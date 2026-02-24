Þeir eru ófáir karlmennirnir sem heita Kristján Kristjánsson á landinu en það er bara einn KK. Hödd Vilhjálmsdóttir kíkti í heimsókn til hans í Íslandi í dag á Sýn í gærkvöldi og ræddi við hann atvinnuferil KK sem tónlistarmanns sem nær aftur til ársins 1985 og eru því rúmlega 40 ár síðan hann fór að hafa tónlist að atvinnu.
Fyrsta plata hans, The Lucky One, kom síðan út árið 1991 og vakti mikla athygli, en meðal vinsælustu laga hennar eru „Your Rainbow,“ „True to You“ og að sjálfsögðu „The Lucky One“. Þetta var nú bara rétt svo byrjunin á útgáfu listamannsins, sem er með vel á þriðja tug platna undir beltinu. Þau lög hans sem eru hvað þekktust eru „Vegbúi,“ „Besti vinur“ og „Þjóðvegur 66“.
Kristján verður sjötugur þann 26. mars næstkomandi og heldur þá tvenna tónleika í Háskólabíói. Hann er sem sagt hvergi af baki dottinn og virðist eiga nóg til. En hvernig semur KK tónlist?
„Þá tek ég gítar oftast og svo fer ég eitthvað að djamma og spila bara eitthvað. Svo er ég bara leika mér. Ég lít upp og horfi niður út um allt. Ég er bara að leika mér og svo finn ég eitthvað og hef gaman af,“ segir Kristján.
KK hefur í gegnum tíðina unnið mikið með öðrum tónlistarmönnum, líklega hvað mest systur sinni Ellen Kristjáns og vini sínum Magnúsi heitnum Eiríkssyni. Hann er líka vinsæll til samvinnu hjá yngri kynslóðinni og má nefna Múgison, Bríeti og Jón Jónsson í því samhengi.
En er eitthvað öðruvísi að vinna með tónlistarmönnum í dag en það var?
„Já, hver og einn þeirra er alveg sérstakur. Bríet er alveg sérstök, Mugi sérstakur og Jón íslenskur og Maggi Eiríks sérstakur. Því ég fæ að vera með þeim. Ég nýt þess alveg botn.“
Nýverið kom út hugljúfa ástarlagið „Gleymmérei“ sem umrædd Bríet samdi og syngur með KK.
„Ég dáist að henni og að fá að vinna með henni. Það er alveg æðislegt. Sama gildir með Jón Jónsspm og Mugison og þetta eru allt sendiboðar sem gleðja okkur og minna okkur á hvað lífið snýst um, kærleikann og það er það sem þetta fjallar um allt saman,“ segir KK.
En ef Kristján væri ekki tónlistarmaður hefði hann vel getað hugsað sér að vera rótari en þar sem honum leiðist nú ekki athyglin er hann ekkert endilega viss um að hann hefði haldið sig frá sviðinu og míkrafóninum. En einnig gæti hann hugsað sér að vera sjómaður.
„Ég hugsa að ég hefði verið sjómaður. Ég áttaði mig bara ekki á því nægilega snemma. Ég fór í Sjómannaskólann, Stýrimannaskólann, þegar ég var orðinn svo gamall, 62 ára og er með 45 metra og 500 tonna réttindi. Ég hefði getað farið bara að sigla á togara sem stýrimaður.“
En hvað er það við sjóinn sem heillar?
„Er þetta ekki bara þessi eyja okkar? Sjómennska, þetta er, þetta er stéttin sem hefur fórnað mestu fyrir Ísland frá því að land byggðist þarna fyrst fyrir þúsund árum síðan. Það er sjómannastéttin og fólkið þeirra.“
Kristján hefur aldrei verið óhræddur við að viðra skoðanir sínar en segir að fyrir um þrjátíu árum síðan hafi hann allur farið að mýkjast og hætt að skipta fólki í einhverja hópa.
„Gott fólk og ekki gott fólk og fólk sem er með þessi ankannalegu undarlegu sjónarmið um að fólk sé með eitthvað plott um að níðast á öðru fólki. Ég bara trúi því bara ekkert upp á fólk lengur. Það er bara ekki þannig, fólk er með mismunandi skoðanir um því hvernig eigi að reka samfélagið og það er allt annað dæmi.“
Hann segist styðja sitjandi ríkisstjórn og ráðamenn þjóðarinnar til góðra verka og er á því að flestir séu og hafi verið að reyna að gera sitt besta.
„Stjórn Katrínar og Bjarna Ben á sínum tíma er mjög merkileg stjórn, ein merkilegasta stjórn sem hefur verið uppi. Og ég held að það hafi gengið mjög vel hjá þeim á meðan Bjarni var fjármálaráðherra. Þá held ég að bestu kjörin hafi verið til dæmis á íbúðalánum. Ég er búinn að vera að borga í íbúðalán alla ævi og bara bestu kjörin hafa verið á meðan hann var fjármálaráðherra og ég segi þetta við fólk og það segir: „Það er ekkert að marka, það var út af stjórninni sem var á undan honum.“,“ segir KK.
Hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni.