Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingmaður Sjálfstæðisflokksins sem nú er í námsleyfi í New York segir fárveðrið hafa sett sinn svip á borgina. Ferðabann ökutækja er nú í gildi í borginni og viðvörun gefin út vegna veðurs í fyrsta sinn í nokkur ár.
„Það snjóar og snjóar og búið að snjóa mikið í gærkvöldi þegar mér þótti þetta heldur dramatísk viðbrögð eins og oft hafa verið síðustu vikur við veðrinu hér, en þetta er nú talsvert meiri snjór en fólk hefur séð hér í einhver ár,“ segir Áslaug Arna í samtali við fréttastofu. Hún segir þetta vera eins og mikinn snjódag á Íslandi en stormurinn sem um ræðir sé kannski ekki mikill á íslenskan mælikvarða.
„En samt sem áður hefur þetta auðvitað gríðarleg áhrif hér í borginni og það var sett á ferðabann á götum borgarinnar, farartæki í gærkvöldi og það stendur ennþá yfir. Það á að snjóa hér framyfir hádegi þannig þeir einu sem mega nota borgarinnar eru framlínustarfsmenn eða þeir sem eru í nauðsynlegum ferðum.“
Áslaug segist þó ekki hafa haldið sig inni í dag vegna veðursins. Það sé ekki útgöngubann í borginni þó það sé ferðabann fyrirtækja.
„Það er ótrúlega fallegt snjóveður ef maður er vel klæddur og vel skóaður og ég nýtti það nú í gærkvöldi að fara út og rölta aðeins um borgina, sem var óvenju hljóðlát en líka alveg ótrúlega falleg eftir að það kom svona mikil neyðarvarnartilkynning í öll tæki manns frá borgarstjóranum hér um þær reglur sem gilda.“
Áslaug segir hljóðið heilt yfir gott í samnemendum sínum úti, tímarnir fari nú fram á Zoom. Reynslumeiri nemendum þyki mikið gert úr snjókomunni.„Okkur hefur fundist mörg viðbrögð hér talsvert dramatísk og einhverjir héðan frá Bandaríkjunum, öðrum fylkjum taka undir það. Aðrir eru bara að sjá snjó í fyrsta skiptið og áttu hér mjög einlæglega skemmtilega daga í byrjun árs sem þeir fengu að upplifa sinn fyrsta snjódag.“
Hún segir venjulegt líf þannig hafa farið úr skorðum. Sjálf hafi hún sem dæmi ætlað að taka þátt í hlaupi í Central Park en því hafi verið slegið á frest. Þá hafi margir þurft að gera ráðstafanir og sumir orðið strandaglópar um stund.
„Þetta er nú bara svona íslensk snjókoma, talsvert mikil en hér er vel mokað og það má til hróss segja um borgarstjórnaryfirvöld í New York að það er gert á miklum hraða, moksturinn á götunum. Meira að segja ruslabílarnir eru líka nýttir og eru með plóg, settur plógur framan á þá, þannig það eru ennþá fleiri bílar að moka allar þessar götur í borginni.“