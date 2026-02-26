„Ég var að fatta að þú ert edrú“ Magnús Jochum Pálsson skrifar 26. febrúar 2026 10:25 Guðrún Svava dró Patrek Jaime með sér niður í bæ í nýjasta þættinum af Gugga fer á djammið. Gugga í gúmmíbát kíkti á djammið með áhrifavaldinum Patreki Jaime um daginn. Þau settu sig í óvæntar stellingar og fóru aftur fyrir barborðið þar sem þau blönduðu sterka drykki, grínuðust og Gugga stalst í vodkann. Eftir smávegis janúarpásu er Gugga í gúmmíbát snúin aftur í fimmta þættinum af Gugga fer á djammið og nú fékk hún samverkamann sinn á FM957 til að kíkja út á lífið. „Við ætlum að reyna að vinna á bar,“ sagði Gugga í byrjun þáttarins en sagði svo við Patek: „Ég var að fatta að þú ert edrú. Er ekki smá skrítið að ég sé að taka þig með?“ Gugga og Patti eru á FM957 alla föstudaga. „Af hverju? Ég er ekki að fara að drekka af barnum,“ sagði Patrekur. „Má ekki taka skot með hinum?“ spurði Gugga þá. „Jú, ef þú borgar fyrir það. En þú mátt ekki vera fyrir aftan að drekka úr flöskunni.“ Gugga og Patrekur kláruðu svo útvarpsþáttinn sinn áður en Gugga, algjörlega ginnkeypt fyrir nýjustu fegurðartrendum, fór í varafyllingu. „Ég verð að fara í varafyllingar áður en ég fer að djamma, er það galið?“ Sysktini eða kærustupar Gugga og Jaime klæddu sig síðan upp í djammklæðnaðinn, fóru niður í bæ og skelltu sér aftur fyrir barborðið. Fyrsta mál á dagskrá var að fá sér skot af líkkjör og síðan blanda í svokallaða Gúmmí-könnu með vodka, grænni límónu (sem þurfti að bíta í sundur), ástaraldinssafa og Prosecco. Patrekur laumaði inn í blandið óviðeigandi neðanbeltisbrandara um svarta hljóðnema sem er ekki hægt að endurtaka hér. Blandið heppnaðist vel og fór til kvennahóps á staðnum, bjórdrykkjumenn fengu þó ekki eins góða meðferð. Jaime og Gugga héldu síðan áfram að dæla drykkjum í gesti, grínast og rifja upp gamla tíma líkt og sjá má í spilaranum hér að neðan. „Við erum systkini,“ sagði Gugga eftir langa vakt. „Ó, ég hélt við værum kærustupar,“ svaraði Patrekur um hæl. Gugga fer á djammið Reykjavík FM957 Samkvæmislífið Mest lesið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Tónlist „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Lífið Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Lífið Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Lífið Dóttir Short fannst látin Lífið Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Lífið Reimleikar í húsinu eða röskun í heilanum? Gagnrýni Svona átt þú að haga þér í launaviðtali Lífið Best klæddu pör sögunnar Tíska og hönnun Fleiri fréttir „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Sjá meira