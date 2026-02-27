Bandaríski trúðurinn Eric Broomfield, sem kallar sig Jelly Boy the Clown og býr á Íslandi, var handtekinn um borð í flugvél Icelandair í Keflavík á leið til Bandaríkjanna á þriðjudag. Ástæðan var rafmagnstæki, sem hann notar í sýningum sínum, sem lögreglan taldi vera heimagerða sprengju. Hann var yfirheyrður og dúsaði í fangaklefa í fimm klukkutíma áður en honum var sleppt. Hann hefur ferðast um allan heim með tækið og aldrei áður lent í öðru eins.
Fjöllistakonan Margrét Erla Maack vakti athygli á vandræðum Broomfield á Facebook fyrr í dag þar sem hún skrifaði: „Besti sverðgleypir og sideshow-listamaður heims handtekinn í Keflavík því þau héldu að „tesla coilið“ hans væri sprengja. Missir af flugvél og giggum - og vírar klipptir og device-ið skemmt. Hann hefur MARGOFT flogið þessa leið með propsið sitt. Lögguleikurinn hefur færst á hærra stig. Jellyboy er að leita að lögfræðingi til að taka þetta mál að sér.“
Með færslu Margrétar fylgdi frásögn Broomfield sjálfs af vandræðunum við að komast til Bandaríkjanna, fyrst af aflýstu flugi og síðan handtökunni sem varð til þess að hann missti af öðru flugi og sirkussýningu í New York.
Broomfield hefur starfað í sirkusbransanum í rúma tvo áratugi, sýnt um allan heim og tekið þátt í hæfileikakeppnum á borð við America's Got Talent, hinni þýsku Das Supertalent og Spain's Got Talent. Hann kynntist eiginkonu sinni, Aðalheiði Broomfield Flosadóttur, árið 2018, flutti til Íslands í Covid-faraldrinum og eiga þau fjögurra ára son saman.
Broomfield er staddur í New York núna þar sem hann er með sýningar næstu tvær vikur og ræddi við fréttastofu um havarí vikunnar, handtökuna og eftirmála hennar.
Broomfield átti fyrst að fljúga til New York á mánudaginn en þeirri flugferð, eins og mörgum öðrum, var aflýst vegna snjóstorms sem hefur gengið yfir austurströnd Bandaríkjanna síðustu daga. Hann gat þó reddað flugi daginn eftir til Baltimore, var búinn að panta bílaleigubíl og ætlaði að keyra til New York þar sem hann átti að sýna.
„Ég sýni í leikhúsinu The Box, þau eru bæði með leikhús í New York og Lundúnum og eru með svakalegar sirkussýningar. Þar getur maður unnið í eina viku eða tvær vikur í beit og ég er með tveggja vikna samning,“ sagði Broomfield.
Broomfield var nýbúinn að sýna tveggja vikna törn í Lundúnum, var staddur á Íslandi í viku áður en hann ætlaði til New York í sams konar törn.
„Ég sit í flugvélinni, nýbúinn að tékka inn farangurinn minn og líður ágætlega. Síðan koma þessir þrír lögregluþjónar inn í vélina. Og það er frekar sjaldgæft að sjá lögregluna í flugvél, ég hef varla séð það sjálfur nema eftir flug þegar fólk hefur verið sérstaklega truflandi,“ segir hann.
„Þeir koma til mín, segja mér að taka saman dótið mitt og koma með þeim. Ég spyr þá hvað sé í gangi og hvort það tengist farangrinum mínum því öryggisgæslan kallar mig vanalega upp í kerfinu ef það eru einhver vandamál. Þeir segja svo vera og ætla að tala betur við mig þegar við erum komnir úr vélinni. Svo við förum út og þeir segja: „Þú ert með heimatilbúinn sprengjubúnað í farangrinum þínum.“
„Nei, nei, þetta er sviðsbúnaður, tesla-spóla og ég er trúðurinn Jelly Boy. Þið getið gúgglað mig og ég get útskýrt þetta. Þetta er svona raftæki sem er notað í eðlisfræðitímum til að búa til rafsegulsvið. Ég nota það til að skjóta eldingum í mig á sviði,“ segist hann hafa sagt við lögregluþjónana.
Skýringar Broomfield dugðu hins vegar skammt því lögregluþjónarnir tilkynntu honum að hann væri handtekinn og drógu fram handjárn. Meðan þeir járnuðu hann spurði hann hvort þeir ætluðu ekki að lesa honum réttindi sín og gerðu þeir það svo.
„Síðan fara þeir með mig í bílinn, einn lögregluþjónninn sest með mér aftur í og setur á mig belti og svo keyra þeir með mig á lögreglustöðina í Keflavík og setja mig í lítinn klefa,“ segir Broomfield.
Þar hafi tekið við yfirheyrsla þar sem fjórir lögregluþjónar yfirheyrðu hann og spurðu hann spjörunum úr. Hann tjáði þeim að hann hefði einu sinni áður lent í sambærilegu atviki þar sem Tesla-spólan hans var öll skorin í sundur.
„Af hverju myndi maður skera vírana á sprengju ef maður veit ekkert um hana? Myndi hún ekki springa í loft upp?“ hafi hann sagt við þá.
„Þá segir einn þeirra: „Þannig þú ert vel að þér í sprengjum? Þú kannt að búa til sprengjur. Varstu nokkurn tímann í bandaríska hernum.“ Ég sagði þeim að ég hefði bara séð sprengjur í myndum og talað við gamla hermenn úr Víetnam-stríðinu. Bróðir minn hefði verið í hernum en ég hefði aldrei viljað neitt með það hafa. „Ég er bara skemmtikraftur, ég er trúður,“ ítrekaði ég fyrir þeim og svo skildu þeir mig eftir í klefanum í svona fimm tíma,“ segir hann.
Broomfield dúsaði í klefanum þar til það kom loksins rannsóknarlögreglumaður til að yfirheyra hann aftur. Hann hafi þá fengið lögfræðing og túlk og talað við rannsóknarlögreglumanninn með þeim.
„Við vitum að þú varst að segja satt, við tékkuðum á því,“ hafi lögreglumaðurinn sagt við hann. Samt hafi hann verið beðinn um að skýra söguna á ný og rekja fyrri ferðir sínar.
„Ég hef verið að ferðast til og frá Íslandi með þetta síðan 2018, nokkrum sinnum á ári. Sennilega þrjátíu sinnum allt í allt og ekkert gerst áður. Svo hef ég ferðast með þetta um alla Evrópu, Mið-Austurland, Indlands, Japans og um öll Bandaríki,“ hafi hann sagt við manninn.
Eftir þá yfirheyrslu var honum tjáð að hann væri laus allra mála og buðust lögregluþjónarnir þá til að skutla honum aftur upp á flugvöll. Flugvélin hafi þá auðvitað verið löngu farin og lítið fyrir hann að gera þar. Sem betur fer hafi túlkurinn verið á leið til Reykjavíkur og gat gefið Broomfield far þangað.
„Þetta var það sem gerðist í grófum dráttum nema hvað þegar þeir gáfu mér Tesla-spóluna til baka var það allt klippt í tætlur og í henglum. Það tók mig heila tvo daga að setja það saman aftur,“ segir hann.
Bromfield segist sem betur fer hafa náð að bóka flugferð til New York næsta eftirmiðdag og náð sýningunni um kvöldið. Hann hafi því bara misst af einni sýningu. Tækið hafi verið sundurklippt og það tekið hann næstum tvo daga að gera við það.
Hann sé enn óviss um næstu skref hvað varðar handtökuna, lögfræðingurinn sem aðstoðaði hann hafi ráðlagt honum að kvarta til Icelandair. Þegar hann reyndi að hringja komst hann að því að maður verði að kvarta gegnum vefinn en hefur gengið bölvanlega að græja það.
„Ég ætla að reyna að kvarta á vefnum og sjá hvort það komi eitthvað út úr því. En þetta virðist svo flókinn atburður að ég þyrfti eiginlega að útskýra það fyrir manneskju en ekki fylla út eyðublað. Þess vegna hugsaði ég að ég þyrfti að fá mér lögfræðing sem gæti talað beint við Icelandair og útskýra hvað gerðist,“ segir hann.
Broomfield segir handtökuna ólögmæta, þeir hafi kallað „úlfur úlfur“ eins og í dæmisögunni án þess að fótur væri fyrir því.
„Öryggisgæslan ætti að vera betur þjálfuð og ekki bregðast svona harklega við. Þetta voru sérstakar kringumstæður en svo var eins og ekkert hefði skeð,“ segir Broomfield.