre syngur á ensku og tagalog og spilar á gítarlele og hefur síðan fengið til liðs við sig bassaleikara, trommara og gítarleikara.
Fyrstu lög Yaelokre komu út í byrjun árs 2024 með fjórum smáskífum sem mynduðu síðan stuttskífuna Hayfields. Síðan þá hefur Yaelokre gefið út fjögurra laga stuttskífuna Origins í október 2025 og fimm laga stuttskífuna Composing Colentine sem kom út í þessum mánuði.
Lögin gerast í heiminum Meadowlark og fjalla um hljómsveitina The Lark sem samanstendur af karakterunum Cole, Clémente, Peregrine og Kingsley sem klæðast öll dýragrímum.
Önnur smáskífa háns, fyrrnefnt „Happy Hare,“ náði gríðarlegum vinsældum á TikTok sumarið 2025, toppaði „Global Viral Songs“-lista Spotify níu daga í röð og komst inn á bandaríska Billboard Topp 50-vinsældarlistann. Eftir þessar miklu vinsældir gerði Keath samning við umboðsmanninn Lewis Varrilly hjá Paintbox Agency og flutti til Lundúna.
Keath myndskreytir sjálft útlit lagaumslaga sinna og teiknaði til að mynda tónlistarmyndbandið við „Happy Hare“. Teikningarnar eru hluti af heildarstíl Yaolekre sem gengur út á að skapa ákveðinn ævintýraheim með gamaldags sveitaklæðnaði, dýragrímum og gulbrúnri litapallettu. Þessi ævintýraheimur lifnar síðan við á tónleikum Yaelokre þar sem hán klæðist sambærilegum búningum og setur á sig grímur.
Yaelokre fór einmitt á sitt fyrsta stóra tónleikaferðalag frá september til nóvember á síðast ári og kom þar fram á hátt í þrjátíu tónleikum á Bretlandi, í Þýskalandi, Hollandi, Írlandi, Þýskalandi, Danmörku, Póllandi, Tékklandi og Bandaríkjunum.
Keath hefur aðeins tjáð sig um feril sinn, æskuna og reynsluna af nýfenginni frægðinni í viðtölum við erlend tónlistartímarit.
„Mamma mín er söngkona og alveg frá því ég var barn, var mér kennt að syngja og vera í tónlist. Ég held að það hafi sennilega verið fyrsta færnin sem ég lærði og ég hef alltaf haft það. Það var pabbi minn sem kynnti mig fyrir þjóðsögum, ævintýrum og fantasíu og það var mér innblástur að auðga ímyndunaraflið sem barn,“ sagði Keath í viðtali við filippseyska miðilinn Lifestyle Inquirer í desember.
„Ég hef fundið alls konar miðla hvaðanæva að gegnum netið og ég varð ástfangið af hugmyndinni um æskuna. Þegar þú vex úr grasi verður allt miklu minna litríkt og allt verður frekar bragðdauft. Vinsælu bleiku og fjólubláu litirnir breytast í gráan og svartan og undrun allra virðist vera að deyja þessa dagana,“ sagði Keath í sama viðtali.
Sagðist hán vera tilfinningasöm manneskja þegar kæmi að minningum og hugmyndin um að endurvekja æskuna hafi verið innblásturinn að Yaelokre.
„Ég vildi verða kennari og vildi vinna með börnum, gefa út bækur og myndskreyta bækur fyrir börn. Óvænt birtist tónlistin og síðast ár fór einhvern veginn. Ætli mér hafi ekki tekist að uppfylla það því ég er að kenna fullt af börnum í dag. Og ekki bara ungu fólki heldur líka eldra fólki,“ sagði hán í viðtalinu.