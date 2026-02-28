Lífið

Frétta­tía vikunnar: Harm­leikur, þorra­blót og körfu­bolti

Eiður Þór Árnason skrifar
Fréttatían er fastur liður á Vísi á laugardagsmorgnum.
Hversu vel fylgdist þú með fréttum í vikunni sem leið? Spreyttu þig á Fréttatíunni til þess að komast að því. Í Fréttatíu vikunnar beinum við kastljósinu bæði að því sem gerðist hér heima og erlendis.

Láttu á reyna hér fyrir neðan og sjáðu hversu mörg stig þú hefur upp úr krafsinu. Sem fyrr er einungis sæmdin og montrétturinn í verðlaun. 

