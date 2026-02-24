Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu

Lífið

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Máte Dalmay og Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir eru að selja á Nesinu.
Máte Dalmay og Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir eru að selja á Nesinu. Vísir/Diego/Páll Pálsson

Máté Dalmay, körfuboltaþjálfari og stærsti eigandi Fótbolta.net, og Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir hafa sett 111 fermetra íbúð sína að Grænumýri 20 á Seltjarnarnesi á sölu.

Ásett verð íbúðarinnar er 108 milljónir króna en um er að ræða efri hæð í tvíbýli sem var byggt árið 1996.

Íbúðin er parketlögð og skiptist forstofu, eldhús, opið alrými með samliggjandi stofu og borðstofu þar sem útgengt er á rúmgóðar vestursvalir, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Sameiginleg köld geymsla er utan íbúðar.

Íbúðin er vel staðsett, alveg við mörk Seltjarnarnesbæjar og Reykjavíkurborgar, og er stutt í þjónustu, skóla og útivist. Nánar má lesa um íbúðina á Fasteignavef Vísis.

Maður kemur inn í hol og svo tekur við alrými með borðstofu og stofu.

Handan við borstofuna er eldhúsið.

Eldhúsið er flísalagt.

Stofan er björt.

Hjónasvefnherbergið.

Krúttlegt lítið barnaherbergi.

Eitt af svefnherbergjunum þremur.

Inni á baði er baðkar.
