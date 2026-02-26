Lífið

„Ég var að fatta að þú ert edrú“

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Guðrún Svava dró Patrek Jaime með sér niður í bæ í nýjasta þættinum af Gugga fer á djammið.
Guðrún Svava dró Patrek Jaime með sér niður í bæ í nýjasta þættinum af Gugga fer á djammið.

Gugga í gúmmíbát kíkti á djammið með áhrifavaldinum Patreki Jaime um daginn. Þau settu sig í óvæntar stellingar og fóru aftur fyrir barborðið þar sem þau blönduðu sterka drykki, grínuðust og Gugga stalst í vodkann.

Eftir smávegis janúarpásu er Gugga í gúmmíbát snúin aftur í fimmta þættinum af Gugga fer á djammið og nú fékk hún samverkamann sinn á FM957 til að kíkja út á lífið.

„Við ætlum að reyna að vinna á bar,“ sagði Gugga í byrjun þáttarins en sagði svo við Patek: „Ég var að fatta að þú ert edrú. Er ekki smá skrítið að ég sé að taka þig með?“

Gugga og Patti eru á FM957 alla föstudaga.

„Af hverju? Ég er ekki að fara að drekka af barnum,“ sagði Patrekur.

„Má ekki taka skot með hinum?“ spurði Gugga þá.

„Jú, ef þú borgar fyrir það. En þú mátt ekki vera fyrir aftan að drekka úr flöskunni.“

Gugga og Patrekur kláruðu svo útvarpsþáttinn sinn áður en Gugga, algjörlega ginnkeypt fyrir nýjustu fegurðartrendum, fór í varafyllingu.

„Ég verð að fara í varafyllingar áður en ég fer að djamma, er það galið?“

Sysktini eða kærustupar

Gugga og Jaime klæddu sig síðan upp í djammklæðnaðinn, fóru niður í bæ og skelltu sér aftur fyrir barborðið. Fyrsta mál á dagskrá var að fá sér skot af líkkjör og síðan blanda í svokallaða Gúmmí-könnu með vodka, grænni límónu (sem þurfti að bíta í sundur), ástaraldinssafa og Prosecco.

Patrekur laumaði inn í blandið óviðeigandi neðanbeltisbrandara um svarta hljóðnema sem er ekki hægt að endurtaka hér. Blandið heppnaðist vel og fór til kvennahóps á staðnum, bjórdrykkjumenn fengu þó ekki eins góða meðferð.

Jaime og Gugga héldu síðan áfram að dæla drykkjum í gesti, grínast og rifja upp gamla tíma líkt og sjá má í spilaranum hér að neðan.

„Við erum systkini,“ sagði Gugga eftir langa vakt.

„Ó, ég hélt við værum kærustupar,“ svaraði Patrekur um hæl.

Gugga fer á djammið Reykjavík FM957 Samkvæmislífið


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.