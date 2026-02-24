Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. febrúar 2026 11:49 Lily Collins verður Audrey Hepburn í væntanlegri kvikmynd. Pascal Le Segretain/Getty Images Leikkonan Lily Collins, sem hefur gert garðinn frægan sem bandaríska Parísarpæjan Emily í Netflix þáttunum Emily in Paris, er komin með nýtt hlutverk. Hún neyðist til að kveðja Emily í bili og búa til pláss fyrir goðsögnina Audrey Hepburn. Kvikmyndin mun einblína á tökuferlið fyrir Breakfast at Tiffany's, sem er líklega frægasta kvikmynd Hepburn og í miklu uppáhaldi hjá ótal mörgum tískuunnendum en allar flíkurnar hennar voru hannaðar af franska hátískuhúsinu Givenchy. Þar fer Hepburn með hlutverk Holly Golightly, glæsilegrar, smá kaótískrar villipæju sem fer eigin leiðir og heillar alla upp úr skónum. Tíska mun því án efa spila stórt hlutverk í myndinni en sömuleiðis verður dramað til staðar. Verkefnið hefur verið í tæpan áratug í vinnslu og var Collins í skýjunum að mega loksins deila fréttunum á samfélagsmiðlum. View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) Bíó og sjónvarp Tíska og hönnun Hollywood Mest lesið Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Lífið Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Lífið Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna Lífið Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Tíska og hönnun Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Lífið Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Lífið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Lífið Fleiri fréttir Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna „Íslensk snjókoma“ og ruslabílarnir nýttir í moksturinn Farin frá Form Henti keilukúlu, melónu og örbylgjuofni niður úr átta metra hæð Sneri lífi sínu við eftir að faðir hans fyrirfór sér Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Flestir fróa sér til viðbótar við kynlíf með maka „Hugurinn skiptir öllu máli“ Við erum tengdari en nokkru sinni en höfum aldrei verið jafn einmana Fékk yfir hundrað skilaboð á dag Krakkatía vikunnar: Bollur, sólmyrkvar og skilti Yfirgefinn apaungi finnur huggun í apabangsa úr Ikea Áhorfið rýkur upp þegar minnst er á Ísland Frægðin steig Magna til höfuðs en aðeins í skamma stund Minnist sonar síns og styður við börn í sorg Fréttatía vikunnar: Lilja, eitur og krulla Bleikar kollur, gellur og gaurar Einn sá efnilegasti ætlar að verða sá fyrsti inn á Ólympíuleika Halla Vilhjálms flutt í Fossvoginn Á leið á flugvöllinn þegar fluginu var flýtt Hitti Gísla á Uppsölum á skyggnilýsingafundi Frá einni ofurbombu til annarrar Eric Dane er látinn Þeim fjölgar sem skilja Sjá meira