Fasteignasalinn Páll Pálsson gefur fimm ráð um það hvernig megi spara og hagnast á fasteignaviðskiptum. Þar kemur hann inn á mikilvægi þess að vera ekki dómharður, kynna sér gögn eigna, skoða endurfjármögnun reglulega og vera með meðalfermetraverð hverfa á hreinu.
Páll Pálsson var gestur þeirra Hrefnu Sverrisdóttur og Arnars Þórs Ólafssonar í hlaðvarpinu Viltu finna milljón? og ræddi þar ýmislegt sem viðkemur íslenskum fasteignamarkaði.
Hann fór yfir landslagið, stöðugleika á fasteignamarkaði, áhrif nýrra skattareglna á leigumarkaðinn og benti á hvaða hverfi gætu reynst gáfuleg fjárfesting. Þau tvö hverfi sem hann nefndi sérstaklega voru Norðurbærinn í Hafnarfirði og svo svæðið sem nær yfir Álftamýri, Háaleiti og Hvassaleiti.
Í hlaðvarpinu er fasti liðurinn „Bestu ráðin“ og þar deildi Páll fimm hagnýtum punktum um hvernig megi spara og jafnvel hagnast á fasteignaviðskiptum. Hér að neðan má lesa þau:
„Þegar þú skoðar fasteign er venjan sú að þú labbar inn, skoðar íbúðina, sparkar aðeins í veggina og opnar skápa kannski. Svo labbarðu bara út og hugsar: „Vá hvað mér líst vel á íbúðina.“ Í flestum tilfellum þar sem fólk lýst vel á íbúðina er það vegna hönnunar, hvernig húsgögnin eru og ljósin,“ segir Páll.
Fólk geti þannig látið blekkjast af innanhúshönnuninni. Því sé lykilatriði að ímynda sér íbúðina tóma.
„Samhliða því að skoða eignina að innan, taktu einn hring í kringum húsið. Röltu þó það sé janúar og brjálað veður, kíktu á gluggana, þakkantinn og múrverkið. Þó þú hafir í raun og veru ekki mikið vit á þessu færðu alltaf ákveðna tilfinningu,“ segir hann.
Loks er það að kynna sér gögn eignarinnar því þar leynist oft upplýsingar um yfirvofandi framkvæmdir sem geta reynst dýrar.
„Helmingurinn af því að skoða fasteign er að skoða gögnin vel. Ef það er eitthvað að, eitthvað framundan þá á það að koma fram í gögnunum og gögnin sem ég er að tala um er söluyfirlit, húsfélagsyfirlýsing og oft sniðugt að biðja um fundargerðir,“ segir Páll. Á aðalfundum sé oft umræða um það sem þurfi að gera í húsinu.
Páll segir mikilvægt að undirbúa kaup fasteignar mjög vel, sérstaklega það sem snúi að greiðslumati.
„Vertu búinn að fara í greiðslumat og láttu jafnvel fylgja einhverja sönnun fyrir því að þú fáir lánið þegar þú leggur inn tilboðið. Það gerir þig sjálfkrafa að aðeins sterkari tilboðsgjafa,“ segir Páll.
„Seljandinn er í óvissu um hvort þú náir greiðslumati eða ekki. Þó þú vitir það er samt gott að láta það fylgja með,“ bætir hann við. Þar dugi einfaldlega pappír frá bankanum um að kaupandinn standist greiðslumat.
„Líklega besta tímakaup fólks er að skoða endurfjármögnun á eins til þriggja ára fresti,“ segir Páll.
Samanburðurinn geti borgað sig gríðarlega.
„Maður byrjaði kannski í unglingavinnunni ungur, opnaði bankareikning einhvers staðar og er búinn að vera giftur sinni fjármálastofnun síðan þá,“ bætir hann við.
Möguleikarnir á lánamarkaði séu að sögn Páls fjölmargir, auk bankanna sé hægt að fara til lífeyrissjóða eða sparisjóða.
Á vef Aurbjargar er búið að taka saman öll húsnæðislán sem eru í boði og hægt að bera saman lánakjör, uppgreiðslugjöld og vexti megi oft spara milljónir yfir lánstímann.
„Það er enginn að segja að þetta sé skemmtilegt en þetta er vel borgað,“ bætir Páll við um vinnuna sem fer í að bera saman lán.
Páll hvetur fólk til að hugsa í tækifærum þegar það skoðar eignir og vera ekki dómhart.
„Það er einhver skrítin lykt, ljótir litir á veggjum og kannski ljót húsgögn. Ekki útiloka þetta sem tækifærir vegna þess það er ótrúlegt hvað málning, nýtt gólfefni sem kostar ekki mikið og lýsing hefur mikil áhrif á verðgildi eignar,“ segir Páll.
Páll tók nærtækt dæmi um íbúð sem hann hafði selt til pars í fyrra. Fyrri eigandi var frumbyggi í húsinu sem var byggt 1970, hafði haldið íbúðinni óbreyttri frá byggingu, átti enga erfingja og lét hana eftir til félagasamtaka. Parið sem keypti íbúðina setti hana á sölu ári síðar og hafði gjörbreytt henni með lítilli fyrirhöfn.
„Þau gerðu nánast ekki neitt, þau reyndat skiptu um gólfefni, máluðu í rosalega fallegum litum, pússuðu upp innréttinguna og máluðu og skiptu um höldur. Þessi íbúð hefur hækkað um tíu milljónir á þessum tíma,“ segir Páll. Slík hækkun á markaði sem hefur annars lítið hækkað sé töluverður peningur.
Stærsta og mikilvægasta ráðið, að mati Páls, er að þekkja fermetraverðið og nota það sem mælikvarða við samanburð.
Hann ráðleggur fólki að mæta vel undirbúið og kynna sér meðalfermetraverð í því hverfi sem það hefur áhuga á. Hægt sé að nýta vef Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til að finna meðalfermetraverð.
„Segjum svo að meðalfermetraverðið sé 760 þúsund og sérð allar eignir sem eru auglýstar til sölu á 850 til 900.000 þúsund, þá áttu að hugsa þig tvisvar um,“ segir Páll.
Þekkingin á meðalfermetraverðinu sé að hans sögn mjög dýrmæt upp á það að kaupa rétt.