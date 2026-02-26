Lífið

Kosning hafin fyrir Hlustendaverðlaunin

Boði Logason skrifar
Ásgeir Kolbeinsson og Auðunn Blöndal afhentu verðlaun á Hlustendaverðlaununum í fyrra. Verðlaunin verða með öðru sniði í ár.
Ásgeir Kolbeinsson og Auðunn Blöndal afhentu verðlaun á Hlustendaverðlaununum í fyrra. Verðlaunin verða með öðru sniði í ár. Hulda Margrét

Hlustendaverðlaunin taka á sig nýja og ferska mynd í ár en ákveðið hefur verið að fara óhefðbundna leið í afhendingu á verðlaununum. Eins og áður eru það hlustendur sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki og hefst kosningin á Vísi í dag.

Í stað hefðbundins verðlaunakvölds verða verðlaunin afhent tónlistarfólki í persónulegum og fjölbreyttum myndskeiðum sem birt verða á samfélagsmiðlum Bylgjunnar og FM957, sem og hér á Vísi á næstu vikum.

Agnes Ýr Arnarsdóttir, skipuleggjandi verðlaunanna, segir að markmiðið með breytingunni sé að færa verðlaunin nær hlustendum og skapa skemmtilega og lifandi nálgun þar sem áhorfendur fá að fylgjast með óvæntum augnablikum þegar tónlistarfólkið tekur við viðurkenningunum sínum.

Hún segir að einungis sé um tímabundna breytingu að ræða. „Við erum nú þegar byrjuð að undirbúa glæsilegan viðburð á næsta ári sem verða líklega stærstu Hlustendaverðlaun frá upphafi,“ segir Agnes Ýr.

Í ár eru veitt verðlaun í sjö flokkum og má sjá þá hér fyrir neðan. Hægt er að kjósa hér fyrir neðan og lýkur kosningu 13. mars.

Lag ársins

  • Bloodline – Kaleo
  • Til hvers þá að segja satt? - Friðrik Dór og Bubbi Morthens
  • Vertu hjá mér - Jón Jónsson og Una Torfa
  • Ásdís - Touch me
  • Miklu betri einn – ELVAR
  • Bleikur range rover - Aron Kristinn & Birnir
  • LXS – Birnir
  • Blágræn – Kristmundur Axel og gdrn
  • Hvar ertu nú – Maron Birnir

Plata ársins

  • Kaleo - Mixed Emotions
  • Laufey - A Matter of Time
  • Alveg - Páll Óskar og Benni Hemm hemm
  • Nýdönsk - Í raunheimum
  • Birnir – Dyrnar
  • Emmsjé Gauti – STÉTTIN
  • Daniil - Brat
  • Jón Jónsson – Tímavél

Nýliði ársins

  • ELVAR
  • Alaska 1867
  • Birta Dís
  • Maron Birnir
  • Emilia Hugrún
  • Egill Airi

Flutningur ársins

  • Kaleo – Vor í Vaglaskógi
  • Birnir – Stórtónleikar í Laugardalshöll
  • Fermingarveisla FM957
  • Iceguys í Laugardalshöll
  • Gusgus 30 ára í Höllinni
  • Jón Jónsson í Eldborg

Söngkona ársins

  • GDRN
  • Una Torfa
  • Ásdís
  • Bríet
  • Þórdís Björk
  • Laufey

Söngvari ársins

  • Jökull Júlíusson
  • Daði Freyr
  • Páll Óskar
  • Jón Jónsson
  • Júlí Heiðar
  • Herra Hnetusmjör

Myndband ársins

Gef þér Allt - Patrik ft. Luigi. Leikstjórn Orri Guðmundsson.

Iceguys 4 life - Iceguys. Leikstjórn: Allan Sigurðsson, Hannes Þór Arason & Hannes Þór Halldórsson.

Vopn - Birnir og Aron Can. Leikstjórn: Erlendur Sveinsson.

Við Eldana - Stuðlabandið. Leikstjórn: Ásgeir Helgi Þrastarson og Fannar Freyr Magnússon.

Lungu - Valdimar. Leikstjórn: Óskar Kristinn Vignisson.

Lífstíll - Flóni og Birnir. Leikstjórn: Aron Mola og Konráð Bjartur.

Meira Frelsi - Háski ft. Luigi. Leikstjórn: Rúnar Ingi Guðmundsson og Oddur Klöts Ólafsson.

Þrek og Tár - Creture of habit og Ómar Guðjóns. Leikstjórn: Gestur Sveinsson.

Hlustendaverðlaunin Bylgjan FM957 Sýn Tónlist


