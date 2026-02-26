Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin Boði Logason skrifar 26. febrúar 2026 11:01 Ásgeir Kolbeinsson og Auðunn Blöndal afhentu verðlaun á Hlustendaverðlaununum í fyrra. Verðlaunin verða með öðru sniði í ár. Hulda Margrét Hlustendaverðlaunin taka á sig nýja og ferska mynd í ár en ákveðið hefur verið að fara óhefðbundna leið í afhendingu á verðlaununum. Eins og áður eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki og hefst kosningin á Vísi í dag. Í stað hefðbundins verðlaunakvölds verða verðlaunin afhent tónlistarfólki í persónulegum og fjölbreyttum myndskeiðum sem birt verða á samfélagsmiðlum Bylgjunnar og FM957, sem og hér á Vísi á næstu vikum. Agnes Ýr Arnarsdóttir, skipuleggjandi verðlaunanna, segir að markmiðið með breytingunni sé að færa verðlaunin nær hlustendum og skapa skemmtilega og lifandi nálgun þar sem áhorfendur fá að fylgjast með óvæntum augnablikum þegar tónlistarfólkið tekur við viðurkenningunum sínum. Hún segir að einungis sé um tímabundna breytingu að ræða. „Við erum nú þegar byrjuð að undirbúa glæsilegan viðburð á næsta ári sem verða líklega stærstu Hlustendaverðlaun frá upphafi,“ segir Agnes Ýr. Í ár eru veitt verðlaun í sjö flokkum og má sjá þá hér fyrir neðan. Hægt er að kjósa hér fyrir neðan og lýkur kosningu 13. mars. Lag ársins Bloodline – Kaleo Til hvers þá að segja satt? - Friðrik Dór og Bubbi Morthens Vertu hjá mér - Jón Jónsson og Una Torfa Ásdís - Touch me Miklu betri einn – ELVAR Bleikur range rover - Aron Kristinn & Birnir LXS – Birnir Blágræn – Kristmundur Axel og gdrn Hvar ertu nú – Maron Birnir Plata ársins Kaleo - Mixed Emotions Laufey - A Matter of Time Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm hemm Nýdönsk - Í raunheimum Birnir – Dyrnar Emmsjé Gauti – STÉTTIN Daniil - Brat Jón Jónsson – Tímavél Nýliði ársins ELVAR Alaska 1867 Birta Dís Maron Birnir Emilia Hugrún Egill Airi Flutningur ársins Kaleo – Vor í Vaglaskógi Birnir – Stórtónleikar í Laugardalshöll Fermingarveisla FM957 Iceguys í Laugardalshöll Gusgus 30 ára í Höllinni Jón Jónsson í Eldborg Söngkona ársins GDRN Una Torfa Ásdís Bríet Þórdís Björk Laufey Söngvari ársins Jökull Júlíusson Daði Freyr Páll Óskar Jón Jónsson Júlí Heiðar Herra Hnetusmjör Myndband ársins Gef þér Allt - Patrik ft. Luigi. Leikstjórn Orri Guðmundsson. Iceguys 4 life - Iceguys. Leikstjórn: Allan Sigurðsson, Hannes Þór Arason & Hannes Þór Halldórsson. Vopn - Birnir og Aron Can. Leikstjórn: Erlendur Sveinsson. Við Eldana - Stuðlabandið. Leikstjórn: Ásgeir Helgi Þrastarson og Fannar Freyr Magnússon. Lungu - Valdimar. Leikstjórn: Óskar Kristinn Vignisson. Lífstíll - Flóni og Birnir. Leikstjórn: Aron Mola og Konráð Bjartur. Meira Frelsi - Háski ft. Luigi. Leikstjórn: Rúnar Ingi Guðmundsson og Oddur Klöts Ólafsson. Þrek og Tár - Creture of habit og Ómar Guðjóns. Leikstjórn: Gestur Sveinsson. Hlustendaverðlaunin Bylgjan FM957 Sýn Tónlist Mest lesið Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Lífið Einn vinsælasti íslenski tónlistarmaðurinn óþekktur hérlendis Tónlist „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Lífið Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Lífið Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Lífið Dóttir Short fannst látin Lífið Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Lífið Reimleikar í húsinu eða röskun í heilanum? Gagnrýni Svona átt þú að haga þér í launaviðtali Lífið Best klæddu pör sögunnar Tíska og hönnun Fleiri fréttir „Ég var að fatta að þú ert edrú“ Klósettferðin sem getur bjargað þér frá því að brenna út í vinnunni Gengst við framhjáhaldi með tveimur rússneskum konum Ástin sögð kviknuð hjá sáttasemjurum Dóttir Short fannst látin Svona átt þú að haga þér í launaviðtali KK aldrei borgað minna í húsnæðislán en þegar Bjarni var ráðherra Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Sjá meira