Lífið

Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Lily Collins verður Audrey Hepburn í væntanlegri kvikmynd.
Lily Collins verður Audrey Hepburn í væntanlegri kvikmynd. Pascal Le Segretain/Getty Images

Leikkonan Lily Collins, sem hefur gert garðinn frægan sem bandaríska Parísarpæjan Emily í Netflix þáttunum Emily in Paris, er komin með nýtt hlutverk. 

Hún neyðist til að kveðja Emily í bili og búa til pláss fyrir goðsögnina Audrey Hepburn.

Kvikmyndin mun einblína á tökuferlið fyrir Breakfast at Tiffany's, sem er líklega frægasta kvikmynd Hepburn og í miklu uppáhaldi hjá ótal mörgum tískuunnendum en allar flíkurnar hennar voru hannaðar af franska hátískuhúsinu Givenchy

Þar fer Hepburn með hlutverk Holly Golightly, glæsilegrar, smá kaótískrar villipæju sem fer eigin leiðir og heillar alla upp úr skónum. 

Tíska mun því án efa spila stórt hlutverk í myndinni en sömuleiðis verður dramað til staðar. 

Verkefnið hefur verið í tæpan áratug í vinnslu og var Collins í skýjunum að mega loksins deila fréttunum á samfélagsmiðlum.

Bíó og sjónvarp Tíska og hönnun Hollywood


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.