Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu
Magnús Jochum Pálsson skrifar
24. febrúar 2026 10:03

Máté Dalmay, körfuboltaþjálfari og stærsti eigandi Fótbolta.net, og Elísabet Charlotta Ásgeirsdóttir hafa sett 111 fermetra íbúð sína að Grænumýri 20 á Seltjarnarnesi á sölu. Ásett verð íbúðarinnar er 108 milljónir króna en um er að ræða efri hæð í tvíbýli sem var byggt árið 1996.

Íbúðin er parketlögð og skiptist forstofu, eldhús, opið alrými með samliggjandi stofu og borðstofu þar sem útgengt er á rúmgóðar vestursvalir, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Sameiginleg köld geymsla er utan íbúðar.

Íbúðin er vel staðsett, alveg við mörk Seltjarnarnesbæjar og Reykjavíkurborgar, og er stutt í þjónustu, skóla og útivist.

Nánar má lesa um íbúðina á Fasteignavef Vísis.

Maður kemur inn í hol og svo tekur við alrými með borðstofu og stofu.

Handan við borstofuna er eldhúsið.

Eldhúsið er flísalagt.

Stofan er björt.

Hjónasvefnherbergið.

Krúttlegt lítið barnaherbergi.

Eitt af svefnherbergjunum þremur.

Inni á baði er baðkar.

Fasteignamarkaður
Seltjarnarnes
Körfubolti

Tengdar fréttir

Eigendaskipti hjá Fótbolta.net
Hópur knattspyrnuáhugamanna leiddur af Mate Dalmay hefur gengið frá kaupum á félaginu Fótbolti ehf., sem á og rekur hina vinsælu vefsíðu Fótbolti.net. Kaupverðið er trúnaðarmál. Hafliði Breiðfjörð skilur við vefinn sem hann stofnaði fyrir 23 árum. Hann segist ekki verða ríkur af sölunni.
28. mars 2025 10:45